50 cảnh sát rượt đuổi ôtô chở lô ma tuý hàng chục tỷ đồng

Hà TĩnhBan chuyên án tạo tình huống tắc đường để ngăn cản hai chiếc xe của nhóm buôn ma tuý, chúng cố lao đi và đã mắc kẹt.

Hai tháng trước, Công an Hà Tĩnh phát hiện đường dây ma túy liên tỉnh do Phan Văn Tuyên và Nguyễn Văn Quang cầm đầu. "Hàng" được đưa từ miền Trung vào miền Nam, sau đó phân phối đi nhiều tỉnh, thành phố.

Nổ súng bắt 5 người trên ôtô chở ma túy Cảnh sát bao vây, khống chế nhóm buôn ma túy đi ôtô hôm 4/9. Video: Đức Hùng

Đầu tháng 9, Công an Hà Tĩnh phối hợp cùng Bộ Công an, Công an thị xã Kỳ Anh, Bộ đội Biên phòng cử lực lượng khảo sát các cung đường, lên sơ đồ chặn bắt.

Sáng 4/9, nhóm của Tuyên lái hai ôtô 5 chỗ xuất phát từ một tỉnh miền Trung, chạy hướng Bắc - Nam. Trong đó, ôtô màu trắng chở 3 người, có nhiệm vụ đi trước làm "hoa tiêu". Chiếc màu đen biển Nghệ An chở hai người chạy sau, bên trong chứa vali, balo, loa thùng đựng 21 kg ma túy đá, 18 bánh heroin, 3 kg ma túy tổng hợp ketamine, 54.000 viên hồng phiến.

Hai ôtô chạy tốc độ 60-100 km/h, trinh sát lái ôtô hóa trang bám theo, mỗi cung đường đều thay đổi xe để không bị lộ. Ban chuyên án bố trí lực lượng tạo "thiên la địa võng" ở khu vực Đèo Con, xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, điểm giáp ranh với Quảng Bình để "giăng lưới".

Cảnh sát từ nhiều bao vây hai chiếc ôtô của nghi phạm. Ảnh: Hùng Lê

Một cán bộ tham gia đánh án cho biết, công an đã gặp người dân cùng nhiều tài xế thuyết phục họ phối hợp bắt tội phạm. Hai xe container, một xe tải của ba tài xế đường dài được huy động chắn ngang một phần quốc lộ theo hướng Nam - Bắc để tạo ra tắc nghẽn giao thông. Nhiều ôtô 4-7 chỗ của người dân và lực lượng chức năng đỗ hai bên để hỗ trợ.

Hơn 9h, hai ôtô của nhóm Tuyên chạy đến Đèo Con, xã Kỳ Nam. Thấy 8 xe chắn ngang khó di chuyển, ôtô 5 chỗ "hoa tiêu" lách qua trái, song bị xe của cảnh sát đỗ phía trước chặn lại. Biết bị lộ, chiếc ôtô màu đen phóng bỏ chạy song tông trúng xe của đồng bọn đang "mắc kẹt" bên dải phân cách cứng giữa quốc lộ.

Chúng khóa cửa, cố thủ trong hai ôtô. Cảnh sát mặc thường phục từ nhiều phía đã bao vây, dùng búa đập kính xe, mở cửa khống chế một người đang cầm khẩu súng chĩa ra ngoài. 4 người trên hai xe lập tức xô cửa chạy ra ngoài, nhảy qua dải phân cách. Một tiếng súng chỉ thiên vang lên, các tốp trinh sát khác ập tới, ghì chặt chúng giữa đường.

Một số nghi phạm (thứ 3 và 5 từ phải qua) cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Biên Phòng

"Quá trình vây bắt diễn ra khoảng một tiếng với sự tham gia của khoảng 50 cảnh sát. Lô ma túy thu giữ có trị giá hàng chục tỷ đồng. Với số lượng lớn như vậy, chúng biết đằng nào cũng sẽ lĩnh án nặng nên chống trả đến cùng", cán bộ tham gia đánh án nói.

Chuyên án đang điều tra mở rộng. 5 nghi phạm đang bị Công an Hà Tĩnh tạm giữ. Ma tuý tang vạt, khẩu súng ngắn K59, 8 viên đạn bị tịch thu.

Đức Hùng