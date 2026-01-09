5 yếu tố tạo lợi thế đầu tư cho Charmora City

Vị trí trung tâm hành chính mới, quy hoạch đô thị khép kín, lợi thế khoáng nóng, hạ tầng cùng pháp lý minh bạch giúp dự án Charmora City thu hút người ở thực, nhà đầu tư tại Nam Nha Trang.

Theo Sun Group, Nha Trang đang bước vào giai đoạn chuyển dịch từ đô thị du lịch sang trung tâm định cư quy mô khu vực. Cùng với quá trình này, thị trường bất động sản ghi nhận sự xuất hiện của các khu đô thị hướng đến nhu cầu ở thực và tích sản dài hạn, thay vì chỉ phục vụ lưu trú ngắn ngày.

Một góc khu đô thị Nha Trang. Ảnh: Minh Tú

Vị trí gần trung tâm hành chính

Một trong những yếu tố đầu tiên tạo lợi thế cho Charmora City là vị trí địa lý. Dự án nằm giữa sông Tắc và sông Quán Trường, được bao bọc bởi hệ thống sông nước, núi và biển, hình thành một không gian biệt lập về cảnh quan nhưng vẫn kết nối với mạng lưới giao thông đô thị.

Khu vực Nam Nha Trang - nơi dự án tọa lạc được quy hoạch thành trung tâm hành chính mới của tỉnh Khánh Hòa. Khu vực này dự kiến tập trung các cơ quan quản lý, hạ tầng xã hội và dịch vụ công. Theo các chuyên gia, việc hình thành trung tâm hành chính mới thường đóng vai trò là động lực thúc đẩy nhu cầu nhà ở và giá trị bất động sản trong dài hạn.

Charmora City được quy hoạch tại Nam Nha Trang. Ảnh: Sun Property

Quy hoạch đô thị quy mô lớn và hệ sinh thái đa chức năng

Charmora City được phát triển trên tổng diện tích 227 ha, trong đó khoảng 60 ha mặt nước và 47 ha công viên cảnh quan xanh. Dự án được quy hoạch thành ba đảo Bắc - Trung - Nam, hướng đến xây dựng đô thị khép kín với sự cân bằng giữa không gian sống và môi trường tự nhiên.

Đồ án quy hoạch do các đơn vị tư vấn quốc tế thực hiện như Broadway Malyan (Anh) và Turenscape (Trung Quốc), tập trung vào giải pháp quản lý nguồn nước tự nhiên và cải thiện vi khí hậu. Hệ thống tiện ích được phát triển theo mô hình "Live - Work - Play", đáp ứng nhu cầu ở, làm việc và giải trí trong cùng một không gian.

Các sản phẩm căn hộ, nhà phố và biệt thự tại đảo Nam được bố trí gần hệ thống công viên, khu chăm sóc sức khỏe, không gian thể thao và thiền định. Từ đây, cư dân có thể di chuyển đến khu hành chính tại đảo Bắc hoặc các khu vui chơi, thương mại tại đảo Trung.

Lợi thế khoáng nóng và xu hướng sống wellness

Một trong những điểm nhấn của dự án là việc tích hợp nguồn khoáng nóng tự nhiên ngay trong khu đô thị. Theo chủ đầu tư, mô hình này chưa phổ biến với các dự án nhà ở tại Nha Trang, nơi khoáng nóng thường chỉ được khai thác phục vụ du lịch nghỉ dưỡng.

Theo Viện Sức khỏe Toàn cầu (GWI), các khu nhà ở được thiết kế theo định hướng chăm sóc sức khỏe có giá trị bán lại cao hơn từ 10% đến 25%, đồng thời đạt mức giá thuê cao hơn từ 4,5% đến 7,5% mỗi m2 so với mặt bằng chung.

"Việc đưa dịch vụ tắm khoáng và trị liệu sức khỏe vào không gian sống hàng ngày giúp phục hồi thân - tâm - trí cho chủ nhân. Trong bối cảnh kỷ nguyên wellness đang lên ngôi, những bất động sản sở hữu lợi thế về khoáng nóng và không gian xanh không chỉ thu hút cộng đồng cư dân mà còn đảm bảo dòng tiền khai thác kinh doanh, cho thuê", đại diện Sun Group nhận định.

Charmora City tích hợp trị liệu sức khỏe vào không gian sống. Ảnh: Sun Property

Đòn bẩy từ hạ tầng

Charmora City nằm trong khu vực được hưởng lợi trực tiếp từ hệ thống hạ tầng giao thông đang và sắp triển khai tại Khánh Hòa. Các tuyến cao tốc TP HCM - Nha Trang - Vân Phong, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột cùng kế hoạch mở rộng sân bay Cam Ranh và quy hoạch đường sắt tốc độ cao được kỳ vọng cải thiện khả năng kết nối liên vùng.

Theo các chuyên gia, hạ tầng giao thông thường tạo tác động lan tỏa đến thị trường bất động sản, đặc biệt tại những khu vực được quy hoạch bài bản và có định hướng phát triển dài hạn.

Pháp lý minh bạch

Trong bối cảnh quỹ đất có thời hạn sở hữu lâu dài tại khu vực trung tâm Nha Trang ngày càng hạn chế, Charmora City sở hữu pháp lý minh bạch. Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2024 và khởi công vào tháng 8/2025.

Phối cảnh phân khu thấp tầng tại đảo Nam dự án Charmora City. Ảnh: Sun Property

Bên cạnh đó, dự án được phát triển bởi Sun Group - tập đoàn tư nhân có kinh nghiệm triển khai các khu đô thị và tổ hợp du lịch quy mô lớn. Theo các chuyên gia, yếu tố pháp lý và năng lực phát triển, vận hành của chủ đầu tư được xem là tiêu chí quan trọng đối với nhóm nhà đầu tư ưu tiên tích sản an toàn và trung hạn.

Với sự đồng bộ trong hệ sinh thái và tiêu chuẩn quản lý vận hành cao cấp, dự án kỳ vọng tạo lập phong cách sống và vị thế cho những chủ nhân thành đạt và cộng đồng cư dân toàn cầu.

Song Anh