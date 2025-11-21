550 triệu đồng cải tạo căn hộ theo phong cách mềm mại

Căn hộ chung cư tại Hà Nội được cải tạo với chi phí 550 triệu đồng cho phạm vi thi công gồm phòng khách, bếp, một phòng ngủ, hai khu vệ sinh và ban công. Tổng diện tích căn hộ là 120 m2, trong đó diện tích phần thiết kế và thi công là 80 m2 (2 phòng ngủ còn lại không cải tạo).

Đội ngũ KTS lựa chọn ngôn ngữ thiết kế mềm mại, liền mạch nhằm đáp ứng yêu cầu của gia chủ: một tổ ấm gọn gàng, tinh giản và tạo cảm giác thư giãn.