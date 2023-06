6 công ty Nga mang tới Việt Nam 25 phim hoạt hình

Sáu công ty hoạt hình Voronezh, SMF, Fixies, Riki Group, Yarko, KinoAtis quảng bá 25 dự án tại sự kiện Telefilm Vietnam 2023 ở TP HCM, hôm 8-10/6.

Hoạt hình Nga là một trong những nội dung thu hút sự quan tâm của khán giả và được tiêu thụ rộng rãi toàn cầu những năm gần đây. Hơn 80 công ty đang làm việc trong lĩnh vực này, họ tạo ra cả nội dung giải trí, giáo dục. Có nhiều dự án dựa trên truyện cổ tích Nga, văn hóa dân gian Slav đến câu chuyện phổ quát hiện đại dành cho trẻ từ mọi quốc gia.

Tại Telefilm Vietnam 2023, ngành công nghiệp điện ảnh Nga góp mặt tại gian hàng chung Russian Content Worldwide, do Cơ quan Nội dung nghe nhìn - phát thanh truyền hình Nga (Roskino) quản lý. Tổng cộng có 25 tác phẩm hoạt hình, phim bộ được giới thiệu tới các nhà phân phối Việt Nam lẫn quốc tế.

SMF Animation

Hãng giới thiệu phim hoạt hình Detective Chirp & the Golden Beehive và các tác phẩm nổi bật khác như: Adventures of Peter and Wolf, Monsikids, the Secrets of Honey Hills, I’ll get you.

Hãng phim này không xa lạ với thị trường Việt bởi loạt tác phẩm do họ sản xuất được phát sóng bởi nhà cung cấp viễn thông lớn nhất - FPT Telecom và dịch vụ truyền hình trả tiền VSTV. Ở Đông Nam Á, SMF Animation tăng cường phủ sóng phân phối truyền thông toàn cầu với Thái Lan, Malaysia và Brunei.

Cụ thể, studio này đã hợp tác với nhà điều hành truyền hình cáp, vệ tinh Truevision ở Thái Lan, công ty truyền thông Astro ở Malaysia lẫn đài công cộng quốc gia RTB từ Brunei...

Riki Group

Thương hiệu phim hoạt hình nổi tiếng mang đến tác phẩm truyền hình mới nhất - Beardy Bodo, từng chiếu tại Liên hoan phim dành cho trẻ em quốc tế Chicago và đoạt giải cao nhất ở Chinh India Kids. Cuối năm nay, bộ truyện sẽ phát hành tại Trung Quốc.

Poster phim "Beardy Bodo". Ảnh: Riki Group

Người xem sẽ học được từ loạt phim về địa lý, văn hóa và lịch sử các quốc gia, cùng với đó là mẹo quan trọng cần làm khi du lịch. Riki Group còn giới thiệu các mùa mới thuộc dự án The Fixies và Tina and Tony lẫn phim phiêu lưu Finnick và Teddy Boom.

Năm ngoái, ba dự án BabiRiki, Pincode, Kikoriki đã ra mắt trên FPT Play (dịch vụ truyền hình thuê bao với hơn 36 triệu lượt tải xuống ứng dụng và 25 triệu người dùng) bằng tiếng Việt.

Voronezh Animation

Hãng hoạt hình này được nhiều người Việt và khán giả châu Á biết đến. Họ mang đến Telefilm Vietnam 2023 dự án mới của chương trình hoạt hình dành cho lứa thanh thiếu niên - The Steel Family: Brotherhood vs Gold, kể về học sinh 15 tuổi ở Moscow khám phá bí mật về nguồn sức mạnh đáng kinh ngạc mà người đứng đầu tập đoàn quốc tế đang theo đuổi.

Hãng cũng giới thiệu The Arctic Heroes - xoay quanh hành trình cứu chú voi ma mút con khỏi nhà khoa học bị ám ảnh - kẻ luôn muốn nhân bản loài này và bán trong tương lai.

Tháng 12/2018, bộ thứ tư trong loạt phim của hãng - The Snow Queen: Mirrorlands - ra mắt tại Việt Nam qua chuỗi rạp CJ E&M Corporation, được khán giả đón nhận. Hiện nhà phân phối đã mua bản quyền phần năm - The Snow Queen and the Princess, ngày phát hành sẽ sớm ấn định.

Digital Television Russia (DTR)

Công ty hàng đầu về truyền thông dành cho trẻ và thị trường truyền hình trả tiền ở Nga mang đến Việt Nam các dự án mới: Puppies & Kittens - kể câu chuyện phiêu lưu lạ thường của những con vật nhỏ. Chúng dạy trẻ em cách giúp đỡ nhau và phát triển những kỹ năng quan trọng.

Hoạt hình "Puppies & Kittens" được nhiều trẻ em yêu thích vì dễ thương, truyền bài học nhân văn. Ảnh: DTR

Champies - nhân vật chính của bộ truyện là đồ chơi sống trong phòng của cậu bé Roma. Khi chủ nhân không ở đó, chúng trở nên sống động, đưa người xem vào thế giới phiêu lưu không thể đoán trước.

Khu vực APAC rất quan trọng với công ty DTR. Họ bắt đầu hợp tác với đối tác châu Á cách đây vài năm, đã bán được hơn nhiều giờ loạt chương trình truyền hình dành cho trẻ em.

DTR có nhiều sản phẩm, dịch vụ: 19 kênh truyền hình trả tiền đa thể loại, nền tảng OTT phổ biến nhất dành cho trẻ ở Nga, kênh YouTube, phân phối sân khấu, cửa hàng đồ chơi, lễ hội và xưởng hoạt hình...

Yarko

Tại sự kiện phim vừa qua, Yarko giới thiệu loạt dự án Dragonia, Team M.A.T.C.H, Fly Feliveries, Tickabo... từng ra mắt thành công ở Nga. Đến nay, phim hoạt hình hàng đầu của hãng - Tommy the Little Dragon - đã có mặt tại Thái Lan và công chiếu ở Trung Quốc cuối năm nay.

Năm 2021, Yarko gia nhập Gazprom Media, công ty cổ phần truyền thông hàng đầu Nga và Đông Âu. Hiện họ trở thành doanh nghiệp đa thương hiệu, có cách tiếp cận mới lạ về nội dung. Đại diện đơn vị cho biết sản xuất 15 dự án thuộc nhiều thể loại và công nghệ, nhắm đến đối tượng trẻ em, gia đình.

KinoAtis

Studio KinoAtis đặt cược vào phim hoạt hình Space Dogs: Cosmic Adventures - nói về nhóm không gian quốc tế sống, làm việc trong mô-đun nghiên cứu mới trên bề mặt mặt trăng. Dù giao tiếp với nhau hàng ngày, các anh hùng khó hòa hợp vì khác biệt tâm lý, tính cách. Nhưng để đạt mục tiêu vĩ đại và hoàn thành sứ mệnh được giao phó, họ học cách làm việc cùng nhau.

Poster hoạt hình "Space Dogs: Cosmic Adventures". Ảnh: KinoAtis

Ngoài ra, công ty sẽ giới thiệu phim dài tập Space Dogs: Tropical Adventures, xoay quanh Belka và Strelka - được giao nhiệm vụ bí mật, giải quyết bí ẩn về sự bất thường. Họ sẽ phải trải qua hàng loạt cuộc phiêu lưu nguy hiểm.

Đại diện KinoAtis cho biết rất quan tâm khâu hợp tác cùng các nước Đông Nam Á.

Hiếu Châu