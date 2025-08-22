50 công an đột kích sới bạc trên đồi keo

Đà NẵngĐặng Hà Vũ mở sới bạc trên các ngọn đồi nằm sâu hàng cây số trong rừng song bí mật địa điểm tới phút chót với người tham gia sát phạt.

Ngày 22/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng cho biết đã tạm giữ hình sự 14 người, tiếp tục truy bắt Vũ và những người có liên quan sới bạc mở tại khu đồi keo lá tràm ở thôn An Cường, xã Việt An.

Hiện trường vụ tổ chức đánh bạc, đánh bạc tại thời điểm công an bắt quả tang. Ảnh: Công an cung cấp

Theo trinh sát, sới bạc do Đặng Hà Vũ, 41 tuổi, trú thôn An Cường, tổ chức. Vũ chọn khu vực đồi núi rộng lớn, địa hình phức tạp, khó tiếp cận song thường xuyên thay đổi địa điểm. Con bạc phải là người quen biết hoặc được giới thiệu hay do nhóm Vũ gọi điện mời mới được tham gia.

Khi đến một khu vực do nhóm của Vũ chỉ định, người chơi sẽ được trung chuyển hoặc dẫn đường tới sới. Sới hoạt động từ 14 đến 21h mỗi ngày, thu hút 20-40 người với số tiền giao dịch lên tới hàng trăm triệu đồng.

Khoảng 16h30 ngày 20/8, ba tổ công tác với 50 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với công an xã Việt An bí mật băng rừng, lội suối hàng chục km để tiếp cận hiện trường.

Ba người có vai trò cảnh giới bị vô hiệu hóa đầu tiên là Phạm Văn Tâm, 26 tuổi; Nguyễn Phước Vinh, 35 tuổi và Trần Thanh Nhàn, 24 tuổi, trú tại xã Hiệp Đức và xã Việt An.

Cơ quan Công an tạm giữ 14 người để tiếp tục điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Hai tổ còn lại tiếp tục đi vào khu vực rừng keo lá tràm gần hồ An Tây, thuộc thôn An Cường, xã Việt An. Thấy công an, một số người chơi bỏ chạy lên các đồi núi xung quanh. 18 người ngay sau đó bị bắt tại hiện trường, tuổi từ 26 đến 51. Vũ cùng hai người làm "hồ lỳ" và một số con bạc chạy thoát.

Công an thu hơn 8,6 triệu đồng trên chiếu bạc, 184 triệu đồng tiền mặt, 28 xe máy, một ôtô Fortuner...

Theo lời khai ban đầu của các nghi phạm, Vũ thuê Nhàn, Vinh và Tâm làm cảnh giới; thuê Đỗ Quang Vinh, 26 tuổi cùng một nam thanh niên chở người chơi vào sới, trả công mỗi người 300.000 đồng một ngày.

Chiều 20/8, người chơi được chở đến địa điểm này. Vũ thu "xâu" 200.000 đồng mỗi người một giờ.

Ngọc Trường