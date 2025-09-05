5 yếu tố tạo giá trị bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam

Bất động sản hàng hiệu có vị trí đắc địa, tính riêng tư, thương hiệu, trải nghiệm đặc quyền cùng với giá trị mang tính di sản trở thành lựa chọn của giới siêu giàu.

Từ Bắc Mỹ, với sự xuất hiện của Sherry-Netherland trên đại lộ Fifth Avenue, sau gần 100 năm, bất động sản hàng hiệu phát triển ra toàn cầu. Phân khúc này được đánh giá mang đến những trải nghiệm sống thượng lưu dành cho giới siêu giàu. Tại Việt Nam, phân khúc đã hình thành khoảng 10 năm nay, thu hút người mua nhờ sở hữu nhiều yếu tố.

Vị trí đắc địa

Bất động sản hàng hiệu thường đặt ở những nơi được coi là tâm điểm như giữa các đại lộ của New York, bên bờ vịnh Dubai, sát cạnh công viên hàng trăm tuổi ở London, hay hướng sông tại TP HCM. Với vị trí này, các công trình mở ra cảnh quan đặc trưng nhất của thành phố và kết nối đến các khu vực quan trọng trong bán kính vài trăm mét.

Đơn cử là Crown Residences tại One Barangaroo - với tầm nhìn ôm trọn vịnh Sydney và nhà hát Opera. Six Senses Residences tại Palm Jumeirah hướng ra Đảo Bluewaters và đường chân trời Dubai Marina. Tại Việt Nam, Grand Marina Saigon có tầm nhìn bao quát sông Sài Gòn và những công trình biểu tượng như Marina Central Tower, Landmark 81, Bitexco và cầu Ba Son.

Grand Marina, Saigon bên bờ sông Sài Gòn. Ảnh: Masterise Homes

Sự riêng tư

Với doanh nhân hay giới thượng lưu, chuyên cơ riêng là cách họ bảo vệ sự riêng tư. Tương tự, bất động sản hàng hiệu cũng tạo không gian khép kín cho chủ nhân. Những khu vực này có lối vào biệt lập, đội ngũ an ninh đến dịch vụ quản gia cá nhân hóa.

Tại Việt Nam, một trong những dự án mang yếu tố định danh về tính riêng tư là The Rivus - khu dinh thự nổi mang thương hiệu Elie Saab đầu tiên tại châu Á. Bao bọc bởi sông nước, The Rivus như một bán đảo khép kín, tách biệt khỏi đô thị. Kết hợp với số lượng giới hạn 121 dinh thự, dự án này đảm bảo tính riêng tư cho cư dân. Tại đây có mật độ dân cư thấp, không gian sống tuyển chọn dành cho cư dân tinh hoa - tạo nên cộng đồng cùng chung phong cách sống.

Khu dinh thự The Rivus. Ảnh: Masterise Homes

Thương hiệu danh tiếng toàn cầu

Trong bất động sản hàng hiệu, thương hiệu đồng hành với dự án như một cách giúp chủ nhân ngầm giới thiệu, định vị bản thân. Những tên tuổi như Marriott, Four Seasons, Elie Saab, Armani hay Porsche tham gia vào lĩnh vực góp phần bảo chứng giá trị tài sản, thể hiện đặc trưng trong phong cách sống, cách thưởng thức...

Theo Masterise Homes, đơn vị phát triển The Rivus - dự án mang thương hiệu Elie Saab, một trong những chủ nhân đầu tiên tại dự án là doanh nhân trong ngành làm đẹp. Doanh nhân này cho biết có sự đồng điệu về phong cách với thương hiệu nhà mốt nổi tiếng. Do đó, việc sở hữu The Rivus như một cách thể hiện tinh thần "tôn vinh cái đẹp".

Trải nghiệm đặc quyền

Bên cạnh danh tiếng thương hiệu, bất động sản hàng hiệu gắn liền với đặc quyền được cá nhân hóa. Từ thang máy đưa siêu xe lên phòng khách tại Bugatti Chiron Residences ở Dubai, cho đến dịch vụ bảo dưỡng xe ngay trong tòa tháp Porsche Design Tower, tất cả trở thành quy ước của phong cách sống được "đo ni đóng giày" cho từng cá nhân.

Tại Việt Nam, The Ritz-Carlton Residences, The Grand Hanoi có dịch vụ quản gia riêng, kết hợp cùng tiêu chuẩn phục vụ Ritz-Carlton. Cư dân được đáp ứng nhu cầu theo thói quen, cá tính, sở thích. Phân khúc này cũng không dành cho số đông. Thay vào đó, giới tinh hoa, doanh nhân thành đạt mới đủ khả năng sở hữu.

Khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton Residences có đội ngũ quản gia riêng. Ảnh: Masterise Homes

Giá trị di sản

Theo báo cáo của Savills, giá trị bất động sản hàng hiệu toàn cầu cao hơn 33% so với các bất động sản truyền thống nhưng vẫn tăng trung bình 10% mỗi năm từ 2015-2024. Bên cạnh sức tăng trưởng, giá trị còn được định vị bởi yếu tố di sản gắn liền với vùng đất. Thực tế tại Manila, thị trường bất động sản hạng sang tại lõi trung tâm như Makati chứng kiến mức tăng giá lên tới 21,2% chỉ trong năm 2023, cao nhất toàn cầu tại thời điểm đó và vượt qua cả Dubai hay Thượng Hải.

Tại TP HCM, Grand Marina Saigon phát triển trên nền xưởng đóng tàu Ba Son. Nơi đây gìn giữ dấu tích hơn 200 năm của ngành công nghiệp hàng hải, được tái hiện trong lòng công viên Lá Sen. "Những di sản này không chỉ được bảo tồn, mà còn trở thành một phần của cuộc sống đương đại, để những câu chuyện giá trị sẽ còn được kể mãi về sau", đại diện nhà phát triển nói về tính di sản của dự án.

Hồ cảnh quan "Bassin de Radoub" với đáy hồ lót đá mô phỏng hình ảnh thân tàu nằm trong công viên Lá Sen, nội khu Grand Marina, Saigon. Ảnh: Masterise Homes

Bên cạnh các yếu tố trên, trong gần một thế kỷ phát triển, bất động sản hàng hiệu liên tục phát triển với nhiều loại hình khác nhau, phản ánh gu hưởng thụ và khẩu vị đầu tư của giới thượng lưu toàn cầu. Ngoài yếu tố địa lý, bất động sản hàng hiệu còn được định hình bởi hai dòng riêng biệt hotelier và non-hotelier.

Thời gian đầu, phân khúc gắn với các thương hiệu khách sạn (hotelier) bởi sự tương đồng giữa không gian sống và cách vận hành, chăm sóc cư dân. Tuy nhiên, từ những năm 2010, các thương hiệu phong cách sống (non-hotelier) gia nhập cuộc chơi. Từ Haute Couture của Elie Saab, Versace, đến Lamborghini và Porsche, các thương hiệu xa xỉ mang DNA vào kiến trúc, thu hút những khách hàng tìm kiếm sự đồng điệu.

Tại Việt Nam, dù mới phát triển gần đây, phân khúc đang chứng kiến sự phát triển nhanh về số lượng lẫn chất lượng với các dự án hiện diện ở ba thành phố lớn là Hà Nội (The Grand Hanoi), TP HCM (Grand Marina Saigon, The Rivus) và Đà Nẵng. Trong đó, The Grand, Hanoi và Grand Marina Saigon gắn liền với thương hiệu khách sạn danh tiếng thế giới.

The Rivus là dự án tiêu biểu của dòng bất động sản hàng hiệu phong cách sống tại Việt Nam, với các dinh thự nổi được chạm khắc logo của Elie Saab ngay cổng vào. Đây hiện là phiên bản duy nhất mang dấu ấn thương hiệu thời trang này trên toàn thế giới.

Hoài Phương