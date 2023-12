6 cuốn sách thiếu nhi đoạt Giải thưởng Sách quốc gia

Truyện dài "Joni mặt tịt và đồng bọn tinh nghịch" (Nguyễn Khắc Cường) lấy cảm hứng từ câu chuyện của chính tác giả. Joni là mèo Ba Tư được hai du khách nước ngoài mang theo trong chuyến du lịch Việt Nam. Do sự cố, chuyến bay lượt về của họ không chấp nhận động vật. Khi ấy, vợ tác giả, dù không quen biết chủ của Joni, đã nhận nuôi nó. Từ đó, Joni trở thành thành viên mới trong gia đình tác giả.

Giải Sách quốc gia do Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức thường niên từ năm 2004 đến nay, với tên Sách Việt Nam. Năm nay, ban tổ chức vinh danh 41 tác phẩm, chưa công bố xếp hạng A, B, C. Hạng A sẽ nhận giải thưởng 100 triệu đồng. Giải B và C lần lượt nhận 50 triệu đồng và 30 triệu đồng.

Năm ngoái, giải cao nhất thuộc về cuốn "Hoàng Việt nhất thống dư địa chí" của Lê Quang Định, Phan Đăng dịch.