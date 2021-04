6 ca nhiễm cộng đồng, 39 ca Covid-19 nhập cảnh

45 ca mới được ghi nhận từ số 2866-2910. Trong đó 39 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Cần Thơ (17), Long An (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (12), Khánh Hòa và Nghệ An mỗi nơi một ca, Vĩnh Phúc (2), Đà Nẵng (4). 5 ca lây nhiễm từ một ca đã hoàn thành cách ly sau nhập cảnh là 6 ca, bao gồm 5 ở Hà Nam, một ở TP HCM.

Ca 2866 và 2897 ghi nhận tại Long An đều là nam, 27 và 28 tuổi, ở Nghệ An và TP HCM. Ngày 27/4, họ từ Ba Lan nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QH9059, kết quả xét nghiệm ngày 28/4 dương tính với nCoV. Hiện các bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười, Long An.

Ca 2867-2879, 2881-2882, 2884, 2886 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Cần Thơ. Họ từ 24-36 tuổi, là công dân Việt Nam, ngày 28/4 từ Philippines nhập cảnh sân bay Cần Thơ trên chuyến bay QH9341, kết quả xét nghiệm ngày 29/4 dương tính với nCoV. Hiện các bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi thành phố Cần Thơ.

Ca 2880, 2883, 2885, 2887-2895 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bà Rịa - Vũng Tàu, 19-51 tuổi, là công dân Việt Nam. Ngày 25/4, họ từ Indonesia nhập cảnh Cảng Bourbon trên tàu Đại Dương SEA, kết quả xét nghiệm ngày 26/4 dương tính với nCoV. Hiện các bệnh nhân được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền.

Ca 2896 ghi nhận tại Khánh Hòa, nữ, 33 tuổi, ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Ngày 12/4, cô từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ8837, kết quả xét nghiệm ngày 28/4 dương tính với nCoV. Hiện bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Da liễu tỉnh Khánh Hòa.

Ca 2898 ghi nhận tại Nghệ An, nam, 25 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội. Ngày 14/4, anh từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Vinh trên chuyến bay VJ7835, kết quả xét nghiệm ngày 29/4 dương tính với nCoV. Hiện bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An.

Ca 2900 và 2902 ghi nhận tại Vĩnh Phúc, đều là nam, 46 và 48 tuổi, là chuyên gia Ấn Độ. Ngày 24/4, họ từ Ấn Độ nhập cảnh sân bay Nội Bài trên chuyến bay EK517, kết quả xét nghiệm ngày 29/4 dương tính với nCoV. Hiện các bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Ca 2899, 2901, 2903, 2908-2909 (là các ca trong một gia đình tại Hà Nam) và ca 2910 (tại TP HCM). Chùm ca nhiễm liên quan đến "bệnh nhân 2899". Anh này từ Nhật Bản trên chuyến bay VJ3613 nhập cảnh sân bay Đà Nẵng ngày 7/4, lấy mẫu xét nghiệm tại Đà Nẵng, ngày 22/4 hoàn thành cách ly với kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính, được về cách ly tại địa phương. Ngày 24/4 anh có biểu hiện triệu chứng ho, sốt, đau họng được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả bệnh nhân dương tính với nCoV. Hiện 5 bệnh nhân được điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, một bệnh nhân điều trị cách ly tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Ca 2904 ghi nhận tại Đà Nẵng, nữ, 29 tuổi, ở Tây Ninh. Ngày 21/4, cô từ Nga nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN5062, kết quả xét nghiệm ngày 28/4 dương tính với nCoV. Hiện bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Ca 2905, 2907 ghi nhận tại Đà Nẵng, đều là nam, 30 và 34 tuổi, ở huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ và huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Ngày 23/4, họ từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ8859, kết quả xét nghiệm ngày 28/4 dương tính với nCoV. Hiện các bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Ca 2906 ghi nhận tại Đà Nẵng, nam, 29 tuổi, ở huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Ngày 23/4, anh từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ3613, kết quả xét nghiệm ngày 28/4 dương tính với nCoV. Hiện bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Như vậy, sau hơn một tháng không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng, Việt Nam ghi nhận chuỗi lây nhiễm nội địa mới, với 5 ca cùng gia đình ở Hà Nam và một ca tại TP HCM có liên quan ca nhiễm Hà Nam. Tổng ca nhiễm cộng đồng đến nay là 917. Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài vào nước ta rất cao nếu không kiểm soát chặt đường biên giới. Người dân được khuyến cáo thực hiện nghiêm quy tắc 5K.

Tổng số ca nhiễm tích lũy từ đầu dịch lên 2910, số khỏi 2.516. Các bệnh nhân đang điều trị đa số sức khỏe ổn định, trong đó 13 người xét nghiệm âm tính nCoV lần một, 15 người âm tính lần hai và 20 người âm tính lần ba.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là hơn 38.000. Trong đó, số người cách ly tập trung tại bệnh viện là 528, tại cơ sở khác là gần 23.000, còn lại cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo chương trình tiêm chủng quốc gia, đến nay tổng cộng đã thực hiện tiêm đợt 1 và 2 tại các tỉnh, thành phố cho 425.638 người. Theo Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, thế giới ghi nhận khoảng 150 triệu ca Covid-19, trong đó hơn 3,1 triệu người đã tử vong. Đứng thứ nhất về số ca mắc là Mỹ, sau đó là Ấn Độ và Brazil.