550 triệu đồng cải tạo căn hộ theo phong cách mềm mại

Căn hộ chung cư tại Hà Nội được cải tạo với chi phí 550 triệu đồng cho phạm vi thi công gồm phòng khách, bếp, một phòng ngủ, hai khu vệ sinh và ban công. Tổng diện tích căn hộ là 120 m2, trong đó diện tích phần thiết kế và thi công là 80 m2 (2 phòng ngủ còn lại không cải tạo).
Đội ngũ KTS lựa chọn ngôn ngữ thiết kế mềm mại, liền mạch nhằm đáp ứng yêu cầu của gia chủ: một tổ ấm gọn gàng, tinh giản và tạo cảm giác thư giãn.
Toàn bộ không gian sử dụng màu trắng làm nền, kết hợp ánh sáng phản chiếu từ đèn led âm trần giúp tăng chiều sâu, mở rộng diện tích cảm nhận. Hệ trần uốn cong và vách tường bo mềm tạo điểm nhấn chuyển tiếp giữa các khu vực chức năng.
Phòng khách, bếp và bàn ăn được bố trí liên thông, loại bỏ vách ngăn nhằm tăng sự kết nối. Sàn khu vực bàn ăn được lát gạch bông tạo điểm nhấn và dễ vệ sinh.
Ghế sofa, bàn trà và các chi tiết nội thất đều theo hướng tối giản, đường nét mềm mại, tiết chế màu sắc.
Vách tivi uốn lượn đóng vai trò điểm nhấn, tạo hiệu ứng chuyển tiếp mềm và cảm giác chuyển động liên tục trong không gian.
Hệ đèn led chạy dọc hai bên trần dẫn lối nhẹ nhàng, đồng bộ ngôn ngữ thiết kế bo cong. Cây xanh giúp cân bằng màu sắc và làm dịu không gian.
Hệ tủ cao sát trần được tích hợp để tăng không gian lưu trữ, thiết kế cánh phẳng không tay nắm.
Quầy bếp bo cong, tích hợp kính chắn tách biệt khu nấu ăn mà vẫn đảm bảo sự kết nối. Tủ bếp kịch trần tông trắng đồng bộ với hệ tủ âm.
Khu vực bếp dẫn ra ban công đón sáng. Mặt sàn sử dụng gạch bông, tạo hiệu ứng tách biệt cho khu vực nấu ăn.
Khu vực bàn ăn sử dụng ghế bench liền tường tích hợp ngăn chứa đồ, bàn ăn kiểu trụ tròn ốp nan gỗ.
Phòng ngủ master bố trí khu thay đồ sau giường, sử dụng hệ tủ kính cánh mở. KTS bố trí đèn led âm tường, đèn trang trí và đèn spotlight cuối giường, tạo nên bầu không khí ấm cúng và thư giãn.
Hai khu vệ sinh được ốp lát với gạch sáng màu, giúp không gian sạch sẽ và hài hòa. Hệ thống đèn sưởi kiêm sấy được tích hợp trong phòng vệ sinh, giúp không gian luôn khô ráo, thoáng khí. Thiết bị có thể điều khiển qua ứng dụng, tiện lợi trong mùa đông khi cần làm ấm trước khi sử dụng.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế và thi công: TG Architects
Ảnh: Humi Studio