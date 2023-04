500 người mắc lừa thủ đoạn 'duyệt hồ sơ vay tiền online'

Đà Nẵng500 người thành sập bẫy, mất khoảng 10 tỷ đồng đóng các loại phí cho nhóm tội giả danh nhân viên công ty tài chính, ngân hàng "duyệt hồ sơ vay tiền online".

Ngày 23/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng cho biết Phùng Văn Quang, Lưu Thị Hiền (cùng 28 tuổi), Nguyễn Thị Hồng Thắm (24 tuổi), Phạm Văn Thắng, Ngô Đức Thắng (cùng 27 tuổi), Dương Chí Thương (25 tuổi), cùng trú Hà Nội; Nguyễn Thị Huyền (24 tuổi, trú Hà Tĩnh), Hà Văn Chức (25 tuổi, trú Phú Thọ) đã bị đưa về Đà Nẵng để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tám nghi can bị công an bắt giữ. Ảnh: Hà Hoài

Ngày 31/1/2023, một phụ nữ ở quận Hải Châu (Đà Nẵng) trình báo bị một nhóm người lừa hơn 150 triệu đồng bằng chiêu duyệt hồ sơ cho vay tiền online. Nhận định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án.

Ngày 22/4, Công an Đà Nẵng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đồng loạt khám xét 3 địa điểm và tạm giữ 8 nghi can trên.

Theo lời khai, từ cuối năm 2021 đến nay, nhóm này giả danh nhân viên công ty tài chính, ngân hàng duyệt hồ sơ cho vay tiền online. Khi được nạn nhân tin tưởng, chúng yêu cầu đóng trước các khoản phí phát sinh, như "phí vay vốn và phí bảo hiểm khoản vay; đóng phí bảo lưu hồ sơ vay" mới được nhận tiền. Khi người vay đóng xong các khoản này, chúng cắt liên lạc.

Với chiêu này, nhóm đã lừa trên 500 bị hại trên cả nước, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Ngọc Trường