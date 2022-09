5 yếu tố tạo nên sức hút của Simona Heights

Simona Heights là dự án căn hộ hạng sang sở hữu hàng loạt lợi thế thu hút giới thành đạt đang tìm chốn an cư kết hợp đầu tư sinh lời.

Vị trí giữa trung tâm TP Quy Nhơn

Yếu tố nổi bật tạo nên sức hút của Simona Heights là tọa lạc ở vị trí đắc địa giữa trung tâm TP Quy Nhơn, khi chỉ cách biển 300m, sở hữu 2 mặt tiền đường huyết mạch là Trần Hưng Đạo (tiền thân là phố Gia Long) và Trần Bình Trọng (cung đường ẩm thực nổi tiếng Quy Nhơn). Trong bán kính 1 km, cư dân dễ dàng tiếp cận hệ thống y tế - giáo dục - thương mại...

Dự án căn hộ hạng sang Simona Heights chỉ cách biển 300m.

Thiết kế tiện nghi và linh hoạt

Khác với mô hình condotel (căn hộ khách sạn) đáp ứng nhu cầu lưu trú nghỉ dưỡng, Simona Heights được thiết kế linh hoạt phù hợp cho cả hai mục đích an cư - nghỉ dưỡng và khai thác cho thuê.

Để cân bằng giữa trải nghiệm nghỉ dưỡng xa hoa với cảm giác tại gia quen thuộc, căn hộ Simona Heights được thiết kế đầy đủ các không gian chức năng, đảm bảo cuộc sống tiện nghi và thẩm mỹ với khu vực phòng khách, bếp, phòng ngủ, WC... Các căn hộ đều sở hữu ban công rộng, 3 mặt hướng biển - đầm Thị Nại.

Lấy cảm hứng từ phong cách Art Deco tôn vinh cá tính riêng và giá trị thẩm mỹ, Simona Heights không chỉ là không gian sống cho giới thành đạt, mà còn là nơi nghỉ dưỡng thích hợp với các thành viên trong gia đình vào dịp cuối tuần giống như một ngôi nhà thứ hai.

Ngoài các căn hộ tiêu chuẩn 1-3 phòng ngủ, khách hàng cũng có thể lựa chọn phiên bản đặc biệt (Duplex, Penhouse) hoặc phiên bản giới hạn Dual-Key (căn hộ 2 chìa khóa mỗi cửa 2 lối đi riêng biệt).

Bàn giao nội thất hoàn thiện cao cấp

Để đáp ứng chuẩn mực sống sang của giới tinh hoa, chủ đầu tư Simona Heights hợp tác với các thương hiệu nội thất danh tiếng hàng đầu châu Âu như Brandt (Pháp), Clara (Tây Ban Nha), Grohe (Đức)... để lắp đặt nội thất hoàn thiện trước khi bàn giao cho chủ sở hữu.

Đây đều là những đơn vị dẫn đầu trong các thương hiệu về nội thất cao cấp toàn cầu, mang đến cho cư dân những trải nghiệm sống chuẩn 5 sao, với hệ thống thiết bị nội thất chất lượng và hiện đại.

Thiết kế căn hộ sang trọng theo phong cách Art Deco.

Trên 50 tiện ích nội khu

Simona Heights phát triển theo mô hình trải nghiệm "All in One" với hơn 50 tiện ích nội khu cao cấp như dịch vụ tiền sảnh chuyên nghiệp, hệ thống an ninh 5 lớp, bãi đậu xe đảm bảo nhu cầu cho từng căn hộ...

Chủ nhân hoặc khách lưu trú có thể thư giãn tại hồ bơi vô cực và jacuzzi, tổ chức tiệc BBQ trên không, hoặc cùng các thành viên nhí chơi đùa ở công viên đại dương... Doanh nhân cần nơi làm việc yên tĩnh hoặc kết nối giao thương có thể sử dụng co-working space.

Ngay khối đế tòa nhà, cư dân còn có thể trải nghiệm mọi nhu cầu về ẩm thực, mua sắm, giải trí với hệ thống shophouse cao cấp đa dạng ngành hàng.

Simona Heights dành riêng tầng 9 làm tầng tiện ích nhằm gia tăng trải nghiệm sống cho cư dân.

Căn hộ biển sở hữu lâu dài

Ngoài những ưu thế trên, Simona Heights còn có lợi thế về pháp lý. Chủ đầu tư cho biết, dự án đã hoàn thành giấy phép xây dựng và đang triển khai đúng tiến độ. Dự kiến đến cuối năm 2024, căn hộ Simona Heights sẽ được bàn giao đến khách hàng.

Tâm Anh