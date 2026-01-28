50 phút giành giật sự sống cho nam sinh gục ở giảng đường

Hà NộiNam sinh 22 tuổi gục ngã, ngừng tim, ngừng thở 15 phút tại giảng đường Đại học Giao thông Vận tải, được các bác sĩ cứu sống sau gần một giờ ép tim không nghỉ.

Hôm 28/1, Bệnh viện Giao thông Vận tải cho biết vừa phối hợp chuyển tuyến thành công nam bệnh nhân đến Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, sau nỗ lực giành giật sự sống hy hữu. Hiện sức khỏe người bệnh đã ổn định, đủ điều kiện trở lại học tập bình thường dù trước đó được chẩn đoán ngừng tuần hoàn không rõ nguyên nhân.

Sự việc xảy ra ngay trong giờ học tại trường Đại học Giao thông Vận tải, hôm 23/1. Nam sinh bất ngờ gục xuống bàn, mất hoàn toàn ý thức và phản ứng. Thầy cô cùng sinh viên lập tức báo phòng y tế và gọi hỗ trợ từ Bệnh viện Giao thông Vận tải gần đó. Nhận tin báo, kíp trực cấp cứu cùng xe cứu thương lập tức có mặt.

Bác sĩ Lê Hoàng Linh, Phó trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Giao thông Vận tải, người trực tiếp tham gia cứu chữa, nhận định tình huống khi đó vô cùng nguy kịch. Nạn nhân đã ngưng tim, ngưng thở khoảng 15 phút trước khi bác sĩ tiếp cận. Êkíp quyết định ép tim ngoài lồng ngực ngay tại chỗ.

Cuộc chạy đua với "tử thần" diễn ra căng thẳng suốt gần một giờ. Các bác sĩ duy trì ép tim liên tục 10 phút tại hiện trường, 5 phút trên xe cứu thương và thêm 30 phút ngay khi nhập viện. Tổng cộng, quá trình hồi sinh tim phổi kéo dài gần 50 phút không gián đoạn mới giúp bệnh nhân có mạch và dấu hiệu sinh tồn trở lại. Kết quả chụp cắt lớp vi tính sau đó cho thấy sọ não không có dấu hiệu xuất huyết.

Các bác sĩ ép tim cấp cứu ngừng tuần hoàn cho nam sinh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Đánh giá về ca bệnh, bác sĩ Linh khẳng định sự sống sót của nam sinh là minh chứng cho tầm quan trọng của "thời gian vàng" trong cấp cứu ngừng tuần hoàn. Việc phát hiện sớm và sơ cứu đúng cách đóng vai trò quyết định sinh mạng người bệnh.

Chuyên gia khuyến cáo cộng đồng cần trang bị kỹ năng sơ cứu ngừng tuần hoàn ngoại viện. Khi thấy người có dấu hiệu ngừng tim, ngừng thở, người dân cần gọi ngay cấp cứu 115, đặt bệnh nhân nằm ngửa trên mặt phẳng cứng và ép tim đúng kỹ thuật. Vị trí ép là nửa dưới xương ức, cánh tay người ép giữ thẳng vuông góc với lồng ngực nạn nhân. Tần suất ép cần đạt 100 - 120 lần/phút với lực đủ mạnh để lồng ngực lún sâu 5 - 6 cm. Nếu có người hỗ trợ, nên thực hiện 2 lần thổi ngạt sau mỗi 30 lần ép tim.

Lê Nga