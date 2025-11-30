50 tác phẩm văn học, nghệ thuật xuất sắc sau thống nhất

Hà NộiTiểu thuyết ''Nỗi buồn chiến tranh'' (Bảo Ninh), kịch bản ''Mưa đỏ" (Chu Lai) thuộc 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn tiêu biểu sau ngày thống nhất.

Tại lễ vinh danh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sáng 30/11, nhà văn Bảo Ninh nhận hoa và bằng chứng nhận từ Phó thủ tướng Mai Văn Chính và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy. Ông được vinh danh với cuốn Nỗi buồn chiến tranh - sáng tác ra mắt cách đây hơn 30 năm, phản ánh trần trụi những nỗi đau thời chiến. Tiểu thuyết đã được dịch sang khoảng 20 thứ tiếng, nhiều ngôn ngữ có hai phiên bản, phát hành ở hàng chục quốc gia.

Giáo sư văn chương kiêm dịch giả Đức Günter Giesenfeld nhận định sách "thuộc hàng kinh điển thế giới ở dòng văn học chiến tranh", cùng những tiểu thuyết như Giã từ vũ khí (Ernest Hemingway), Phía Tây không có gì lạ (Erich Maria Remarque). Bảo Ninh cũng trở thành nhà văn đầu tiên của Việt Nam được Nhật báo Nihon Keizai Shimbun tôn vinh với Giải thưởng châu Á 2011 dành cho tác phẩm.

Bìa cuốn ''Nỗi buồn chiến tranh''. Ảnh: Nhà xuất bản Trẻ

Cùng Nỗi buồn chiến tranh, hạng mục Văn học gọi tên thêm 13 sáng tác, trong đó có Mảnh đất lắm người nhiều ma (tiểu thuyết, Nguyễn Khắc Trường), Thời xa vắng (tiểu thuyết, Lê Lựu), Bến không chồng (tiểu thuyết, Dương Hướng), Những người đi tới biển (trường ca, Thanh Thảo), Mùa lá rụng trong vườn (tiểu thuyết, Ma Văn Kháng), Cỏ lau (truyện, Nguyễn Minh Châu), Con gái thủy thần (tập truyện, Nguyễn Huy Thiệp), Cánh đồng bất tận (tập truyện, Nguyễn Ngọc Tư)...

Mục Sân khấu gồm 18 tác phẩm, trong đó có Mưa đỏ của nhà văn Chu Lai. Tại sự kiện, ông cho biết tiếc nuối khi nhiều nhà văn, nhà thơ đã mất, không được trực tiếp nhận thưởng. Theo tác giả, nhiều người tiếp cận Mưa đỏ qua phim, sách cùng tên nhưng ít ai biết đây cũng là một kịch bản chỉn chu. ''Tôi trân trọng việc tác phẩm trở thành một vở chèo hay, giàu tính nghệ thuật", ông nói.

Ở lĩnh vực âm nhạc, ban tổ chức trao thưởng cho 12 tác phẩm với một số ca khúc quen thuộc như Đường 4 mùa xuân (Đỗ Nhuận), Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh (Xuân Hồng), Đất nước trọn niềm vui (Hoàng Hà). Trên sân khấu, nhạc sĩ Trần Tiến hạnh phúc khi bài hát Giai điệu Tổ quốc của ông được ghi nhận, nói sẽ dành tiền thưởng để ủng hộ đồng bào miền Trung.

Ca sĩ Cẩm Vân hát 'Giai điệu Tổ quốc' Ca khúc ''Giai điệu Tổ quốc'' qua tiếng hát của Cẩm Vân. Video: YouTube Musique de Salon

Lĩnh vực múa gồm sáu tác phẩm kịch múa: Chuyện tình non sông (Vũ Việt Cường, Trần Kim Quy), Hoa phong lan trên đỉnh Truông Bồn (Nguyễn Thị Hiển), Ballet Kiều (Nguyễn Thị Tuyết Minh, Nguyễn Phúc Hùng), Huyền thoại mẹ (Nguyễn Công Nhạc), Nguồn sáng (Phạm Anh Phương, Nguyễn Hồng Phong), Đất nước (Ứng Duy Thịnh).

Theo ban tổ chức, từ con số gần 200, hội đồng chọn được 50 sáng tác tiêu biểu để vinh danh, mỗi tác giả nhận 30 triệu đồng. Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhận định sau ngày thống nhất, các tác phẩm ra đời trong giai đoạn này đã ghi lại chân thực, sinh động quá trình đất nước khắc phục hậu quả của chiến tranh, vượt qua khó khăn của bao vây, cấm vận, thực hiện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. ''Văn học, nghệ thuật là linh hồn của văn hóa, trở thành một trong những động lực to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", ông Mai Văn Chính nói.

Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kỳ vọng có thêm nhiều sáng tác văn học, âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh khắc họa chân dung người Việt thời đại mới, đồng thời tôn vinh những giá trị trường tồn của dân tộc, thành tựu của cách mạng. Dịp này, Bộ cũng phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật Sống mãi với thời gian giai đoạn 2026-2030.

Phương Linh