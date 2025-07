6 đại sứ du lịch Việt Nam

Việt Nam bắt đầu bổ nhiệm đại sứ du lịch từ 24 năm trước, nhằm hỗ trợ đưa hình ảnh đất nước ra thế giới, với diễn viên Lý Nhã Kỳ là đại sứ đầu tiên.

Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch (VHTTDL) lần đầu bổ nhiệm đại sứ du lịch vào năm 2011 và sau 24 năm đã có 6 đại sứ. Có hai danh hiệu đại sứ: đại sứ du lịch Việt Nam và đại sứ du lịch Việt Nam tại quốc gia hay thị trường du lịch cụ thể. Đại sứ du lịch Việt Nam đảm nhận các hoạt động quảng bá không hạn chế phạm vi hoạt động. Đại sứ du lịch Việt Nam tại các quốc gia chịu trách nhiệm quảng bá tại nước được chỉ định.

Theo Bộ VHTTDL, tiêu chuẩn đối với Đại sứ Du lịch Việt Nam gồm: lý lịch nhân thân tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, trung thực, gương mẫu, trách nhiệm; có uy tín và có ảnh hưởng tích cực đối với xã hội. Bộ quy định thời gian giữ nhiệm kỳ là một năm, sau đó thời gian giữ nhiệm kỳ kéo dài hơn, 3-5 năm.

Dưới đây là danh sách đại sứ đã được bổ nhiệm qua các thời kỳ.

Diễn viên Lý Nhã Kỳ: đại sứ du lịch đầu tiên của Việt Nam

Nữ diễn viên tên thật là Trần Thị Thanh Nhàn, được bổ nhiệm làm đại sứ du lịch đầu tiên của Việt Nam, nhiệm kỳ từ tháng 9/2011 đến tháng 9/2012.

Trong chuyến công tác đầu tiên trên cương vị đại sứ vào tháng 10/2011, Lý Nhã Kỳ mang chiếc áo in hình vịnh Hạ Long tới Hong Kong và Philippines để kêu gọi người dân ở đây bầu chọn cho thắng cảnh này lọt vào danh sách 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới của New7wonders, theo Cục Du lịch Quốc gia. Cô cũng tham gia nhiều buổi vận động khác ở trong nước, cùng với việc kêu gọi tài trợ để triển khai chiến dịch bình chọn.

Hiện tại, vịnh Hạ Long được công nhận là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới, cùng đảo Jeju Hàn Quốc, thác Iguazu của Brazil và Argentina, núi Bàn Nam Phi, sông ngầm Puerto Princesa Philippines, đảo Komodo Indonesia, rừng rậm Amazon Nam Mỹ.

Doanh nhân, diễn viên Lý Nhã Kỳ trong bộ ảnh mới nhất chụp trước thềm sinh nhật thứ 43. Ảnh: Ngoisao

Nguyên Cục trưởng Hợp tác Quốc tế Nguyễn Văn Tình cho rằng nữ diễn viên có mối quan hệ rộng, có kinh nghiệm tham gia các hoạt động xã hội và có khả năng ngoại ngữ tốt. Ngoài ra, Lý Nhã Kỳ "sẵn sàng đóng góp tài năng và cả tài chính" trong vai trò làm đại sứ.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, nữ diễn viên được Bộ VHTTDL trao bằng khen vì những đóng góp trong công tác quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Bobby Chinn: Đại sứ du lịch đưa ẩm thực Việt ra thế giới

Từ tháng 7/2014 đến tháng 7/2017, đầu bếp Bobby Chinn đảm nhiệm vai trò đại sứ du lịch Việt Nam tại châu Âu.

Sinh năm 1964 tại New Zealand, Bobby Chinn chuyển đến Việt Nam sinh sống từ năm 1996. Ông mở nhà hàng đầu tiên ở Hà Nội năm 2001, tiếp đó là TP HCM năm 2011. Năm 2013, ông đưa ẩm thực Việt đến London với nhà hàng The House of Ho.

Bobby Chinn từng dẫn nhiều chương trình truyền hình ăn khách như Bobby Chinn Cooks Asia (kênh Discovery, Mỹ). Ông cũng là tác giả cuốn sách "Wild, Wild East" - ghi lại hành trình khám phá ẩm thực châu Á, trong đó có Việt Nam.

Bobby Chinn trong chương trình What to Eat in Vietnam (Ăn gì ở Việt Nam). Ảnh: Huffington post

Nguyên thứ trưởng Hồ Anh Tuấn khi đó cho biết việc bổ nhiệm này được dư luận và truyền thông đánh giá "rất cao". Từ khi được bổ nhiệm, với tầm ảnh hưởng của mình, Bobby Chinn đã chủ động, nỗ lực trong các hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam tại Mỹ, Singapore và các nước châu Âu, theo Bộ VHTTDL.

Theo Chinn, Việt Nam sở hữu nhiều tiềm năng phát triển du lịch, song ẩm thực vẫn là "chìa khóa" hiệu quả nhất để thu hút du khách quốc tế.

Anoa Suzanne Dussol Perran: Đại sứ du lịch đưa văn hóa Việt lan tỏa giữa lòng nước Pháp

Người Pháp gốc Việt Anoa Suzanne Dussol Perran đảm nhiệm vai trò Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Pháp nhiệm kỳ 2015-2018 và 2024-2029.

Bà Perran rời Việt Nam sang Pháp từ năm 4 tuổi. Năm 1993, bà thực hiện chuyến bay trực thăng kéo dài ba tuần từ Paris về Hà Nội, đi qua 22 quốc gia với 41 chặng dừng, đánh dấu lần trở về Việt Nam sau 35 năm xa xứ.

Bà Anoa Suzanne để lại nhiều dấu ấn như dự án "Ngôi nhà Việt Nam tại Pháp", ra mắt tháng 9/2017 tại vùng Hauts-de-Seine, cách trung tâm Paris khoảng một km. Không gian này được xây dựng nhằm giới thiệu văn hóa, ẩm thực và nghệ thuật truyền thống Việt Nam tới cộng đồng kiều bào và bạn bè quốc tế, theo Cục Du lịch Quốc gia.

Bà cũng là người khởi xướng chương trình "Năm Du lịch Việt Nam tại Pháp 2016" và "Năm Du lịch Pháp tại Việt Nam 2017", với mục tiêu tăng cường hợp tác, trao đổi khách du lịch giữa hai quốc gia. Bà được đánh giá là "có nhiều cố gắng để thực hiện tốt chức trách và có những đóng góp đáng kể cho ngành du lịch Việt", theo Bộ VHTTDL.

Jordan Vogt-Roberts: Đạo diễn Hollywood đưa Việt Nam lên màn ảnh quốc tế

Đạo diễn Kong: Skull Island - Jordan Vogt-Roberts - được Bộ VHTTDL bổ nhiệm làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Anh và Mỹ vào tháng 3/2017, với nhiệm kỳ kéo dài ba năm.

Là đạo diễn, nhà sản xuất phim người Mỹ, Jordan bén duyên với Việt Nam khi thực hiện các cảnh quay cho bom tấn Kong: Skull Island tại nhiều danh thắng nổi tiếng như Quảng Bình, Ninh Bình và Hạ Long.

Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts. Ảnh: rsafilms

Dù từng bị hành hung tại một quán bar ở TP HCM vào tháng 9/2017, khiến một số hoạt động quảng bá ở Nhật Bản bị gián đoạn, đạo diễn người Mỹ khẳng định tình cảm với Việt Nam không hề thay đổi.

Tháng 3/2018, tại lễ trao giải Oscar lần thứ 90 ở Los Angeles (Mỹ), Jordan Vogt-Roberts gây chú ý khi diện chiếc áo vest đỏ có gắn ngôi sao vàng - biểu tượng lá cờ Việt Nam - như một cách thể hiện tình yêu và trách nhiệm với vai trò Đại sứ Du lịch. "Tôi muốn góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến với thế giới", anh chia sẻ.

Lý Xương Căn: Hậu duệ Hoàng tộc nhà Lý và cầu nối du lịch Việt - Hàn

Ông Lý Xương Căn (tên Hàn Quốc: Lee Chang Kun), sinh năm 1958, hậu duệ đời thứ 31 Vua Lý Thái Tổ, được bổ nhiệm làm Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ từ tháng 12/2017 đến tháng 12/2020. Ông cũng được bổ nhiệm làm đại sứ du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc nhiệm kỳ 2021-2024 và 2024-2029.

Trên cương vị Đại sứ Du lịch, ông tích cực thúc đẩy hợp tác văn hóa - du lịch giữa hai quốc gia. Một trong những đề xuất nổi bật của ông là việc thành lập văn phòng đại diện du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc. Ngay sau khi thành lập, Văn phòng đã triển khai nhiều hoạt động tăng cường truyền thông, quảng bá đất nước, văn hóa, con người Việt Nam đến với người dân Hàn Quốc, theo Bộ VHTTDL.

Norman Greg: Huyền thoại làng golf mang hình ảnh Việt ra thế giới

Sáng 18/7, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đã trao quyết định bổ nhiệm ông Gregory John Norman, triệu phú người Australia, huyền thoại làng golf thế giới, giữ vai trò Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Trước đó, ông từng đảm nhiệm vị trí này trong giai đoạn 2018-2021.

Tay golf nổi tiếng người Australia Greg Norman. Ảnh: People

Greg Norman bày tỏ niềm vinh dự khi tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam. Ông khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để quảng bá hình ảnh đất nước không chỉ là điểm đến lý tưởng cho giới chơi golf, mà còn là nơi hội tụ di sản, thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa đặc sắc và con người thân thiện.

Ông dự kiến tăng cường truyền thông về du lịch golf Việt Nam thông qua các nền tảng cá nhân có hơn 175.000 người theo dõi. Greg Norman sẽ xúc tiến tổ chức các giải đấu golf quốc tế tại Việt Nam, hướng tới mục tiêu đưa một giải đấu đỉnh cao về tổ chức trong thời gian giữ chức đại sứ.

Bộ VHTTDL cho biết việc tái bổ nhiệm Greg Norman nằm trong chiến lược phát triển "ngoại giao sân golf", hình thức kết nối mềm giữa Việt Nam với cộng đồng doanh nhân, thể thao và du lịch toàn cầu.

Sinh năm 1955 tại Queensland, Australia, Greg Norman từng là tay golf số một thế giới trong thập niên 1980–1990, với biệt danh Cá Mập Trắng. Ông sở hữu hơn 90 danh hiệu vô địch toàn cầu, và hiện có khối tài sản ước tính khoảng 350 triệu USD, theo Wealthiest.

Phương Anh