52 bác sĩ Nghệ An chi viện Hà Tĩnh chống dịch

52 nhân viên y tế Nghệ An sáng 9/6 tình nguyện tới Hà Tĩnh tham gia chống Covid-19 trong bối cảnh dịch nơi đây đang diễn biến phức tạp.

Lễ xuất quân diễn ra tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, sáng 9/6. Các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên tham gia chi viện Hà Tĩnh gồm 50 người thuộc Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An; 2 người thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC). Họ được lãnh đạo Sở y tế đánh giá là những y, bác sĩ có trình độ chuyên môn tốt.

Nhiệm vụ của đội ngũ y tế Nghệ An là tập trung hỗ trợ Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc nCoV.

Ông Bùi Đình Long, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết Nghệ An là địa phương giáp ranh với Hà Tĩnh, do đó "giúp tỉnh bạn chống dịch cũng như chính là giúp mình trong thời điểm này".

Ông cũng yêu cầu đội chi viện trong quá trình làm nhiệm vụ phải thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, đảm bảo sức khỏe.

Đoàn nhân viên y tế Nghệ An lên đường tới Hà Tĩnh, sáng 9/6. Ảnh: Hải Bình.

Một ngày trước, Sở Y tế Nghệ An đã quyết định tăng viện cho Hà Tĩnh khi diễn biến dịch tại tỉnh này có nhiều diễn biến phức tạp. Ngoài nhân lực, đoàn công tác cũng mang theo hàng trăm bộ đồ phòng hộ, hàng nghìn khẩu trang, găng tay và 100 triệu đồng hỗ trợ.

Từ ngày 5/5, Hà Tĩnh ghi nhận 10 ca nhiễm nCoV cộng đồng, ngoài ra còn 3 ca nghi nhiễm do chưa được Bộ Y tế công bố. Từ 12h ngày 8/6, lãnh đạo tỉnh đã quyết định cách ly xã hội toàn TP Hà Tĩnh theo Chỉ thị 16.

Hồi tháng 8/2020, Nghệ An cũng đưa 16 nhân viên y tế chi viện Đà Nẵng chống Covid-19.

Nguyễn Hải