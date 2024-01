50 triệu lượt khách mua sắm tiết kiệm tại chuỗi siêu thị của Central Retail

Chương trình "Giá luôn luôn rẻ hơn" diễn ra tại GO!, Big C với hàng nghìn sản phẩm giá tốt đã mang đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn mua sắm, tiết kiệm chi phí.

Nhằm thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và người tiêu dùng, ngay từ đầu năm 2023, hệ thống GO!, Big C của Central Retail đã tích cực đồng hành cùng Chính phủ trong mục tiêu bình ổn giá cả hàng hóa thực phẩm. Cụ thể, từ đầu tháng hai, hệ thống đã áp dụng giá bán mới cho hàng chục nghìn sản phẩm thuộc nhóm dịch vụ và tiêu dùng dựa trên chính sách thuế giá trị gia tăng giảm từ 10% xuống 8%.

Central Retail thường xuyên triển khai các chương trình ưu đãi, kích cầu mua sắm. Ảnh: Central Retail

Ngoài ra, nhằm đem đến cho khách hàng trải nghiệm mua sắm sản phẩm giá thấp hơn và tiết kiệm hơn mỗi ngày, tập đoàn mang lại cho khách hàng trên 1.000 sản phẩm rẻ hơn đến cuối năm. "Song song, cứ hai tuần một lần, hệ thống triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người mua sắm khi đến với GO!, Big C", bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông tập đoàn Central Retail chia sẻ.

Kết quả, sau một năm triển khai, đại diện Central Retail cho biết, đã có hơn 1.000 sản phẩm được bán với mức giá "luôn thấp", tiếp cận gần 50 triệu lượt khách hàng mua sắm, tập trung vào rau củ, thịt cá, sữa, bánh ngọt, mỳ gói.

Toàn hệ thống phục vụ nhu cầu mua sắm của khoảng 500.000 lượt khách hàng mỗi ngày. Ảnh: Central Retail

Chị Nguyễn Thị Anh Thư (quận 12, TP HCM), khách hàng thân thiết của GO! cho biết, chị rất quan tâm đến chương trình "Giá luôn luôn rẻ hơn" của GO! bởi nhiều mặt hàng giá tốt hơn so với thị trường, lại yên tâm về nguồn gốc xuất xứ.

Chị Nguyễn Thị Loan, một trong những khách hàng thường xuyên của Big C Thăng Long (Hà Nội) cũng nhận xét, giá các mặt hàng thiết yếu ở Big C bình ổn và cạnh tranh, thậm chí nhiều mặt hàng thiết yếu rất rẻ, tiết kiệm cho gia đình chị rất nhiều.

Theo thống kê của tập đoàn, trung bình mỗi ngày, hệ thống bán lẻ của Central Retail phục vụ nhu cầu mua sắm của khoảng 500.000 lượt khách. "Như vậy, với chương trình trên 1.000 sản phẩm rẻ hơn đến cuối năm, hệ thống đã góp phần đáng kể vào việc kiềm chế lạm phát của Chính phủ", bà Nguyễn Thị Bích Vân nhận định.

Không khí Tết với hàng nghìn sản phẩm giá tốt tại GO! Big C. Ảnh: Central Retail

Chia sẻ thêm về việc làm thế nào để siêu thị có thể đảm bảo thực hiện tốt chương trình "Giá luôn luôn rẻ hơn", duy trì được sức mua, đảm bảo kinh doanh có lãi, đại diện lãnh đạo Central Retail cho biết, là nhà bán lẻ tham gia chương trình bình ổn thị trường, đơn vị đã luôn chủ động làm việc chặt chẽ với các nhà cung cấp và chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng hóa thiết yếu nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao, nhất là vào các kỳ nghỉ lễ trong năm, hoặc các dịp lễ, Tết cuối năm.

Thế Đan