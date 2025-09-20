6 căn nhà bị sạt lở xuống sông Tiền

Đồng ThápBờ sông Tiền tại phường Cao Lãnh bất ngờ sụp dài 100 m, cuốn 6 nhà dân xuống sông, một người bị thương, sáng 20/9.

Khoảng 2h30, đoạn bờ sông dài 100 m, ăn sâu 20 m đổ sụp. Ông Trần Văn Nhị, 62 tuổi, đang ngủ thì nghe tiếng động mạnh, chưa kịp phản ứng đã bị nước cuốn cùng căn nhà dài hơn 20 m. Ông may mắn bơi được vào bờ, chỉ bị trầy xước nhẹ.

Sạt lở khiến 6 căn nhà ven sông Tiền sụp xuống sông. Ảnh: Ngọc Tài

Cạnh đó, căn nhà vừa xây xong của anh Nguyễn Văn Đạt cũng bị sụp gần hết. "Nghe hàng xóm hô hoán, tôi chỉ kịp đưa vợ con chạy thoát thân, không mang theo gì", anh nói.

Theo thống kê, vụ sạt lở làm sụp 6 căn nhà với khoảng 20 nhân khẩu, trong đó 2 căn mất hoàn toàn. Hơn 10 căn khác đang bị đe dọa do sạt lở có nguy cơ tiếp diễn.

Ông Nhị kể khoảnh khắc bị nước cuốn cùng căn nhà. Ảnh: Ngọc Tài

Ông Võ Truyền Thống, Phó chủ tịch UBND phường Cao Lãnh, cho biết chính quyền huy động lực lượng hỗ trợ người dân trục vớt tài sản, tháo dỡ, di dời nhà cửa khỏi vành đai nguy hiểm. Phường sẽ kiến nghị đầu tư tuyến kè sông Tiền dài khoảng 2 km nối tiếp đoạn kè đã hoàn thành trước đó.

Lực lượng chức năng giúp trục vớt tài sản của người dân. Ảnh: Ngọc Tài

Đồng bằng sông Cửu Long hiện có hơn 800 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển với chiều dài hơn 1.000 km, mỗi năm cuốn trôi 300-500 ha đất và nhiều nhà cửa, hạ tầng. Nguyên nhân chính là suy giảm phù sa và khai thác cát, sụt lún đất vì khai thác nước ngầm, triều cường, mất rừng phòng hộ.

Các điểm sạt lở tập trung nhiều ở An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng, buộc nhiều hộ dân phải di dời. Chính quyền đã xây kè, trồng rừng ngập mặn, quản lý khai thác cát và lên phương án di dời, song nguy cơ vẫn ngày càng nghiêm trọng.

Ngọc Tài