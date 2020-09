50 trẻ dị tật hàm mặt được mổ miễn phí

Hà NộiHơn 50 trẻ dị tật khe hở môi, vòm miệng sẽ được bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 mổ miễn phí từ ngày 22/9 đến 25/9.

Sáng 21/9, các em bé bị dị tật hàm mặt, chủ yếu là hở môi vòm miệng, đến Bệnh viện 108 để khám sàng lọc trước phẫu thuật. Đây là hoạt động nhân đạo thường niên của bệnh viện phối hợp với Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười Việt Nam (Operation Smile).

Chị Nguyễn Thị An, ở Bắc Giang, đưa con trai 7 tháng tuổi ra Hà Nội để phẫu thuật đóng khe hở vòm miệng cho bé. Người mẹ cho biết mang thai 5 tháng, siêu âm đã phát hiện bé bị hở môi vòm miệng. Các bác sĩ khi ấy khuyên giữ thai vì dị tật này có thể phẫu thuật. Bé trai chào đời khỏe mạnh bình thường, song do hở môi nên việc chăm sóc khó khăn hơn.

"Mỗi lần con bú, ăn dễ bị sặc", chị An chia sẻ.

Bé trai 7 tháng tuổi khám sàng lọc trước phẫu thuật hở vòm miệng, ngày 21/9. Ảnh: Đức Khánh.

Bác sĩ Lê Diệp Linh, Phó giám đốc Trung tâm phẫu thuật Sọ mặt và tạo hình, cho biết để phẫu thuật dị tật hở vòm, các bé phải đảm bảo sức khỏe tốt để vượt qua ca mổ. Tất cả các bé được khám sàng lọc, trường hợp đủ điều kiện sẽ được phẫu thuật trong tuần này.

Hở môi vòm miệng là dị tật bẩm sinh vùng mặt làm biến dạng khuôn mặt của trẻ. Nguyên nhân có thể do mẹ bị cúm khi mang thai, hoặc dùng thuốc không đúng chỉ định trong thời gian đầu của thai kỳ. Ngoài ra còn có thể do nhiễm chất độc hóa học, do tia X...

Trẻ bị dị tật này gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống như suy hô hấp, suy dinh dưỡng, khó ăn uống và phát âm. Dị tật ảnh hưởng lớn đến phát triển dinh dưỡng và thể chất, thẩm mỹ và chức năng.

Ước tính, mỗi năm Việt Nam có khoảng 2.000 trẻ chào đời mắc dị tật hở môi và hở vòm miệng. Phẫu thuật kịp thời sẽ giúp các bé phục hồi chức năng bú, nhai - cắn, cải thiện thẩm mỹ, tạo điều kiện thuận lợi cho phát âm sau này.

Lê Nga