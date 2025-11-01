6 bí mật về khoảng cách tuổi tác vợ chồng

Đàn ông lấy vợ trẻ hơn có xu hướng sống lâu hơn, trong khi phụ nữ sống thọ nhất khi bạn đời bằng tuổi, theo một nghiên cứu tại Đan Mạch.

Chênh lệch tuổi tác trong các mối quan hệ là chủ đề thu hút nhiều nghiên cứu tâm lý. Khoa học đã chỉ ra 6 sự thật quan trọng về vấn đề này.

Đàn ông sống lâu hơn nếu lấy vợ trẻ

Một nghiên cứu của Đan Mạch (Drefahl, 2010) cho thấy nam giới sống lâu hơn nếu có vợ trẻ hơn. Điều này có thể do tác động tích cực về cảm xúc hoặc nhờ khả năng chăm sóc tốt của người phụ nữ trẻ. Nghiên cứu chỉ ra, nam giới có vợ kém 15 tuổi, nguy cơ tử vong thấp hơn 4% so với nam giới khác.

Ngược lại, nguy cơ tử vong thấp nhất ở phụ nữ được ghi nhận khi họ bằng tuổi chồng, điều này có thể phản ánh sự khác biệt trong cách chăm sóc giữa hai giới.

Hiếm đàn ông trẻ hơn vợ nhiều tuổi

Nghiên cứu chỉ ra trong các mối quan hệ, đàn ông thường lớn tuổi hơn. Kết quả thống kê năm 2010 cho thấy, 75% đàn ông kết hôn với phụ nữ kém họ ít nhất một tuổi. Ngược lại, chỉ 10% đàn ông kém vợ mình một tuổi hoặc hơn. 15% còn lại có độ tuổi gần bằng vợ.

Cả hai giới đều thích bạn đời trẻ hơn khi lớn tuổi

Nghiên cứu năm 2024 của Gottfried và cộng sự cho thấy càng lớn tuổi, người ta càng thích có bạn đời trẻ hơn. Xu hướng này đúng với cả nam và nữ, nhưng mạnh hơn ở nam giới.

Ví dụ, nam giới 70 tuổi trung bình thích bạn đời nữ 58 tuổi (kém 12 tuổi). Trong khi đó, phụ nữ 70 tuổi trung bình thích bạn đời nam 68,5 tuổi (kém 1,5 tuổi).

Khoảng cách tuổi trung bình toàn cầu là 4,2

Một nghiên cứu năm 2022 của Ausubel và cộng sự, phân tích dữ liệu từ 130 quốc gia, cho thấy trên toàn thế giới, nam giới trung bình lớn hơn bạn đời nữ 4,2 tuổi.

Chênh lệch tuổi tác khác nhau ở mỗi quốc gia

Cũng theo nghiên cứu của Ausubel, khoảng cách tuổi tác thay đổi lớn theo khu vực. Tại Bắc Mỹ, nam giới trung bình hơn bạn đời nữ 2,2 tuổi, ở châu Âu là 2,7 tuổi.

Ngược lại, khoảng cách tuổi trung bình là 8,7 ở Bangladesh, 11,8 ở Nigeria và lên đến 14,8 ở Gambia.

Phụ nữ trẻ yêu đàn ông lớn tuổi đề cao ổn định tài chính

Nghiên cứu của nhóm Banbury (Mỹ, đầu 2025) cho thấy phụ nữ trẻ hẹn hò với đàn ông lớn tuổi đề cao sự ổn định tài chính hơn so với khi ở bên một người bạn đời trẻ tuổi. Hiệu ứng này không được tìm thấy ở những người đàn ông trẻ tuổi hẹn hò với phụ nữ lớn tuổi.

Thùy Linh (Theo Psychology Today)