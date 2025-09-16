6 bài học ứng xử tạo khác biệt với đám đông

Giữ lời hứa, dám nhận sai, luôn đúng giờ... là những thói quen ứng xử đơn giản giúp một người luôn nổi bật và được nể trọng trong mọi môi trường.

Giữ lời hứa

Niềm tin không đến từ những lời nói đao to búa lớn mà được xây dựng từ việc giữ đúng lời hứa. Điều này vừa thể hiện sự chuyên nghiệp, vừa làm tăng giá trị cho lời nói của mỗi người.

Những người có uy tín không đánh cược với lời nói của mình, họ coi đó như một hợp đồng. Ngay cả những cam kết nhỏ cũng quan trọng bởi chúng củng cố hình ảnh, danh tiếng của họ với thông điệp "Bạn có thể tin tưởng vào tôi".

Nhận lỗi không né tránh

Mắc sai lầm là điều không thể tránh khỏi nhưng cách mỗi người phản ứng với chúng lại tạo ra khác biệt. Thay vì trốn tránh hay bao biện, họ trực tiếp nhận trách nhiệm, thậm chí biến sai lầm thành cơ hội để xây dựng uy tín.

Bằng cách thừa nhận những sai lầm một cách công khai, họ đưa ra lời mời cùng nhau tìm ra giải pháp, thay vì phán xét. Lòng can đảm tạo nên danh tiếng về sự chính trực, khiến những người khác cảm thấy an toàn khi biết rằng các vấn đề sẽ không bị che giấu.

Chia sẻ vinh dự

Những nhà lãnh đạo hiểu thành công thường không do tự mình làm nên. Họ có thói quen đặt người khác vào vị trí nổi bật, bao gồm đồng nghiệp, đối tác, người cố vấn. Công nhận đóng góp của người khác không hạ thấp họ, mà ngược lại, còn làm nổi bật khả năng lãnh đạo.

Sự ghi nhận tạo nên lòng trung thành và thúc đẩy các đội nhóm nỗ lực hết mình. Một câu nói như "Thành công nhờ nỗ lực của bạn" sẽ tạo nên sự kết nối mạnh mẽ giữa lòng biết ơn và đức tin. Hành động này là một biểu hiện của đức tin, bởi chỉ những người tự tin mới có thể truyền cảm hứng cho người khác.

Về lâu dài, việc chia sẻ những lời khen ngợi này tạo ra ảnh hưởng và sự tôn trọng, nhiều hơn rất nhiều so với việc tự khen ngợi bản thân.

Luôn đúng giờ, tôn trọng thời gian của người khác là hành vi góp phần nâng cao giá trị bản thân. Ảnh minh họa: Pexels

Tôn trọng thời gian của người khác

"Thời gian là tiền bạc" và tôn trọng thời gian của người khác cũng là tôn trọng thời gian của bản thân. Bằng cách đến đúng giờ, rời đi sớm và không bao giờ lãng phí từng phút, bạn cho thấy sự tôn trọng đối với lịch trình bận rộn và tinh thần của mọi người.

Kỷ luật tự giác này truyền tải hiệu quả, chính xác và kiểm soát. Trong môi trường công sở, các cuộc họp trở nên tập trung và hiệu quả hơn khi mọi người hiểu rằng thời gian sẽ không bị lãng phí.

Tôn trọng thời gian cũng tạo nên danh tiếng về sự đáng tin cậy mà các cá nhân rất coi trọng. Trong một thế giới mà mọi người dường như đều vội vã, tôn trọng thời gian là một trong những biểu hiện tôn trọng tuyệt vời nhất.

Giữ vững các ranh giới lành mạnh

Thiết lập ranh giới rõ ràng giúp mỗi người bảo vệ năng lượng, thời gian và các ưu tiên của bản thân. Không nên nói "có" với tất cả mọi thứ, bởi một lời miễn cưỡng có thể phá hủy lòng tin nhanh hơn một lời "Không" dứt khoát.

Bằng cách thẳng thắn nói "Tôi không thể", họ thiết lập được ranh giới và tránh hứa hẹn quá sức. Sự tự chủ này cũng nhận được sự tôn trọng, bởi mọi người tin tưởng vào những gì bạn nói.

Ranh giới lành mạnh cho phép mỗi người tập trung cao độ vào những việc cần sự tập trung nhất. Ranh giới không phải là bức tường ngăn cách thời gian, chúng là thước đo của sự rõ ràng, chính trực và tính chuyên nghiệp.

Phản hồi mang tính xây dựng

Phản hồi rất quan trọng nhưng cách truyền đạt mới tạo nên sự khác biệt. Thay vì những phản hồi gay gắt, những người đưa ra đề xuất một cách xây dựng: "Tôi nghĩ điều này có thể cải thiện" thay vì "Điều này chưa đủ tốt" mang lại hiệu quả cao hơn.

Cách tiếp cận này thể hiện một phương pháp tập trung vào sự cải thiện, chứ không phải thái độ phòng thủ hay chỉ trích đơn thuần.

Phản hồi mang tính xây dựng giúp tạo dựng niềm tin, vì mọi người hiểu rằng phản hồi đến từ sự tử tế, chứ không phải phán xét. Theo thời gian, điều này giúp xây dựng một văn hóa nơi mọi người cảm thấy an toàn khi phát triển và cùng nhau phát triển.

Thùy Linh (Theo Timesofindia)