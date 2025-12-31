6 danh hiệu UNESCO ghi danh cho Việt Nam năm 2025

Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ được đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của UNESCO ngày 9/12. Hiện nay, chỉ còn ít gia đình ở Đông Hồ làm nghề, truyền dạy cho con cháu và người học việc. Số lượng nghệ nhân lành nghề giảm trong khi người trẻ ít quan tâm, thị trường tiêu thụ hẹp khiến nghề đứng trước nguy cơ mai một.

Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp (Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding) dành cho những loại hình đang đứng trước nguy cơ mai một, suy giảm nghiêm trọng và có khả năng biến mất nếu không có biện pháp bảo vệ kịp thời. Năm 2009, ca trù Việt Nam cũng được đưa vào danh mục này.