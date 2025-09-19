'53, tuổi Tý đầu đàn - lên trang tìm bạn, cùng nàng chung đôi'

Anh ở Hoàng Mai, Hà Nội, 53 tuổi, đã ly hôn được năm năm, vui tính, hài hước.

Anh sống nội tâm, lương thiện, hiền lành, trung thực, thẳng thắn. Yêu thích và hay làm thơ.

Công việc về ngành đồ họa thiết kế, nên tính cẩn thận và điềm đạm; năng lực xử lý việc nhà là không giới hạn, từ chuyện chợ búa, cơm nước, giặt giũ... đến việc điện nước, cắt mài, khoan đục, gọt... cho nên "vợ" yên tâm, không phải thuê thợ sửa (cười).

Sở đoản: không biết cờ bạc, trà thuốc, lô đề; không thích đàn đúm, bia rượu...

Ngoài ra còn làm thuốc chữa bệnh xương khớp (cái này để mai sau, khi tuổi hưu có việc làm cho vui, cũng là cống hiến tri thức tích lũy hồi còn trẻ giúp người, giúp đời). Mọi thứ ổn định, không có áp lực gì; hàng ngày vẫn dành 3–4 tiếng cho việc thể dục thể thao.

Mô tả bằng bài thơ:

Anh sinh 1972,

Địa chỉ ở quận Hoàng Mai là nhà.

Tính tình vui vẻ thật thà,

Tấm lòng lương thiện, hiền hòa, thủy chung...

Lô đề, cờ bạc không chơi,

Rượu chè, nhậu nhoẹt tối ngày... không ưa.

Công việc đồ họa IT,

Thêm nghề làm thuốc, giúp người hết đau.

Con thì một cháu trai, đang

Lớp 10 mới học, trường là Thăng Long.

Tật... xấu... là rất yêu cây,

Hay trồng, tưới tắm, bắt sâu, tỉa cành.

Thích cá cảnh, nên cũng làm:

Thủy sinh một bể, đặt ngay giữa nhà,

Chút chăm thay nước, rồi là...

Gắn cây, thêm cá, lung linh tuyệt vời.

Sáng chiều, đều đặn đúng giờ,

Là đi thể dục ngoài hồ thảnh thơi.

Nay tìm bạn nữ chung đôi,

Chia đau, sẻ đắng, yêu thương, ngọt bùi.

Tấm lòng nhân ái, dịu dàng,

Tính vui, hài hước, cùng chàng "cãi nhau",

Dẫu rằng giận dỗi đến đâu,

Cũng không nên kiểu "ngoắt đầu bỏ đi".

Sơ sơ, kể vậy em ơi,

Nếu mà thấy hợp, em thời... nhấc phôn,

Đầu là 0913 - Giữa là 3 số, toàn là số 0,

Tiếp là: Thủy Hử ghi công —

Còn 3 số cuối, tinh thông hiểu liền.

Qua chuyên mục này, anh mong tìm được em: người bạn nữ cùng hoàn cảnh ở Hà Nội, tuổi ngưỡng từ 42 đến 47. Sở dĩ nói thế vì anh thiền hơn chục năm rồi, nên "giao diện" còn trẻ. Mong em có tính cách dịu dàng, hiền hòa, nhân hậu, thương người; tính vui, hài hước giống anh (đồng điệu thì tốt mà).

Tất nhiên, những bản sắc của nữ giới vẫn nên có đầy đủ nhé: ngoài thương yêu, em cần có đủ chút giận hờn, buồn tủi, nhõng nhẽo, mè nheo... cả khóc để làm "vũ khí" nữa nhé (cười). Đó chính là tiêu, tỏi dấm, ớt... mù tạt tạo nên hương vị cho cuộc sống đấy.

Chúng ta sẽ cùng trò chuyện để hiểu về nhau nhé. Thấy hợp, cảm mến rồi yêu nhau thì sẽ tiến đến hôn nhân, cùng chung tay xây dựng một gia đình nho nhỏ hạnh phúc, cùng gánh vác, chia sẻ mọi vấn đề trong cuộc sống tươi đẹp này.

Đặc biệt xin nhấn mạnh: em coi trọng đạo nghĩa vợ chồng nhé. Và em cũng yêu thích vận động nhé, để cùng nắm tay nhau đi thể dục.

Chờ thư em...

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ