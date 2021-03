5 yếu tố giúp bất động sản Long An hút nhà đầu tư

Vị trí chiến lược

Long An có vị trí địa lý đặc biệt khi nằm ở Đồng bằng sông Cửu Long nhưng lại thuộc vùng phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng kinh tế động lực có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam. Giai đoạn 2016-2020, tăng trưởng kinh tế bình quân của Long An đạt 9,11% mỗi năm, dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Với khoảng 2 triệu dân, Long An có mật độ dân số đông, nguồn lao động trẻ dồi dào phục vụ chiến lược phát triển kinh tế.

Nằm giáp ranh TP HCM, Long An kết nối hai vùng kinh tế trọng điểm Đông và Tây Nam Bộ. Trong chiến lược chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - tài chính - công nghệ cao của TP HCM, Long An được xem như khu vực mở rộng để di dời các nhà máy công nghiệp thuận tiện nhất. Tỉnh hiện có 36 khu, cụm công nghiệp, tỷ lệ lấp đầy đạt 80%. Nhờ đó, Long An đang trở thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ của Đồng bằng sông Cửu Long.

Tuyến đường ĐT 830 vừa hoàn thành nâng cấp mở rộng đoạn qua Bến Lức, Long An. Ảnh: Vũ Phong.

Đô thị hóa nhanh

Sự hình thành và phát triển các khu, cụm công nghiệp đã thúc đẩy quá trình đô thị hóa và tập trung dân cư, góp phần mở rộng các thị trấn, thị tứ; đồng thời tạo lập thêm nhiều điểm dân cư đô thị mới trên địa bàn Long An. Theo quy hoạch, giai đoạn từ 2021-2030, Long An sẽ phát triển 29 đô thị ở các khu vực giáp ranh TP HCM.

Các chiến lược kết nối giao thông cơ bản giữa Long An và toàn vùng được thực hiện thông qua việc phát triển các tuyến đường bộ quốc lộ, đường cao tốc, đường vành đai TP HCM, đường sắt TP HCM - Cần Thơ... cùng với mạng lưới giao thông thủy tiềm năng lớn. Cùng với đó là sự ra đời của các khu đô thị mới hiện đại như Waterpoint với quy mô lên đến 355ha của Tập đoàn Nam Long. Dự án này đang tạo ra xu hướng cho việc phát triển đô thị gắn liền môi trường sinh thái, bảo vệ cảnh quan môi trường bản địa nhưng bao gồm trọn gói các tiện nghi từ làm việc, học tập, vui chơi giải trí cho đến chăm sóc sức khỏe, thương mại dịch vụ...

Ngoài Waterpoint, Long An còn đang hình thành nhiều khu đô thị mới như Trần Anh Riverside, La Vila, Green City, The Sol City, Bella Villa, Cát Tường Phú Sinh...

Phân khu Rivera 1, Aquaria 1 của khu đô thị Waterpoint đã hoàn thành và bàn giao cho khách hàng trong khi phân khu Rivera 2 và Aquaria 2 chuẩn bị ra mắt.

Hạ tầng phát triển mạnh mẽ

Long An đang hoàn thành việc nâng cấp các tuyến quốc lộ 1A, 50, 62, N2. Các tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương, Bến Lức - Long Thành giúp tỉnh kết nối trực tiếp với hệ thống cảng Hiệp Phước, Cát Lái, Cái Mép - Thị Vải và sân bay quốc tế Long Thành...

Mới đây TP HCM cũng làm việc với các tỉnh, thành điều chỉnh lại hướng tuyến xây dựng tuyến đường sắt đi qua địa bàn TP HCM, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ có tổng vốn đầu tư lên đến 5 tỷ USD. Tuyến đường Vành đai 4 đoạn Bến Lức - Hiệp Phước, metro 3A Bến Thành - Tân Kiên cũng đang rục rịch khởi động trong khi cao tốc Bến Lức - Long Thành, TP HCM - Trung Lương - Cần Thơ đang chuẩn bị đưa vào hoạt động. Các dự án hạ tầng này không chỉ xây dựng hệ thống giao thông hiện đại cho vùng đô thị TP HCM mà còn mở lối hình thành các đô thị vệ tinh tại Long An.

Mặt bằng giá bất động sản thấp

Theo đại diện Tập đoàn Nam Long, Long An thu hút cả các tập đoàn bất động sản lớn cũng như nhà đầu tư cá nhân. Thị trường bất động sản các khu vực giáp ranh TP HCM như Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc đều đang diễn ra sôi động. Một trong những lý do là mặt bằng giá bất động sản Long An vẫn còn thấp hơn nhiều so với Bình Dương hay Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu.

Theo khảo sát của trang batdongsan.com.vn, giá đất trung bình ở Bình Dương hiện nay khoảng 13,8 triệu đồng mỗi m2; nhà phố, biệt thự khoảng 40 - 60 triệu đồng mỗi m2. Tại Đồng Nai, giá đất nền khoảng 8 triệu đồng mỗi m2, nhà phố, biệt thự khoảng 35-50 triệu đồng. Trong khi đó, giá đất Long An chỉ ở mức 6 - 6,7 triệu đồng mỗi m2, đất trung tâm thị trấn, thị xã vào khoảng 18 - 30 triệu đồng m2.

Đông đảo nhà đầu tư đến tham quan, trải nghiệm các hạng mục tiện ích của khu đô thị Waterpoint.

Tác động từ việc Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn lên quận

Theo tờ trình của Sở Nội vụ TP HCM vào giữa tháng 3 vừa qua, giai đoạn 2021 - 2025 TP HCM sẽ chuyển 3 huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn thành quận. Thông tin này không chỉ lập tức tác động đến giá nhà đất ở các địa phương này mà lan mạnh về Long An.

"Các doanh nghiệp đang tranh thủ gom đất ở Bến Lức, Cần Giuộc chuẩn bị triển khai dự án trong khi các nhà đầu tư tìm kiếm các dự án pháp lý sạch để "xuống tiền". Đây được cho là tiền đề giúp bất động sản Long An bứt phá", đại diện Nam Long nhấn mạnh.

Theo vị này, thị trường bất động sản Long An đang trong giai đoạn chín muồi với nhiều chuyển động tích cực. Không chỉ hưởng lợi lớn từ các chỉ số phát triển kinh tế hay thông tin quy hoạch đô thị của TP HCM, Long An còn nắm giữ những lợi thế bền vững về phát triển công nghiệp - dịch vụ, hệ thống hạ tầng, thu hút FDI và vị trí địa lý kết nối liên vùng thuận lợi. Tất cả đảm bảo cho bất động sản Long An sẽ phát triển bùng nổ trong dài hạn.

Tâm Anh