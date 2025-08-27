5 việc cần làm ngay của Man Utd

Đổi sơ đồ chiến thuật. Sơ đồ 3-4-2-1 là một kiệt tác của HLV Ruben Amorim tại CLB cũ Sporting, giúp ông liên tục vô địch và đoạt Cup quốc gia Bồ Đào Nha, nhưng không hiệu quả với Man Utd. Trong 29 trận Ngoại hạng Anh, ông thắng 7, hòa 7 và thua 15, tức là còn kém cả thành tích trong 29 trận cuối của người tiền nhiệm Erik Ten Hag (thắng 12, hòa 7 và thua 10).

Theo truyền thông Anh, Man Utd không có đủ cầu thủ phù hợp với cách chơi của Amorim. Do đó, điều HLV người Bồ Đào Nha cần làm là linh hoạt về mặt chiến thuật thay vì áp đặt cứng nhắc. Sơ đồ 4-2-3-1, hoặc 4-3-3 như Ten Hag, có thể là lựa chọn đúng đắn trong bối cảnh "Quỷ đỏ" cần thắng trở lại. Nếu không chơi tốt trong ba trận tới trước Burnley, Man City và Chelsea, thầy trò Amorim có thể bị đẩy vào cuộc đua trụ hạng.