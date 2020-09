51 học sinh cùng trường đau bụng, nôn trớ

Hà Nội51 học sinh trường Tiểu học Tiên Dương đau bụng, nôn trớ, trong đó 22 em nghi nhiễm trùng tiêu hóa, 26 em có thể do bệnh khác, ba em nhập viện.

Theo ông Nguyễn Tiến Cường, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đông Anh, ba học sinh đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đông Anh, hiện sức khỏe đã ổn định. 48 học sinh khác có biểu hiện lâm sàng, trong đó đã loại trừ 26 em bị ho, sốt do bệnh khác, còn 22 em nghi nhiễm trùng tiêu hóa.

Các học sinh này, trường Tiểu học Tiên Dương, thuộc xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, lần lượt trong hai ngày 9-10/9 bị sốt nhẹ, nôn trớ, đi ngoài. Trường hợp sớm nhất bị sốt, đi ngoài, được ghi nhận vào 21h ngày 9/9.

Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Hà Nội, Ban Chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm huyện và cơ quan chức năng, đang rà soát các căn nguyên. Họ đã kiểm tra bữa ăn của các học sinh trong trường, ghi nhận bữa bán trú gần nhất vào trưa 9/9, thức ăn gồm thịt kho trứng cút, su su xào, canh rau ngót, cơm trắng. Các em uống sữa học đường vào buổi chiều.

Bước đầu, nghi ngờ trong thực phẩm trẻ ăn nhiễm vi sinh, cơ quan chức năng yêu cầu dừng toàn bộ bữa ăn, đồng thời kiểm tra cơ sở cung cấp suất ăn cho trường, lấy mẫu của nhân viên chế biến để xét nghiệm. Mẫu thực phẩm đã được gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia. Các khu vực trong trường đã được phun khử khuẩn.

Theo đại diện Chi cực An toàn Vệ sinh Thực phẩm Hà Nội, hiện chưa có căn cứ để kết luận các học sinh bị ngộ độc thực phẩm. Các triệu chứng ở 25 em không điển hình, có thể do nhiều vấn đề sức khỏe khác gây ra. Tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng các em đau bụng, đi ngoài do ăn phải thức ăn không đảm bảo. Đại diện chi cục cho biết sẽ tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân.

Học sinh đau bụng điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đông Anh ngày 10/9. Ảnh: Báo Hà Nội mới.

Chi Lê