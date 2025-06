Thủ đô Lima, Peru, trở thành điểm đến hấp dẫn với giới yêu ẩm thực cao cấp, khi hai nhà hàng của thành phố vào top 10 của danh sách 50 nhà hàng tốt nhất 2025.

Lễ trao giải The World's 50 Best Restaurants 2025 (50 nhà hàng tốt nhất thế giới) diễn ra tại thành phố Turin, Italy, tối 19/6. Maido, nhà hàng nằm tại thành phố Lima, Peru, giành ngôi vị cao nhất và Kjolle xếp thứ 9.

The World's 50 Best Restaurants là giải thưởng thường niên do công ty truyền thông William Reed có trụ sở tại Anh khởi xướng năm 2002. Giải thưởng được ví như "Oscar của giới ẩm thực cao cấp" và được đánh giá uy tín trong lĩnh vực du lịch.

Năm ngoái, Maido đứng thứ 5 trong danh sách. Nhà hàng này do đầu bếp Mitsuharu "Micha" Tsumura sáng lập và điều hành, nổi tiếng với phong cách ẩm thực Nikkei - kết hợp giữa kỹ thuật nấu nướng chuẩn mực của Nhật Bản và nguyên liệu đặc trưng của Peru. Theo đánh giá của các chuyên gia ẩm thực, thủ đô Lima của Peru dần trở thành điểm đến hấp dẫn với thực khách đam mê ẩm thực cao cấp khi trong top 10 có hai đại diện.

20 nhà hàng tốt nhất thế giới năm 2025 1. Maido (Peru) 11. Wing (Trung Quốc) 2. Asador Etxebarri ((Tây Ban Nha) 12. Atomix (Mỹ) 3. Quintonil (Mexico) 13. Potong (Thái Lan) 4. Diverxo (Tây Ban Nha) 14. Plénitude (Pháp) 5. Alchemist (Đan Mạch) 15. Ikoyi (Anh) 6. Gaggan (Thái Lan) 16. Lido 84 (Italy) 7. Sézanne (Nhật Bản) 17. Sorn (Thái Lan) 8. Table by Bruno Verjus (Pháp) 18. Reale (Castel di Sangro, Italy) 9. Kjolle (Peru) 19. The Chairman (Trung Quốc) 10. Don Julio (Argentina) 20. Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (Italy)

Tuy không có nhà hàng đạt vị trí quán quân, châu Âu vẫn là khu vực có nhiều nhà hàng vào top nhất, với gần 20 đại diện. Đứng thứ hai là châu Á, với 15 đại diện đến từ UAE, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Thủ đô Bangkok, Thái Lan ghi dấu ấn khi có 6 nhà hàng vào top 50, Gaggan xếp vị trí cao nhất, thứ 6. Tokyo góp mặt với Sézanne (hạng 7), còn Potong, tân binh của Bangkok, ra mắt ấn tượng ở vị trí 13. Nhà hàng do đầu bếp Pichaya "Pam" Soontornyanakij mở tại khu phố Tàu, kết hợp ẩm thực Thái - Hoa tại tòa nhà năm tầng từng là hiệu thuốc đông y. Trước đó, Potong đã giành được sao Michelin và lượng khách hâm mộ đông đảo. Đại diện duy nhất của Mỹ là Atomix (New York) đứng thứ 12.

Món tráng miệng được trang trí cầu kỳ tại nhà hàng Maido, quán quân năm nay. Ảnh: CNN

Một cái tên khác gây chú ý là Ikoyi (London, Anh), nhà hàng tăng vọt 27 bậc so với năm ngoái để đứng thứ 15. Ikoyi nổi bật với phong cách "ẩm thực không ranh giới", lấy cảm hứng từ vùng hạ Sahara châu Phi, từng được trao giải "Đáng chờ đợi" năm 2021.

Danh sách 50 nhà hàng tốt nhất thế giới được bình chọn bởi hơn 1.100 chuyên gia ẩm thực toàn cầu, gồm đầu bếp và nhà phê bình ẩm thực từ 28 khu vực khác nhau. Một nhà hàng chỉ có thể giành ngôi vị số một một lần, sau đó sẽ được đưa vào chương trình riêng mang tên Best of the Best (Những nhà hàng xuất sắc mọi thời đại) và nhường cơ hội trở thành quán quân cho các nhà hàng khác.

Một món ăn được trang trí cầu kỳ tại nhà hàng Gaggan, Bangkok, Thái Lan. Ảnh: CNN

Những thành viên của nhóm "Best of the Best" bao gồm Geranium và Noma (Copenhagen), Eleven Madison Park (New York), The Fat Duck (Anh), Osteria Francescana (Italy), Mirazur (Pháp) và Central (Peru). Nhà vô địch năm ngoái – Disfrutar (Barcelona), cũng đã được xếp vào danh sách này.

30 nhà hàng còn lại trong danh sách:

21. Narisawa (Nhật Bản) 31. Le Calandre (Italy) 41. Kadeau (Đan Mạch) 22. Suhring (Thái Lan) 32. Piazza Duomo (Italy) 42. Belcanto (Bồ Đào Nha) 23. Boragó (Chile) 33. Steirereck (Áo) 43. Uliassi (Italy) 24. Elkano (Tây Ban Nha) 34. Enigma (Tây Ban Nha) 44. La Cime (Nhật Bản) 25. Odette (Singapore) 35. Nusara (Thái Lan) 45. Arpege (Pháp) 26. Mérito (Peru) 36. Florilège (Nhật Bản) 46. Rosetta (Mexico) 27. Trèsind Studio (UAE) 37. Orfali Bros (UAE) 47. Vyn (Thụy Điển) 28. Lasai (Brazil) 38. Frantzén (Thụy Điển) 48. Celele (Colombia) 29. Mingles (Hàn Quốc) 39. Mayta (Peru) 49. Kol (Anh) 30. Le Du (Thái Lan) 40. Septime (Pháp) 50. Restaurant Jan (Đức)

Anh Minh (Theo CNN)