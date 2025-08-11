5 yếu tố giúp tổ hợp căn hộ Sun Group Bãi Cháy ghi điểm

Quảng NinhTọa lạc tại trung tâm Bãi Cháy, Sun Centro Town ghi điểm nhờ vị trí, kết nối hạ tầng, tầm nhìn, thiết kế chú trọng trải nghiệm và hệ tiện ích phục vụ ở thực lẫn khai thác lưu trú.

Sun Centro Town nằm trên trục đường bao biển Kỳ Quan với quy hoạch hơn một ha. Dự án gồm 3 tòa tháp cao 30 tầng, cung cấp 2.900 căn hộ sở hữu tầm nhìn hướng vịnh Hạ Long. Tổ hợp căn hộ được xem là mảnh ghép quan trọng trong lộ trình xây dựng quần thể Sun Elite City quy mô 324 ha tại trung tâm Bãi Cháy của Tập đoàn Sun Group.

Phối cảnh dự án Sun Centro Town bên vịnh Hạ Long. Ảnh: Sun Property

Vị trí kết nối

Sun Centro Town thừa hưởng nhiều lợi thế khi nằm tại "thủ phủ du lịch biển" của miền Bắc. Từ dự án, cư dân có thể tiếp cận nhanh các trục giao thông như cao tốc Hà Nội - Hạ Long - Móng Cái, sân bay Vân Đồn, cầu Bãi Cháy, cảng tàu khách quốc tế. Quy hoạch hạ tầng khu vực tiếp tục mở rộng với hầm xuyên vịnh Cửa Lục, đường sắt cao tốc Hà Nội - Hạ Long... giúp tăng khả năng di chuyển và khai thác dịch vụ.

Sun Centro Town thừa hưởng toàn bộ hệ thống tiện ích của đại đô thị Sun Elite City. Ảnh: Sun Property

Tầm nhìn đa dạng

Nhiều căn hộ tại dự án có tầm nhìn hướng biển, quan sát vịnh Hạ Long với 1969 hòn đảo đặc trưng. Các mặt còn lại hướng về công viên Sun World, nội khu, quảng trường lễ hội giúp đa dạng lựa chọn về cảnh quan và mức độ riêng tư.

Thiết kế hướng tới tính biểu tượng

Lấy cảm hứng từ huyền thoại rồng thiêng hạ thế và những hòn đảo trên vịnh Hạ Long, Sun Centro Town hướng đến lối kiến trúc mang biểu tượng. Ba tòa tháp được tạo hình như ba hòn đảo lớn với ban công thiết kế rộng để đón ánh sáng, tối ưu hóa không gian sinh hoạt, tầm nhìn.

"Chúng tôi muốn kiến tạo không gian sống gắn liền với truyền thuyết, văn hóa Việt Nam", kiến trúc sư trưởng dự án chia sẻ.

Chủ đầu tư cũng kỳ vọng việc kết hợp yếu tố truyền thống cùng phong cách hiện đại giúp Sun Centro Town trở thành điểm nhấn trên tuyến đường bao biển kết nối thẳng đến cảng tàu khách quốc tế, từ đó thu hút thêm du khách cao cấp.

Cư dân Sun Centro Town được hưởng bầu không khí lễ hội gần dự án. Ảnh: AD

Tiện ích "all in one"

Sun Centro Town được thiết kế theo tiêu chuẩn "all-in-one" tích hợp đồng bộ nhu cầu sống, nghỉ dưỡng, giải trí. Tiện ích nội khu gồm bể bơi bốn mùa mái kính dài 50 m, phòng gym, spa, khu vui chơi trong nhà, nhà hàng và skybar trên cao. Đặc biệt là tổ hợp nhà hàng, skybar trên tầng mái với diện tích mặt sàn gần 5.000 m2, đa dạng trải nghiệm ẩm thực cao cấp cùng tầm nhìn paronama với màn pháo hoa và cảnh sắc thiên nhiên di sản Hạ Long.

Nằm tại lõi Sun Elite City, cư dân của dự án còn có thể sử dụng chuỗi tiện ích trong bán kính dưới 1,5 km như quảng trường Sun Carnival, chợ đêm VUI-Fest, nhà hàng - bar ven biển, công viên giải trí Sun World... Đây cũng là nơi diễn ra chuỗi sự kiện pháo hoa "Tỏa sáng Vịnh kỳ quan" kéo dài đến 2/9.

Tiềm năng vận hành khai thác

Với đa dạng thiết kế từ studio, 1-3 phòng ngủ, căn hộ Sun Centro Town được bàn giao nội thất cơ bản (trừ thiết bị điện tử), kèm dịch vụ vận hành, an ninh nhiều lớp. Với nguồn khách từ cảng tàu quốc tế, Sun World, chợ đêm và các sự kiện tại quảng trường, chủ sở hữu có thể khai thác cho thuê ngắn hạn, dài hạn bên cạnh nhu cầu ở thực.

Sun Centro Town kiến tạo hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp. Ảnh: Sun Property

Theo đại diện Sun Property, quỹ đất trung tâm Bãi Cháy ngày càng khan hiếm trong khi nhu cầu lưu trú chất lượng cao tại Quảng Ninh không ngừng gia tăng. Theo đó, những dự án căn hộ nằm trong khu vực đã có hạ tầng và tiện ích hoàn thiện thường được quan tâm nhờ khả năng sử dụng ngay và triển vọng khai thác lưu trú.

Song Anh