6 bộ phim nổi bật ở LHP Venice 2025

Phim của Dwayne Johnson, Emma Stone và George Clooney tranh giải tại Liên hoan phim Venice 2025.

Liên hoan phim Venice là sự kiện điện ảnh lâu đời nhất châu Âu, khai mạc lần đầu năm 1932. Chương trình lần thứ 82 diễn ra từ ngày 27/8 đến 9/9. Sự kiện thu hút sự chú ý nhờ quy tụ dàn sao Hollywood và loạt tác phẩm mới đến từ các đạo diễn kỳ cựu như Guillermo del Toro, Noah Baumbach, Park Chan Wook.

The Smashing Machine

Trailer 'The Smashing Machine' Trailer "The Smashing Machine", sẽ công chiếu ngày 3/10. Video: A24

Dự án tranh giải Sư Tử Vàng, do A24 sản xuất, Benny Safdie viết kịch bản và đạo diễn. Nội dung dựa trên cuộc đời huyền thoại võ thuật Mark Kerr (Dwayne Johnson) - người từng hai lần vô địch giải đấu hạng nặng UFC của làng MMA (võ thuật tổng hợp).

Trên Variety, giám đốc nghệ thuật của Liên hoan phim Venice Alberto Barbera nhận xét: "Ngay khi xem xong, chúng tôi chắc chắn đây là tác phẩm có tiềm năng đoạt giải và để lại nhiều dấu ấn", đồng thời đánh giá cao diễn xuất của Dwayne Johnson.

Trang Hollywood Reporter nhận định bộ phim đánh dấu bước chuyển mình của ngôi sao The Rock, chứng tỏ anh sẵn sàng thử sức với đa dạng vai diễn hơn.

Jay Kelly

George Clooney (trái) và Adam Sandler (phải) trong phim "Jay Kelly". Ảnh: Netflix

Bộ phim tranh giải cao nhất Liên hoan phim Venice do Noah Baumbach đạo diễn, xoay quanh chuyến đi vòng quanh châu Âu của Jay Kelly (George Clooney) - một ngôi sao điện ảnh đang khủng hoảng bản sắc và người quản lý Ron (Adam Sandler).

George Clooney dành lời khen ngợi cho màn hóa thân của Adam Sandler. "Adam thể hiện khả năng diễn xuất tinh tế và có chiều sâu hơn bất kỳ vai diễn nào trước đây", ông nói trong bài phỏng vấn với Vanity Fair.

Dự án quy tụ dàn diễn viên tên tuổi gồm George Clooney, Adam Sandler, Greta Gerwig, Laura Dern và Riley Keough. Trang IndieWire đánh giá tác phẩm là "con át chủ bài" của Netflix trên đường đua giải thưởng năm nay.

Frankenstein

frankenstein 2025 Trailer "Frankenstein ", sẽ công chiếu vào tháng 11. Video: Netflix

Phim tranh giải Sư Tử Vàng năm nay của đạo diễn Guillermo del Toro, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Mary Shelley. Lấy bối cảnh châu Âu thế kỷ 19, phim xoay quanh nhà khoa học Victor Frankenstein (Oscar Isaac) tham vọng tạo ra một sinh vật kỳ quái (Jacob Elordi), dẫn đến bi kịch của cả hai. Trên Vanity Fair, đạo diễn Guillermo del Toro nói: "Bộ phim khai thác xung đột gia đình - khía cạnh thường bị phớt lờ trong tác phẩm kinh điển của Mary Shelley".

Theo IndieWire, bộ phim được giới chuyên môn đánh giá là tác phẩm đỉnh cao trong sự nghiệp làm phim kinh dị của đạo diễn Guillermo del Toro.

Bugonia

Emma Stone trong tạo hình của phim "Bugonia". Ảnh: Focus Features

Dự án tranh giải Sư Tử Vàng do Yorgos Lanthimos đạo diễn. Nội dung dựa trên tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc Save the Green Planet! (2003). Emma Stone vào vai giám đốc điều hành quyền lực của một tập đoàn dược, bị hai người đàn ông bắt cóc vì tin rằng cô là người ngoài hành tinh âm mưu hủy diệt Trái Đất.

Bộ phim đánh dấu sự tái hợp giữa Lanthimos và Emma Stone, sau thành công của Poor Things (2023) - tác phẩm giúp Stone đoạt giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc.

No other choice

Lee Byung Hun (trái) và Son Ye Jin (phải) lần đầu đóng vai vợ chồng trên màn ảnh. Ảnh: CJ ENM

Tác phẩm do Park Chan Wook chỉ đạo, tranh giải Sư Tử Vàng tại Liên hoan phim Venice 2025. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết trinh thám The Ax của Donald Westlake, nội dung kể về Yoo Man Soo (Lee Byung Hun), một nhân viên văn phòng bị sa thải bất ngờ, buộc phải tìm cách loại bỏ đối thủ nhằm giành lấy việc làm và bảo vệ vợ (Son Ye Jin) cùng hai con.

Theo Deadline, Park Chan Wook ấp ủ dự án hơn 15 năm, kể từ lần đầu đạo diễn tiết lộ ý định chuyển thể tiểu thuyết của Donald Westlake tại Liên hoan phim Quốc tế Busan năm 2009. Phim được giới chuyên môn và khán giả kỳ vọng đoạt thành tích cao, góp phần thay đổi vị thế điện ảnh Hàn Quốc.

After the Hunt

Julia Roberts (phải) và Andrew Garfield (trái) trong "After the Hunt". Ảnh: Amazon MGM Studios

Phim do Luca Guadagnino đạo diễn, kể về một giáo sư triết học Yale (Julia Roberts) đối mặt với xung đột khi học trò (Ayo Edebiri) tố cáo bạn thân kiêm đồng nghiệp (Andrew Garfield) về tội tấn công tình dục.

Trong bài phỏng vấn của The Hollywood Reporter, giám đốc liên hoan phim Alberto Barbera bày tỏ sự tiếc nuối khi ông mong muốn đưa phim vào danh sách tranh giải nhưng nhà sản xuất từ chối. Dù vậy, bộ phim vẫn thu hút sự quan tâm lớn từ giới báo chí và khán giả.

Thu Giang