'6-7' đứng đầu danh sách 'từ ngữ gây ức chế nhất năm'

Được Gen Z dùng tràn lan trên mạng xã hội dù không mang ý nghĩa cụ thể, từ "6-7" bị Đại học Lake Superior State xếp hạng nhất trong danh sách từ cần loại bỏ năm 2026.

Đây là kết quả từ "Danh sách các từ ngữ bị trục xuất" (Banished Words List) lần thứ 50, được Đại học Lake Superior State (LSSU) công bố đầu tháng 1. Năm nay, ban biên tập nhận được khoảng 1.400 đề cử, trong đó phần lớn phàn nàn về sự xuất hiện dày đặc nhưng khó hiểu của "6-7".

Trước đó, từ điển trực tuyến Dictionary.com thậm chí chọn "6-7" là "Từ của năm 2025". Tuy nhiên, với các nhà ngôn ngữ học tại LSSU, đây là biểu hiện của sự lười biếng trong giao tiếp.

"Danh sách năm nay phản ánh rõ nét những trào lưu nhất thời của giới trẻ. Mạng xã hội tạo cơ hội cho việc dùng từ sai hoặc vô nghĩa lan rộng", David Travis, Chủ tịch Đại học Lake Superior State, nhận định.

Từ điển trực tuyến Dictionary.com chọn "6-7" là "Từ của năm 2025". Ảnh chụp màn hình

"6-7" nghĩa là gì?

Thực tế, không có định nghĩa chính xác cho từ này. Nó bùng nổ vào mùa hè năm 2025, đặc biệt trong cộng đồng Gen Z và Gen Alpha. Theo các chuyên gia văn hóa mạng, "6-7" xuất phát từ một bài hát của rapper Skrilla hoặc ám chỉ chiều cao 6 feet 7 inch (khoảng 2m) của ngôi sao bóng rổ LaMelo Ball.

Tuy nhiên, khi lan truyền trên TikTok, nó trở thành một dạng "brainrot" (thối não - ám chỉ nội dung rỗng tuếch) - một trò đùa nội bộ được giới trẻ dùng để gây hoang mang cho người lớn. Tại các trường trung học Mỹ, học sinh thường hét lên "6-7" để ngắt lời giáo viên hoặc thể hiện sự phấn khích vô cớ.

"Đừng lo lắng vì không hiểu, bởi chính chúng ta cũng đang cố giải mã nó", biên tập viên của Dictionary.com từng thừa nhận.

Ngoài "6-7", danh sách từ ngữ cần bị triệt tiêu năm nay còn gọi tên "demure" (e thẹn/duyên dáng nổi lên từ TikTok), "incentivize" (khuyến khích/tạo động lực), "cooked" (tiếng lóng chỉ sự thất bại, "xong đời").

Đặc biệt, hai cụm từ "my bad" (lỗi của tôi) và "reach out" (liên hệ), từng bị liệt vào danh sách đen năm 1998 và 1994, nay tiếp tục bị "réo tên" vì vẫn được dùng sai ngữ cảnh quá nhiều.

Phản ứng về danh sách này, giới trẻ tỏ ra chia rẽ. Alana Bobbitt, 19 tuổi, sinh viên Đại học Michigan (Mỹ), cho biết: "Tôi thấy vui vì nó. Dù '6-7' hơi ngớ ngẩn và chẳng ai hiểu nghĩa là gì, tôi vẫn thích dùng". Ngược lại, Jalen Brezzell, 19 tuổi, lại thấy phiền toái: "Tôi không bao giờ nói từ đó. Tôi chẳng thấy có gì buồn cười".

Ra đời từ năm 1976 như một ý tưởng vui cho tiệc đêm Giao thừa, danh sách của LSSU nhằm điểm lại những từ ngữ bị lạm dụng hoặc vô dụng trong tiếng Anh. Những năm trước, các từ như "fake news" (tin giả) hay "quid pro quo" (có qua có lại) từng đứng đầu bảng xếp hạng này.

Chủ tịch David Travis dự đoán "6-7" sẽ sớm biến mất vào năm sau vì tính chất "sớm nở tối tàn" của các trào lưu mạng, khác với sức sống dai dẳng của những từ như "my bad".

Không riêng "6-7", năm 2025 còn ghi dấu một loạt những từ ngữ vô nghĩa khác được giới trẻ sử dụng rộng rãi (ngôn ngữ Gen Z).

Skibidi: Được xem là "ông hoàng" của ngôn ngữ vô nghĩa. Xuất phát từ series YouTube Skibidi Toilet, từ này không có định nghĩa cố định. Nó có thể là tính từ (chỉ cái gì đó "ngầu" hoặc "tệ"), động từ, hoặc đơn giản là từ đệm để lấp đầy khoảng trống trong câu.

Crash out: Từ khóa "hot" nhất nửa cuối 2025. Nó mô tả trạng thái mất kiểm soát hành vi, nổi điên hoặc hành động liều lĩnh bất chấp hậu quả vì một lý do nhỏ nhặt (thường dùng để chế giễu các nhân vật trong game hoặc video thực tế).

Sigma: Ban đầu chỉ những người đàn ông thành đạt, độc lập (đối lập với Alpha). Tuy nhiên, Gen Alpha dùng nó với hàm ý mỉa mai những người cố tỏ ra lạnh lùng, cô độc hoặc có biểu cảm khuôn mặt kỳ quặc.

Cooked: Tiếng lóng chỉ tình trạng tuyệt vọng, không còn lối thoát hoặc đã thất bại hoàn toàn (ví dụ: "I'm cooked" - Tôi xong đời rồi). Đây là từ hiếm hoi trong danh sách có nghĩa khá rõ ràng và được dùng phổ biến cả ngoài đời thực.

Không chỉ tại Mỹ, hiện tượng từ ngữ vô nghĩa lên ngôi cũng không xa lạ với người dùng mạng xã hội Việt Nam. Những năm gần đây, cộng đồng mạng trong nước liên tục sản sinh những cụm từ khiến thế hệ trước bất lực khi giải mã.

Điển hình là trào lưu "ét o ét" (cách đọc Việt hóa của tín hiệu cầu cứu SOS). Năm 2022, cụm từ này xuất hiện dày đặc trong mọi hoàn cảnh, từ vui vẻ đến than vãn, dù người nói không hề gặp tình huống khẩn cấp nào. Tương tự, đoạn nhạc quảng cáo mì tôm "lần đầu tiên, trái thanh long..." từng trở thành một dạng "ám ảnh thính giác" (earworm) trên TikTok, khiến người dùng lặp lại câu nói này một cách vô thức trong các hội thoại đời thường mà không vì mục đích thông tin cụ thể nào.

Những cụm từ ghép ngẫu hứng khác như "mãi mận, mãi keo" (chỉ tình cảm gắn bó, mặn mà), "trôn Việt Nam" (troll - trêu đùa) hay "đúng nhận sai cãi" cũng có chung một vòng đời với "6-7" hay "Skibidi" - bùng nổ nhanh chóng nhờ các video ngắn, được giới trẻ sử dụng như một mật mã nhận diện hội nhóm, và thường lặng lẽ biến mất khi một từ khóa mới xuất hiện.

Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, đây là đặc điểm của "ngôn ngữ thế hệ Z/Alpha" - nơi cảm xúc và sự kết nối cộng đồng được ưu tiên hơn tính chính xác hay ngữ nghĩa trong từ điển.

Lam Giang (Theo AP, LSSU)