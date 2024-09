6 cách nói 'thank you' và đáp lại bằng tiếng Anh

Có nhiều cách để nói cảm ơn ngoài "Thank you" và cũng có nhiều cách để đáp lại, thay vì chỉ dùng "You’re welcome".

Trong các cuộc trò chuyện không quá trang trọng, lời cảm ơn có thể được diễn đạt bằng các cách sau:

- Thanks a lot/Thanks a bunch/Thanks a million: Cảm ơn bạn rất nhiều!

- You're the best/You’re awesome: Bạn là số 1/Bạn thật tuyệt vời!

- Thanks, I owe you one: Cảm ơn nhé, tôi nợ bạn lần này.

- Cheers: Cảm ơn nhé (cách nói Anh-Anh)

- I can't thank you enough: Tôi không biết cảm ơn bạn bao nhiêu cho đủ.

- I really appreciate it/Much appreciated: Tôi rất biết ơn!

Để đáp lại lời cảm ơn trên, ta dùng một trong những cách sau:

- No problem!: Không vấn đề gì.

- Not at all!: Không có gì đâu!

- Anytime!: Bất cứ lúc nào bạn cần (tôi sẽ giúp).

- Don’t mention it!: Không cần cảm ơn đâu.

- No worries/It’s all good: Đừng lo nhé.

- Glad I could help!: Rất vui vì tôi có thể giúp được bạn!

- Happy to help!: Rất vui khi tôi có thể giúp đỡ!

Trong những bối cảnh có tính trang trọng như khi viết thư cho đối tác, phát biểu trước nhiều người, lời cảm ơn có thể như sau:

- Thank you very much for your support: Cảm ơn bạn rất nhiều vì sự hỗ trợ của bạn.

- I'm deeply grateful/thankful for your help: Tôi vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của bạn.

- Your help is much appreciated: Tôi vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của bạn.

- Please accept my heartfelt thanks: Xin hãy chấp nhận lời cảm ơn chân thành của tôi.

- I would like to extend my deepest gratitude: Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất của mình.

Những cách để đáp lại là:

- You're very welcome: Không có gì đâu.

- My pleasure: Rất hân hạnh được giúp đỡ.

- I’m glad/happy to help: Tôi rất vui được giúp đỡ.

- It was the least I could do: Đó là điều tối thiểu tôi có thể làm.

- I appreciate your kind words: Tôi trân trọng những lời tốt đẹp của bạn.

- No need to thank me: Không cần phải cảm ơn tôi đâu.

Khánh Linh