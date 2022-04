6 cách trị bỏng đơn giản tại nhà

Rửa nước mát, chườm lạnh, bôi mật ong, keo ong... là những cách trị vết bỏng nhẹ cho mọi người tại nhà, giúp giảm sự khó chịu.

Bỏng là tổn thương mô do nhiệt khi da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, hóa chất, điện hay các bức xạ khác, không chỉ gây ảnh hưởng đến bề mặt da mà còn đến xương và các cơ bắp. Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của tổn thương, bệnh nhân có thể được điều trị tại nhà hoặc đến chuyên khoa bỏng của các cơ sở y tế. Vết bỏng nhẹ thường mất khoảng 1 - 2 tuần để chữa lành hoàn toàn. Tờ Heathline đã liệt kê một số các giải pháp hỗ trợ điều trị bỏng nhẹ tại nhà, giúp giảm sự khó chịu do bỏng gây ra.

Rửa nước mát

Phương pháp này thường được áp dụng nhanh trong trường hợp bị bỏng nhẹ giúp làm dịu tức thì vết bỏng. Các chuyên gia khuyến cáo, mọi người có thể để vùng bị bỏng dưới vòi nước hoặc xối trực tiếp nước lên vết thương trong 20 phút. Lưu ý sử dụng nước mát (không lạnh), sau đó rửa lại bằng xà phòng dịu nhẹ và làm sạch bằng nước để ngăn ngừa nhiễm trùng phát triển, ăn sâu vào da.

Rửa tay giúp làm dịu tức thì vết bỏng nhẹ. Ảnh: Shutterstock

Chườm lạnh

Các gia đình có thể sử dụng túi chườm lạnh chuyên dụng, miếng gạc hoặc khăn thấm nước sạch đặt lên vùng bỏng trong 5 - 15 phút để giảm đau và sưng phồng da. Tránh dùng túi chườm quá lạnh hay đặt đá viên trực tiếp lên bề mặt da vì dễ gây kích ứng vết bỏng nặng hơn.

Lô hội

Một số nghiên cứu cho thấy lô hội có tác dụng hiệu quả trong việc chữa lành vết bỏng cấp độ 1 hoặc 2. Hợp chất Aloin trong nha đam có khả năng kháng khuẩn, chống viêm, thúc đẩy tuần hoàn và ức chế sự phát triển của vi khuẩn. Người bị bỏng có thể bôi trực tiếp lên vùng bỏng một lớp gel lô hội. Trường hợp sử dụng gel chứa chiết xuất lô hội, người tiêu dùng nên lưu ý loại chứa tỷ lệ lô hội cao.

Thuốc mỡ

Các loại thuốc mỡ và kem kháng sinh chuyên dụng có tác dụng ngăn ngừa nhiễm trùng. Tờ Healthline gợi ý có thể dùng các loại như: Bacitracin hoặc Neosporin để bôi lên vết bỏng và băng lại bằng gạc hoặc vải vô trùng.

Mật ong có nhiều công dụng với sức khỏe của con người, trong đó có điều trị vết bỏng nhẹ. Ảnh: Tracybee

Mật ong

Theo tờ Science Focus, mật ong đã được sử dụng để điều trị vết thương, bao gồm cả vết bỏng từ thời Lưỡng Hà và Ai Cập cổ đại. Các nhà khoa học phát hiện chế phẩm này có đặc tính kháng khuẩn, kháng viêm giúp rút ngắn quá trình chữa lành, nhanh liền sẹo.

Khi bị bỏng nhẹ hoặc trung bình, bôi trực tiếp mật ong lên vết thương và dùng gạc băng lại để tránh dính vào quần áo, để vài giờ và thay 3 - 4 lần trong ngày. Để đảm bảo an toàn, người dùng nên ưu tiên lựa chọn các thương hiệu mật sạch, thuần khiết, không bị nhiễm khuẩn để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Keo ong

Keo ong là loại nhựa dẻo do ong thu thập từ nhựa thực vật sau đó hòa trộn với enzyme của chúng tạo thành. Thành phần chính của keo ong chứa hơn 300 thành phần hóa học như: Flavonoid, Tecpen, Axit Phenolic, Artepillin C... và có thể thay đổi tùy theo vị trí địa lý. Các nhà khoa học phát hiện keo ong có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm mạnh, đồng thời cũng có đặc tính tái tạo nên được ứng dụng trong việc chữa lành các vết thương. Theo BioMed Central, keo ong có khả năng tăng tốc độ sửa chữa các mô bị bỏng bằng cách kích thích tái tạo nền vết thương.

Chuyên trang khoa học Intechopen cho biết, keo ong xanh Brazil là loại được đánh giá cao do chứa nhựa từ chồi non, lá non của cây Baccharis Dracunculifolia chỉ sinh trưởng duy nhất ở vùng Đông Nam Brazil. Loài cây này chứa hoạt chất Artepillin C - hoạt chất tạo nên màu xanh đặc trưng của loại keo ong này.

Keo ong xanh hỗ trợ làm lành vết bỏng nhẹ. Ảnh: Tracybee

Keo ong vẫn là một khái niệm mới ở Việt Nam. Các sản phẩm keo ong xanh Brazil được phát triển dưới hai dạng: dạng xịt có tác dụng giúp kháng khuẩn vòm họng, giảm nhanh ho, viêm họng và dạng viên uống giúp tăng cường sức đề kháng.

Người tiêu dùng có thể cắt trực tiếp viên keo ong và bôi lên vết thương, bao gồm cả vết bỏng để làm lành nhanh chóng mà không gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào. Khi bôi, mọi người nên dùng gạc băng lại để tránh sản phẩm dính vào quần áo hoặc các vật dụng khác gây bất tiện trong quá trình sinh hoạt.

