5 xu hướng du lịch năm 2026

Các chuyên gia từ CNBC phân tích nhiều báo cáo thị trường để tìm ra 5 thay đổi lớn trong thói quen chọn điểm đến của du khách thế giới.

Để trải nghiệm văn hóa địa phương trọn vẹn hơn, tránh góp phần gây quá tải du lịch và tiết kiệm chi phí, ngày càng nhiều khách chủ động né mùa cao điểm và các điểm đến quá đông đúc.

Tránh du lịch đại trà

Theo Virtuoso, mạng lưới các công ty du lịch cao cấp toàn cầu, 45% cố vấn du lịch cho biết khách hàng của họ đang điều chỉnh kế hoạch do tác động của biến đổi khí hậu. 76% ghi nhận nhu cầu tăng đối với du lịch mùa thấp điểm hoặc cận cao điểm, trong khi 75% cho biết khách hàng ưu tiên những điểm đến có thời tiết ôn hòa, theo báo cáo Luxe Report 2026 của Virtuoso.

Sự thay đổi này đang thúc đẩy sự trỗi dậy của các "thành phố thứ cấp", những điểm đến nằm ngoài các trung tâm du lịch lớn, nhưng mang lại trải nghiệm tương tự, gần gũi hơn.

Nền tảng du lịch trực tuyến Agoda cho biết lượng tìm kiếm chỗ ở tại các điểm đến thứ cấp ở châu Á đang tăng nhanh hơn 15% so với các trung tâm du lịch truyền thống.

Báo cáo Travel Outlook 2026 của Agoda cũng cho thấy chính phủ nhiều nước đã nhanh chóng nắm bắt xu hướng này. Indonesia triển khai chiến lược "Du lịch 5.0" với mục tiêu phát triển 5 điểm đến "siêu ưu tiên" nhằm phân tán dòng khách ra ngoài Bali. Nhật Bản cũng đẩy mạnh các chiến dịch du lịch vùng miền, hướng du khách rời xa Tokyo và các đô thị trung tâm khác.

Ngày càng nhiều du khách tránh du lịch vào mùa cao điểm hoặc các điểm quá đông đúc. Ảnh: CNBC

Chọn các nhà bán tour

Theo báo cáo mới nhất của Lemongrass Marketing, ngày nay nhiều du khách đã ở trong trạng thái kiệt quệ về tinh thần ngay trước khi lên đường. Do đó, ngày càng nhiều người có xu hướng "giao phó" việc lên kế hoạch cho các hãng lữ hành hoặc khách sạn cung cấp gói trọn gói.

"Du khách muốn có người họ tin tưởng đưa ra những lựa chọn đúng đắn thay mình, để họ thực sự có thể nghỉ ngơi", bà Tara Schwenk, Giám đốc cấp cao phụ trách chiến lược số của Lemongrass Marketing, chia sẻ.

Khi quá tải thông tin trở thành đặc điểm của đời sống hiện đại, du lịch ''ít phải ra quyết định'' dần trở thành kỳ vọng cốt lõi - đặc biệt với những du khách thiếu thời gian và chịu nhiều áp lực, theo Tara.

Xu hướng này đã tái định hình các chuyến đi cao cấp, thay thế vô số lựa chọn bằng những trải nghiệm được tuyển chọn kỹ lưỡng, theo công ty du lịch hạng sang HunterMoss.

Điều đó cho phép nhóm khách siêu giàu "thoát khỏi việc phải bận tâm đến chi phí phát sinh hay khâu hậu cần trong suốt chuyến đi", bà Julie Hunter, Giám đốc kiêm Giám đốc vận hành của HunterMoss, cho biết.

Chăm sóc sức khỏe tinh thần

Một xu hướng khác đang mở rộng nhanh chóng là du lịch chăm sóc sức khỏe, vốn đã tiến hóa từ các gói spa truyền thống sang các chuyến đi tập trung vào sức khỏe tinh thần.

Các sản phẩm tiêu biểu gồm liệu trình Ayurveda tại Ấn Độ, kỳ nghỉ kết hợp yoga và lướt sóng tại Costa Rica, hay các khóa tĩnh tâm trong im lặng ở Canada.

Theo báo cáo của Virtuoso, nhiều du khách xem du lịch chăm sóc sức khỏe như một khoản đầu tư dài hạn cho sức khỏe.

Sức hút của loại hình này vượt qua ranh giới tầng lớp, từ những chuyến đi thiên nhiên tiết kiệm đến xu hướng "giàu và khỏe". Nó cũng phổ biến với khách du lịch một mình, các cặp đôi, cũng như cả người trẻ lẫn người lớn tuổi.

Theo một báo cáo riêng của hãng lữ hành Contiki, hai phần ba du khách Mỹ dưới 35 tuổi cho biết họ ưa chuộng những chuyến đi năng động như đi bộ đường dài, chèo bè hay đạp xe; hơn 50% tin rằng việc duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe trong khi du lịch là điều quan trọng.

Du lịch hoài niệm

Du khách trẻ đang tìm đến những kỳ nghỉ gợi lại ký ức tuổi thơ. Gần 80% người Mỹ dưới 35 tuổi được hỏi cho biết "đã hoặc mong muốn" tái hiện chuyến đi thời thơ ấu, theo báo cáo của Contiki.

Song song đó, nhóm người mới nghỉ hưu đang tận hưởng sự tự do mới thông qua các chuyến "gap year vàng", theo công ty tư vấn The Future Laboratory.

Không còn cấp trên phải báo cáo, cũng không còn con cái đi cùng, họ thực hiện những chuyến đi dài ngày, cả đường bộ lẫn du thuyền, với mức độ phiêu lưu cao hơn hẳn so với hình ảnh du lịch hưu trí trước đây. Gần 25% người đã nghỉ hưu từng đi du lịch trong một năm, hoặc sẵn sàng cân nhắc điều đó, dựa trên nghiên cứu của nhà vận hành khu nghỉ hưu Inspired Villages tại Anh.

Ứng dụng AI trong ngành dịch vụ khách sạn

Trong khi ngày càng nhiều du khách AI để đặt chuyến đi, các khách sạn cũng đang ứng dụng công nghệ này để hiểu rõ hơn về khách hàng.

Năm 2026 được kỳ vọng sẽ đánh dấu bước ngoặt lớn, khi các khách sạn chuyển từ việc phản ứng với yêu cầu của khách sang dự đoán nhu cầu của họ, thông qua việc sử dụng trí tuệ dự đoán để cá nhân hóa trải nghiệm lưu trú ngay từ trước khi khách đặt chân tới, theo báo cáo của ứng dụng cung cấp dịch vụ khách sạn Oracle Hospitality.

Một số khách sạn hiện cho phép khách cá nhân hóa gần như mọi chi tiết trong phòng như bổ sung máy tập Pilates Reformer, lắp rèm chắn sáng hoàn toàn, hoặc lựa chọn phòng nằm gần khu vực phục vụ bữa sáng, theo công ty công nghệ du lịch Amadeus.

Khi AI tăng tốc phát triển, cá nhân hóa sẽ không còn là một tiện ích "có thì tốt", mà trở thành hệ điều hành mặc định trong cách các khách sạn vận hành, báo cáo của Amadeus nhận định.

Anh Minh (Theo CNBC)