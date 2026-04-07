5 ưu tiên của tân Thủ tướng Lê Minh Hưng

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu điều hành quyết liệt, đặt mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững giai đoạn 2026-2031, đồng thời xây dựng bộ máy liêm chính, kỷ luật, hiệu lực, hiệu quả.

Chiều 7/4, Quốc hội thông qua nghị quyết bầu ông Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, giữ chức Thủ tướng. Ông là Trưởng ban Tổ chức Trung ương thứ hai được bầu làm người đứng đầu Chính phủ, sau ông Phạm Minh Chính.

Phát biểu nhậm chức, tân Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết ông ý thức sâu sắc vinh dự đi kèm trách nhiệm nặng nề trước Tổ quốc, nhân dân và yêu cầu phát triển nhanh, bền vững. Nhiệm kỳ 2026-2031 mở ra cơ hội mang tính lịch sử, đòi hỏi đất nước không chỉ tiếp tục phát triển mà phải bứt phá, không chỉ hội nhập mà phải nâng tầm vị thế, không chỉ tăng trưởng mà phải phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, nâng cao đời sống và hạnh phúc của người dân.

Từ yêu cầu đó, ông xác định 5 định hướng trọng tâm. Trước hết là xây dựng Chính phủ hiện đại, kiến tạo, phục vụ nhân dân. Trọng tâm là hoàn thiện đồng bộ thể chế, rà soát, sửa đổi các quy định pháp luật, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, đồng thời xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Thủ tướng yêu cầu mỗi thành viên Chính phủ phải nói đi đôi với làm, điều hành bằng tư duy quản trị hiện đại, chủ động và linh hoạt.

Trong điều hành kinh tế, Chính phủ đặt mục tiêu đạt tăng trưởng cao và bền vững. Thủ tướng nêu rõ mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2031 là mệnh lệnh phát triển. Để thực hiện, Chính phủ xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, tạo động lực nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, tự chủ chiến lược, đồng thời thúc đẩy hình thành các động lực tăng trưởng mới, phát triển hạ tầng đồng bộ, đẩy mạnh chuyển đổi xanh và thích ứng biến đổi khí hậu.

Cơ cấu nền kinh tế tiếp tục được xác định với kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất. Chính phủ bảo đảm mọi địa phương, doanh nghiệp và người dân có cơ hội tham gia, đóng góp và hưởng lợi công bằng từ tăng trưởng.

Song song với phát triển kinh tế, Chính phủ cam kết dành nguồn lực để đổi mới căn bản giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và trọng dụng nhân tài. Hệ thống y tế công cộng được nâng cao năng lực, chăm sóc sức khỏe người dân ngay từ cơ sở. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện hiệu quả, bảo đảm chăm lo người có công, nhóm yếu thế và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Văn hóa được xác định là nền tảng, sức mạnh nội sinh của dân tộc. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Trên đối ngoại, Chính phủ kiên định đường lối độc lập, tự chủ, đồng thời đẩy mạnh ngoại giao kinh tế và ngoại giao công nghệ nhằm nâng cao vị thế quốc gia.

Đối với bộ máy chính quyền địa phương hai cấp vận hành từ giữa năm 2025, Thủ tướng cho biết nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm vận hành thực chất, hiệu lực, hiệu quả, trở thành động lực phát triển mới. Chính phủ sẽ tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực hợp lý, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đặc biệt ở cấp xã, phường, đặc khu.

Thủ tướng nhấn mạnh nguyên tắc việc gì địa phương làm tốt hơn thì giao địa phương quyết, qua đó phát huy tính chủ động, linh hoạt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của chính quyền cơ sở, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo.

Chính phủ cũng xác định tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân để thực hiện các mục tiêu phát triển.

Nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Chính phủ liêm chính, kỷ luật, bản lĩnh, trách nhiệm, Thủ tướng khẳng định lòng tin của nhân dân là nguồn lực lớn nhất. Bộ máy phải trong sạch, cán bộ phải liêm chính, công vụ phải kỷ cương; tình trạng né tránh, vô cảm sẽ bị xử lý nghiêm, đồng thời khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

"Tôi xin hứa sẽ cùng tập thể Chính phủ, các bộ ngành, địa phương đoàn kết một lòng, quyết tâm đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển bứt phá, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc", Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định.

