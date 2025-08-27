5 việc cần làm ngay của Man Utd

Đổi sơ đồ chiến thuật. Sơ đồ 3-4-2-1 là một kiệt tác của HLV Ruben Amorim tại CLB cũ Sporting, giúp ông liên tục vô địch và đoạt Cup quốc gia Bồ Đào Nha, nhưng không hiệu quả với Man Utd. Trong 29 trận Ngoại hạng Anh, ông thắng 7, hòa 7 và thua 15, tức là còn kém cả thành tích trong 29 trận cuối của người tiền nhiệm Erik Ten Hag (thắng 12, hòa 7 và thua 10).
Theo truyền thông Anh, Man Utd không có đủ cầu thủ phù hợp với cách chơi của Amorim. Do đó, điều HLV người Bồ Đào Nha cần làm là linh hoạt về mặt chiến thuật thay vì áp đặt cứng nhắc. Sơ đồ 4-2-3-1, hoặc 4-3-3 như Ten Hag, có thể là lựa chọn đúng đắn trong bối cảnh "Quỷ đỏ" cần thắng trở lại. Nếu không chơi tốt trong ba trận tới trước Burnley, Man City và Chelsea, thầy trò Amorim có thể bị đẩy vào cuộc đua trụ hạng.
Mạnh dạn dùng Benjamin Sesko. Man Utd không có bàn nào tự ghi trong hai vòng đầu Ngoại hạng Anh. Họ bất lực trong trận thua Arsenal 0-1, trước khi mở tỷ số trận hòa Fulham 1-1 nhờ pha phản lưới của Rodrigo Muniz.
Cơn khát bàn thắng của Man Utd một phần xuất phát từ việc HLV Amorim thiếu quyết đoán trong việc sử dụng các trung phong. Ông thận trọng với tân binh Sesko, người chỉ vào sân từ ghế dự bị, và cũng không chịu dùng Rasmus Hojlund. Việc thiếu cầu thủ săn bàn làm giảm hiệu quả và sự đa dạng trong lối chơi, buộc Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Mason Mount phải thay nhau gánh trách nhiệm dứt điểm. CĐV Man Utd cũng đặt câu hỏi về việc Amorim chỉ cho Sesko vào sân thay người, trong khi Arsenal mạnh dạn xếp Viktor Gyokeres đá chính ngay từ đầu giải.
Dùng thủ môn có hệ số an toàn cao. Hai thủ môn chính của Man Utd đều đang gây bất an cho giới hâm mộ. Andre Onana mắc nhiều sai lầm hai mùa trước, còn Altay Bayindir cũng ít nhiều gây thất vọng trong hai trận vừa qua. Thủ môn người Thổ Nhĩ Kỳ mắc lỗi dẫn đến bàn thua trong trận tiếp Arsenal, trước khi lộ vẻ lúng túng trong các tình huống phạt góc của Fulham.
Man Utd đang đàm phán với Royal Antwerp để mua Senne Lammens với giá 23 triệu USD. Nếu thành công, HLV Amorim có thể sớm thử nghiệm tân binh để giải quyết điểm yếu trong khung thành.
Xác định rõ vai trò của Bruno Fernandes. Xếp Fernandes vào vị trí tiền vệ trung tâm là một thất bại lớn của Amorim. Điều này không chỉ triệt tiêu điểm mạnh chơi tiền vệ tấn công của đội trưởng, mà còn làm giảm khả năng kiểm soát bóng của tuyến giữa.
Nếu xác định không cho Fernandes trở lại vị trí hỗ trợ tấn công, Amorim cần cân nhắc bán để có tiền chiêu mộ một tiền vệ trung tâm thực thụ, như Carlos Baleba (Brighton) hoặc Morten Hjulmand (Sporting). Al Ittihad đang quan tâm tới ngôi sao người Bồ Đào Nha, và vụ chuyển nhượng có thể đem về cho Man Utd từ 80 triệu đến 100 triệu USD.
Cho Kobbie Mainoo chơi tiền vệ trung tâm. Hai trận vừa qua, Mainoo trở thành khán giả bất đắc dĩ trên băng ghế dự bị. Ngay cả khi Fernandes chơi kém, Amorim vẫn phớt lờ tài năng trẻ tiến bộ nhất dưới thời Ten Hag. Từ vị thế người hùng trong trận chung kết Cup FA 2024, cầu thủ 20 tuổi chỉ còn là lựa chọn cho đủ quân số.
Cách xây dựng đội hình cứng nhắc của Amorim không chỉ làm giảm chiều sâu sức mạnh, mà còn khiến Man Utd đối mặt nguy cơ mất một tài năng trẻ hàng đầu. Theo báo chí Anh, sau hai trận không được thi đấu, Mainoo đang cân nhắc ra đi. Bến đỗ mới có thể là Man City, Real hoặc Chelsea.
Ngọc Tuấn
Ảnh: Reuters, AFP, PA, CLB