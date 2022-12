50 chủ đề lên sóng talkshow 'Tự do tài chính MoneyTalk-2022'

50 chủ đề được giới thiệu là những bài học tài chính cá nhân gắn với kinh nghiệm thực tiễn từ các chuyên gia.

"Tự do tài chính - MoneyTalk" là talkshow về tài chính cá nhân, phát sóng định kỳ vào tối thứ Sáu hàng tuần trên VTV Digital. Sau một năm lên sóng, chương trình thu hút khoảng 6 triệu lượt xem trên 2 nền tảng Youtube và Facebook của VTV Digital với 50 chủ đề được đề cập mỗi tối thứ sáu hàng tuần. Nhiều chủ đề thu hút sự quan tâm của khán giả như: Làm chủ hay làm thuê, Hãy định giá đúng, Giàu nhanh hay giàu chậm mà chắc, Vạn kiểu khó đầu tư, Kiểm tra sức khoẻ tài chính cá nhân, 1 tỷ đầu tiên, 1 triệu đô đầu tiên, Tự do tài chính - rồi sao nữa?...

Đồng hành cùng talkshow là những chuyên gia đến từ các quỹ đầu tư (DCVFM, Nextrans Vietnam, SGI), công ty chứng khoán (HSC), ngân hàng (VIB), ví điện tử (Momo, Cake), các doanh nghiệp sản xuất (REE, FPT...) và các khách mời.

Chương trình Tự do Tài chính MoneyTalk quy tụ các chuyên gia với 50 chủ đề.

Host Ngọc Trinh - người có kinh nghiệm 15 năm tổ chức sản xuất các chương trình tài chính kinh doanh cho biết, MoneyTalk đem đến những câu chuyện trải nghiệm có thật về tài chính để các bạn trẻ có cơ hội khám phá về đồng tiền, dần đạt được tự do tài chính, trong một tâm thế cách có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.

Theo đó, chương trình giúp khán giả có phương pháp hiểu và tự đánh giá 5 tình trạng cơ bản của bản thân: ăn bám; thu nhập ổn định; độc lập tài chính; an toàn tài chính; tự do tài chính. Từ đó, khán giả biết mình đang ở vị trí nào và cần phải làm gì để phát triển bản thân, quản lý đồng tiền hướng tới mục tiêu tự do tài chính.

Chị Thu Hà, cán bộ ngân hàng Vietcombank chi nhánh Ba Đình cho biết, dù làm trong lĩnh vực ngân hàng hơn 15 năm nhưng vẫn bất ngờ và thấy thú vị với những kiến thức và kinh nghiệm mà các chuyên gia chia sẻ trong chương trình.

"Tôi thích cách các chuyên gia chia sẻ những trải nghiệm thực tế, rồi minh hoạ bằng các bảng biểu dễ hiểu. Các kiến thức tài chính khô khan được tiếp nhận dễ dàng hơn. Sau chương trình, tôi cũng tự nhìn lại việc quản lý tài chính của bản thân, để nhận ra những gì nên và không nên, để có thể đạt tự do tài chính sớm", chị Hà chia sẻ.

Khép lại mùa đầu tiên, MoneyTalk 2022 đang trong giai đoạn chuẩn bị lên sóng mùa 2, với mong muốn tiếp tục cung cấp những thông tin hữu ích cho khán giả về tài chính cá nhân.

Tuệ An