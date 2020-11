5G đạt tốc độ hơn 500 Mb/giây khi di chuyển

Hà NộiMạng 5G thử nghiệm của Viettel đạt tốc độ trung bình 500 Mb/giây khi di chuyển quanh hồ Hoàn Kiếm, lúc cao nhất đạt trên 1.000 Mb/giây.

Kết quả đo chiều ngày 30/11, tốc độ Internet qua mạng 5G thử nghiệm của Viettel đạt khoảng 900 - 1.000 Mb/giây khi đặt điện thoại cố định tại điểm thử nghiệm số 1 đường Lê Thánh Tông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Thử tải tựa game Call of Duty từ CH Play, dung lượng 1,86 GB, điện thoại chỉ mất khoảng 1 phút để tải xong.

Khi di chuyển bằng xe bus quanh hồ Hoàn Kiếm, tốc độ Internet đo được qua ứng dụng Speedtest kém ổn định hơn, dao động từ 300 đến gần 600 Mb/giây. Trung bình, tốc độ download qua mạng này đạt khoảng 500 Mb/giây, tốc độ upload đạt khoảng 80 đến 100 Mb/giây.

Cùng thời điểm, tốc độ 4G của nhà mạng này đạt khoảng 80 đến 90 Mb/giây. Như vậy, mạng 5G Viettel có tốc độ cao hơn 4G hiện tại từ 5 đến 10 lần.

Tại Hà Nội, Viettel đã triển khai 100 trạm phát sóng tại các khu vực trung tâm quận Hoàn Kiếm, Ba Đình và Hai Bà Trưng. "Người dùng tại các khu vực này có thể trải nghiệm 5G ngay lập tức mà không cần nâng cấp sim", đại diện Viettel cho biết.

Tuy nhiên, số lượng smartphone hỗ trợ mạng 5G chưa nhiều. Một số sản phẩm có thể trải nghiệm gồm P40/P40 Pro/P40 Pro Plus của Huawei, Find X2/X2 Pro của Oppo, Mi 10T Pro 5G và Poco F2 Pro của Xiaomi. Một số smartphone khác có sẵn 5G nhưng chưa thể dùng tại Việt Nam là do cần can thiệp "mở mạng" từ nhà sản xuất điện thoại. Galaxy Note20 Ultra 5G và Galaxy Z Fold 2 5G của Samsung dự kiến sẽ tương thích vào tháng 12 tới. iPhone 12 có hỗ trợ 5G, nhưng cũng chưa thể dùng tại Việt Nam trong lần thử nghiệm này.

Viettel là một trong những nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam thử nghiệm thương mại hóa 5G. Trước đó, đơn vị này đã thực hiện cuộc gọi 5G đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 5/2019. Trong số 100 trạm phát sóng đặt tại Hà Nội lần này, có 15 trạm do Viettel sản xuất, còn lại nhập khẩu từ đối tác Ericsson. Ăng-ten 5G là loại 64T64R (64 thu, 64 phát) hiện đại nhất hiện nay.

Thử nghiệm 5G Viettel khi di chuyển tại Hà Nội Đo tốc độ mạng 5G Viettel thử nghiệm tại Hoàn Kiếm, Hà Nội. Video: Lưu Quý

Tuần trước, VNPT cũng bắt đầu thử nghiệm thương mại 5G. Kết quả đo tại trụ sở của hãng khi đó cho thấy mạng 5G của VNPT cho tốc độ tải xuống khoảng 1Gb/giây, tốc độ tải lên khoảng 90 Mb/giây.

Tốc độ mạng 5G thực tế của các nước trên thế giới khoảng 200 - 300 Mb/giây, theo nghiên cứu của tổ chức OpenSignal. Thống kê từ tháng 7 đến hết tháng 9/2020, Hàn Quốc và Arab Saudi là hai nước có tốc độ mạng 5G cao nhất thế giới, trung bình đạt 336 Mb/giây và 372 Mb/giây.

Lưu Quý