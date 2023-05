5 xe gầm cao bán nhiều nhất tháng 4 - VinFast VF e34 lần đầu lên đỉnh

Mẫu xe điện của hãng xe Việt Nam lần đầu tiên bán trên 2.300 chiếc, leo lên đỉnh bảng xếp hạng doanh số xe gầm cao tháng 4.

Kể từ đầu năm 2023, tháng 4 là tháng ghi nhận doanh số cao kỷ lục của VinFast VF e34 kể từ khi có mặt ở thị trường Việt Nam, với lượng bán 2.332 chiếc. So với cùng kỳ năm 2022 chỉ 406 chiếc, lượng xe giao tới tay khách hàng nhiều hơn gấp 5,7 lần. Lũy kế 2023 của VF e34 được 3.105 chiếc.

Doanh số của mẫu xe điện tăng mạnh trong tháng 4 đến từ lượng khách hàng chốt cọc theo chính sách mới của hãng (chốt cọc trong 7 ngày hoặc trả lại tiền), đồng thời đến cả từ đơn hàng của các hãng taxi như Xanh SM, Lado...

VF e34 có một phiên bản, giá 710 triệu đồng không bao gồm pin và 830 triệu đồng gồm pin. Xe trang bị một động cơ điện công suất 147 mã lực, kèm gói pin lithium-ion 41,9 kWh, phạm vi hoạt động 318,6 km với mỗi lần sạc đầy, hỗ trợ sạc nhanh từ 10-70% pin chỉ trong 27 phút.

Ở vị trí thứ hai là Toyota Corolla Cross, tụt một bậc so với tháng trước. Mẫu xe gầm cao của Toyota bán được 1.310 chiếc, giảm 43% so với cùng kỳ năm trước và ít hơn 155 chiếc so với tháng 3. Tinh từ đầu năm 2023, Corolla Cross giao 4.727 chiếc tới tay khách hàng và vẫn đứng đầu toàn thị trường xe gầm cao.

Corolla Cross nằm giữa phân khúc gầm cao cỡ B và C, với chiều dài cơ sở 2.640 mm, lớn hơn mẫu xe hạng B lớn nhất là Honda HR-V 30 mm nhưng nhỏ hơn mẫu xe hạng C nhỏ nhất là Hyundai Tucson 30 mm. Kích thước lớn nhưng khoảng sáng gầm thấp chỉ 161 mm, thấp hơn so với cả phân khúc B và C. Xe nhập khẩu Thái Lan, bán ra ba phiên bản giá từ 755-955 triệu đồng.

Tương tự lý do như VF e34, VinFast VF 8 lần đầu trong 2023 góp mặt trong Top 5 xe gầm cao ở vị trí thứ ba với doanh số 1.232 chiếc, nhiều gấp 3,1 lần so với tháng trước. Trước đó, VF 8 từng giao 2.730 xe vào tháng 12/2022, sau hai tháng đến tay khách Việt. Lũy kế 2023 của VF 8 đạt 2.097 xe.

VF 8 bán ra hai phiên bản. Bản VF 8 Eco giá 1,09 tỷ đồng chưa bao gồm pin và 1,29 tỷ gồm pin. Bản VF 8 Plus giá 1,27 tỷ đồng chưa gồm pin và 1,43 tỷ đồng gồm pin.

VF e34 dân đầu doanh số xe gầm cao tháng 4 với 2.332 chiếc. Ảnh: VinFast

Mazda CX-5 duy trì hạng 4 với 812 xe bán ra trong tháng 4, ít hơn 209 xe so với tháng 3. So với cùng kỳ 2022, lượng bán của CX-5 giảm 55,9%. Lũy kế 2023 của CX-5 đạt 3.266 xe. CX-5 bán ra với 6 phiên bản, lựa chọn hai loại động cơ, gồm 2.0 và 2.5, giá từ 839 triệu đến 1,059 tỷ đồng.

Ford Everest xếp thứ 5 với 754 xe, ít hơn 334 chiếc so với tháng 3. Lũy kế 2023 của mẫu SUV cỡ D thương hiệu Mỹ bán được 3.263 chiếc. So với cùng kỳ 2022, lượng xe Everest bán ra tăng gấp 3,3 lần. Everest nhập khẩu Thái Lan, bán ra 5 phiên bản, giá từ 1,099-1,499 tỷ đồng.

Minh Vũ