6 cách thi tốt IELTS Speaking

Để đạt điểm tốt phần 1 bài thi IELTS Speaking, bạn hãy lưu ý trả lời vừa đủ, dùng từ ngữ giản dị và giữ tinh thần thoải mái trước các tình huống.

Phần 1 IELTS Speaking được xem là dễ lấy điểm nhất nhưng ngay cả những thí sinh có trình độ cao đôi lúc vẫn bị trừ điểm oan vì chủ quan. Ở phần thi này, giám khảo sẽ hỏi bạn 10-12 câu hỏi với ba chủ đề khác nhau, diễn ra trong 4-5 phút.

Trước khi bắt đầu, giám khảo sẽ ghi âm và đọc to vài thông tin để xác nhận kỳ thi, bao gồm ngày thi và địa điểm thi, tên của bạn và số CCCD hoặc hộ chiếu cũng như tên của giám khảo. Sau đó, bạn được yêu cầu cung cấp ba thông tin: Họ và tên (đầy đủ); Tên mà bạn muốn được gọi; Quê quán.

Tiếp theo, giám khảo hỏi hai câu liên quan đến nơi bạn đang sống (tên tòa nhà hoặc thành phố/thị trấn) và nghề nghiệp của bạn (vẫn còn học hay đã đi làm?).

Kế đến, bạn được chọn ngẫu nhiên và nói về hai chủ đề quen thuộc hàng ngày như đọc; tivi; những người bạn; thời tiết; đồ đạc; những con vật...

Sau đây là 6 điều cần lưu ý trong bài thi IELTS Speaking phần 1:

Biết mình nói trong bao lâu

4-5 phút là khoảng thời gian không nhiều để trả lời tới 12 câu hỏi. Vì vậy, bạn hãy trả lời ngắn gọn, trung bình mỗi câu 20-25 giây và mỗi lần nói hai đến ba câu là ổn. Ở một số trường hợp, bạn có thể trả lời ngắn hơn hoặc dài hơn.

Trả lời chi tiết

Các câu trả lời ngắn chỉ gồm một từ hoặc vài từ sẽ không được chấp nhận trong IELTS Speaking. Do đó, bạn trả lời chi tiết hơn. Nếu bạn không trả lời đầy đủ, giám khảo sẽ hỏi "tại sao" hoặc "tại sao không" để khuyến khích bạn tiếp tục.

Hãy so sánh hai câu trả lời dưới đây:

What pets are most popular in your country?

Câu trả lời quá ngắn như sau:

Dogs are the most popular.

Câu trả lời được triển khai ý:

I would say dogs are the most popular. It’s probably because they are so loyal and friendly and can help people to do jobs like guarding the house. A lot of people in my area are afraid of thieves.

Chuẩn bị cho sự gián đoạn

Triển khai ý và mở rộng các câu trả lời không có nghĩa là bạn nên nói càng lâu càng tốt. Hãy lưu ý, nếu bạn nói quá lâu về một câu hỏi ở phần 1, giám khảo có thể dừng bạn lại và chuyển sang câu hỏi khác.

Nếu bạn rơi vào trường hợp này, đừng quá lo vì không phải bạn đã làm sai điều gì hoặc giám khảo không thích câu trả lời của bạn. Giám khảo có trách nhiệm thu thập mẫu bài thi Speaking tốt nhất bằng cách cố gắng hỏi càng nhiều câu càng tốt. Do đó, nếu họ ngắt lời và nói "cám ơn bạn", bạn chỉ cần dừng lại và chuẩn bị trả lời câu tiếp theo.

Tạo bầu không khí thân thiện

Bạn sẽ không bị đánh giá về tích cách hay ngoại hình nhưng hoàn toàn có thể nâng cao hiệu suất trong các tiêu chí chấm điểm nếu chuẩn bị một tinh thần phấn chấn lúc bắt đầu thi. Ví dụ việc mỉm cười sẽ giúp bạn và những người xung quanh cảm thấy bình tĩnh hơn, vì quá lo lắng thường ảnh hưởng đến sự trôi chảy và phát âm.

Hào hứng tiếp nhận các câu hỏi

Một số câu hỏi trong thi IELTS có thể gây nhàm chán. Bạn có thể may mắn gặp được câu hỏi liên quan đến điều gì đó mà bạn đam mê nhưng cũng có thể gặp những câu liên quan đến các chủ đề không biết hoặc không thích thảo luận. Kể cả khi gặp phải chủ đề không thích, hãy cố gắng thảo luận về nó như thể đó là điều bạn vô cùng quan tâm.

Sử dụng từ và văn phong gần gũi

Các câu hỏi trong Phần 1 chủ yếu xoay quanh các chủ đề thảo luận thường ngày. Nếu dùng từ vựng học thuật phức tạp, bạn sẽ tạo ra cảm giác không thân thuộc. Tuy vậy, vẫn có nhiều bạn làm điều này vì các bạn nghĩ sẽ tạo ấn tượng với ban giám khảo tốt hơn. Các giám khảo cũng sẽ lắng nghe để xem cách bạn phát âm tự nhiên như thế nào trong ngữ cảnh câu hỏi và cách bạn kết hợp các từ (cụm từ).

Ví dụ: What is the weather like where you live?

The climatological variation in my native home is drastic. It is affected by sunshiny and enormous rains.

The weather changes a great deal in my city and quickly sometimes. It can be perfectly sunny one minute and the next it’s pouring down rain.

Ở ví dụ đầu tiên, thí sinh cố gắng sử dụng nhiều "big words" (những từ đao to búa lớn). Kết quả là, thi thoảng bạn ấy sử dụng từ và cụm từ (in đậm) không chính xác. Đối với câu trả lời thứ hai, bạn đã sử dụng từ đơn giản và cũng dễ hiểu hơn, nhờ đó thể hiện được văn phong phù hợp với câu hỏi này.

Theo Hội đồng Anh