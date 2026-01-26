5 y bác sĩ nhiễm virus Nipah, Ấn Độ cách ly gần 100 người

Ấn Độ đang khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng và kiểm soát virus Nipah bùng phát tại bang Tây Bengal, sau khi ghi nhận 5 ca nhiễm là y bác sĩ.

Theo The Independent, tình hình trở nên cấp bách hơn khi hai điều dưỡng tại thành phố Kolkata đang trong tình trạng nguy kịch. Chia sẻ với hãng thông tấn PTI, một quan chức y tế cấp cao của Ấn Độ cho hay: "Cả hai đang phải điều trị hồi sức tích cực trong tình trạng hôn mê sâu". Các ca nhiễm được xác nhận gồm hai điều dưỡng, một bác sĩ và một nhân viên y tế, làm việc tại một bệnh viện tư nhân ở Barasat.

Để chặn đà lây lan, chính quyền bang yêu cầu khoảng 100 người cách ly tại nhà, đồng thời giám sát y tế chặt chẽ đối với 30 trường hợp có nguy cơ cao. Hệ thống y tế địa phương cũng ban hành hướng dẫn điều trị khẩn cấp, tập trung vào ba giải pháp: phát hiện sớm, cách ly tuyệt đối và quản lý lâm sàng nghiêm ngặt. Nhân viên y tế được yêu cầu tuân thủ tối đa quy tắc phòng ngừa tiếp xúc và sử dụng đồ bảo hộ cá nhân (PPE) khi chăm sóc bệnh nhân.

"Một khi đã xâm nhập vào cộng đồng, virus có khả năng lây truyền từ người sang người rất mạnh thông qua tiếp xúc gần", bác sĩ Neha Mishra từ Bệnh viện Manipal, Ấn Độ, cảnh báo.

Virus Nipah thuộc chi Henipavirus, ký sinh tự nhiên trên loài dơi ăn quả (Pteropus), lây sang người qua thực phẩm nhiễm bẩn hoặc tiếp xúc trực tiếp với động vật bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp Nipah vào nhóm mầm bệnh ưu tiên hàng đầu vì tiềm năng gây đại dịch toàn cầu, với tỷ lệ tử vong từ 40% đến 75%.

Nhiều ca nhiễm virus Nipah được ghi nhận tại bang Tây Bengal, phía Đông Ấn Độ. Ảnh: CGTN

Sự xuất hiện của virus Nipah tại Ấn Độ đã kích hoạt hệ thống cảnh báo tại các nước lân cận. Ngày 25/1, Bộ Y tế Công cộng Thái Lan bắt đầu sàng lọc gắt gao hành khách đến từ Ấn Độ tại hai sân bay quốc tế Suvarnabhumi và Don Mueang. Du khách từ vùng dịch được cấp "Thẻ Cảnh báo Sức khỏe" (Health Beware Card) để theo dõi các triệu chứng nghi ngờ trong vòng 21 ngày.

Chính phủ Nepal cũng nâng mức cảnh báo toàn quốc từ ngày 22/1. Ông Prakash Budhathoki, người phát ngôn Bộ Y tế và Dân số Nepal, cho biết đã thắt chặt giám sát tại sân bay quốc tế Tribhuvan và các cửa khẩu giao thương trọng yếu với Ấn Độ, đặc biệt là tại tỉnh Koshi

Việt Nam đến nay chưa ghi nhận ca virus Nipah nào.

Bệnh Nipah được ghi nhận lần đầu tiên vào năm 1999 tại Malaysia trong một ổ dịch bùng phát giữa những người chăn nuôi lợn. Bệnh thường khởi phát bằng các triệu chứng giống cúm như sốt, đau đầu, đau cơ và đau họng, nhanh chóng chuyển biến nặng sang chóng mặt, rối loạn ý thức và viêm não cấp tính. Trong trường hợp nghiêm trọng, bệnh nhân có thể co giật và hôn mê sâu chỉ sau 24-48 giờ. Khoảng 20% người sống sót phải chịu di chứng thần kinh vĩnh viễn như thay đổi nhân cách hoặc rối loạn co giật.

Hiện nay, do chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu, việc điều trị vẫn chỉ dừng lại ở chăm sóc hỗ trợ. Nâng cao nhận thức và hạn chế tiếp xúc với nguồn bệnh vẫn là "lá chắn" duy nhất để bảo vệ cộng đồng.

