58% giáo viên THCS hài lòng về lương cũ

Hầu hết giáo viên THCS hài lòng với công việc, 58% hài lòng với mức lương, theo khảo sát của OECD.

Kết quả khảo sát quốc tế về dạy và học (TALIS) do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OCED) thực hiện vào tháng 3-4/2024, được công bố chiều 6/11.

Theo đó, 97% trong khoảng 4.400 giáo viên, 202 hiệu trưởng bậc THCS hài lòng về công việc, chỉ 3% người dưới 30 tuổi có ý định nghỉ việc trong 5 năm tới.

Thời điểm khảo sát, lương giáo viên THCS từ 4,2 đến 12,2 triệu đồng một tháng, chưa kể phụ cấp. Khoảng 58% số người được hỏi nói hài lòng với mức này, cao hơn 19% so với mức trung bình của OECD và tăng 6% so với lần khảo sát trước (năm 2018).

Hiện, dải lương cứng đã tăng lên 5,48 đến 15,87 triệu đồng một tháng. Tính thêm phụ cấp thâm niên (sau 5 năm công tác, mỗi năm 1%), phụ cấp ưu đãi nghề (35-70%)..., lương thực nhận của thầy cô khoảng 7,1-28,5 triệu đồng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang đề xuất nhóm này hưởng thêm hệ số đặc thù là 1,15 lần lương, giúp lương cứng hàng tháng tăng 0,8-1,38 triệu đồng. Những thầy cô giữ vị trí tổ trưởng, phó, làm nhiệm vụ cốt cán, được phân công dạy biệt phái có thể nhận thêm phụ cấp 0,1-0,5.

Cũng theo kết quả khảo sát, OECD đánh giá độ căng thẳng nghề nghiệp của giáo viên Việt Nam ở mức thấp, khi chỉ 4% cho biết "rất căng thẳng", dù 54% thừa nhận chịu áp lực về thành tích và thay đổi chương trình.

Bộ cho biết toàn bộ quy trình khảo sát thực hiện trên máy tính theo tiêu chuẩn kỹ thuật và bảo mật nghiêm ngặt của OECD, đảm bảo kết quả khách quan và đáng tin cậy.

Từ kết quả khảo sát TALIS, Bộ đề xuất cải thiện điều kiện làm việc và phúc lợi cho giáo viên bằng cách đổi mới chính sách tiền lương theo năng lực, giảm gánh nặng hành chính, tăng thời gian cho hoạt động chuyên môn; quản lý hiệu quả quá trình đổi mới giáo dục; củng cố hệ thống phát triển nghề nghiệp liên tục, gắn bồi dưỡng với lộ trình nghề nghiệp.

Cơ quan này kỳ vọng triển khai đồng bộ các giải pháp trên sẽ giúp nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp của giáo viên Việt Nam; từ đó tăng mức độ hài lòng và gắn bó nghề nghiệp, củng cố niềm tin của xã hội vào giáo dục và nghề giáo.

Giáo viên trong một tiết học Ngữ văn lớp 6, trường THCS Nguyễn Huệ, TP Đà Nẵng, tháng 11/2024. Ảnh: Nguyễn Đông

Cả nước có hơn 1,05 triệu giáo viên bậc mầm non và phổ thông hưởng lương ngân sách, trong đó 285.500 thầy cô ở bậc THCS.

Thanh Hằng