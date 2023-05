56 người tử vong do tai nạn giao thông trong 4 ngày lễ

56 người tử vong do tai nạn giao thông, 22 nạn nhân mức độ nặng, nguy kịch đang điều trị trong 4 ngày của kỳ nghỉ lễ (29/4-2/5), theo thông báo từ Bộ Y tế.

Chiều 2/5, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết tổng số người đến khám, kiểm tra do tai nạn giao thông cả nước là 2.876, trong đó hơn 1.500 người phải nhập viện theo dõi.

Trong 56 người tử vong, 14 trường hợp qua đời tại cơ sở khám chữa bệnh, 30 người chết trên đường đến bệnh viện và 12 người nguy kịch được gia đình xin về.

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 của năm 2022, cả nước ghi nhận 63 người chết do tai nạn giao thông. Như vậy, số người qua đời do tai nạn giao thông của năm nay (tính đến hết 2/5) giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Vụ tai nạn làm một người chết, 18 người bị thương trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, sáng 29/4. Ảnh: Đ.H

Về số ca mắc Covid mới, hôm nay cả nước ghi nhận thêm 1.202 người, giảm nhẹ so với hôm qua, thêm 4 trường hợp tử vong. Như vậy, trong 4 ngày nghỉ lễ, Việt Nam ghi nhận 11 trường hợp tử vong do mắc Covid-19. Đa số người chết đều cao tuổi, hoặc mắc bệnh nền, chưa tiêm đủ liều vaccine ngừa Covid, theo Bộ Y tế.

Cộng dồn tổng số ca tử vong từ đầu 2020 đến nay là 43.195, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm, tương đương với tỷ lệ của toàn cầu.

Lý giải nguyên nhân, Bộ Y tế nói số ca mắc tăng kéo theo số tử vong tăng, nhưng hiện tình hình dịch bệnh vẫn được kiểm soát, chưa phát hiện các biến chủng mới mang độc lực có thể khiến hệ thống y tế bị quá tải.

Thúy Quỳnh