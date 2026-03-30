5 tỷ đồng tiếp sức cho bệnh nhi ung thư, ghép tạng

Khoản tài trợ 5 tỷ đồng từ Quỹ Thiện Tâm và Công ty Đô thị Du lịch Cần Giờ sẽ góp phần san sẻ viện phí, mang lại cơ hội sống cho các bệnh nhi ung thư, ghép tạng năm 2026.

Phát hiện ung thư máu từ năm hai tuổi, bé Nguyễn Thanh Tùng, 5 tuổi, ở TP Huế phải lấy bệnh viện làm nhà. Gia đình người Cơ Tu lâm cảnh bế tắc khi chị Thắm bỏ nương rẫy để túc trực bên con, còn người chồng mất sức lao động sau tai nạn.

Cách đó hàng trăm cây số, anh Nguyễn Văn Khương, 27 tuổi, ở Phú Thọ cũng đang ở lằn ranh kiệt quệ. Anh là lao động chính, một mình gánh vác gia đình bốn thế hệ có người già mang bệnh và con nhỏ đang điều trị ung thư xương di căn. "Khoản hỗ trợ viện phí lúc này giống như chiếc phao cứu sinh, giữ lại hy vọng cuối cùng cho con tôi", anh Khương nghẹn ngào.

Chị Thắm và bé Thanh Tùng tại Bệnh viện Trung ương Huế , cuối năm 2025. Ảnh nhân vật cung cấp

Tùng và con trai anh Khương là hai trong số hàng nghìn em nhỏ đang được trao cơ hội sống từ chương trình "Mặt trời Hy vọng" (do Quỹ Hy vọng thực hiện). Nhằm tiếp sức cho chặng đường này, Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ (thuộc Tập đoàn Vingroup) thông qua Quỹ Thiện Tâm vừa cam kết tài trợ thêm 5 tỷ đồng trong năm 2026.

Nguồn lực này không chỉ dành cho bệnh nhi ung thư, mà còn san sẻ gánh nặng tài chính cho những trường hợp cần can thiệp y khoa kỹ thuật cao, chi phí đắt đỏ như ghép tạng, ghép tế bào gốc, bên cạnh các liệu pháp hóa trị và xạ trị.

Tại Việt Nam, y học đã ghi nhận nhiều bước tiến lớn giúp nâng cao tỷ lệ sống sót cho trẻ ung thư. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất với các gia đình bệnh nhi nghèo vẫn là chi phí điều trị kéo dài nhiều năm. Việc Quỹ Thiện Tâm tập trung hỗ trợ các ca ghép tạng, ghép tế bào gốc là nỗ lực trực tiếp giải quyết bài toán kinh tế khổng lồ này.

Đây là năm thứ 6 liên tiếp Quỹ Thiện Tâm đồng hành cùng các bệnh nhi khó khăn. Bốn năm qua, tổng kinh phí hơn 18 tỷ đồng từ Quỹ đã giúp hơn 1.100 em nhỏ được phẫu thuật, can thiệp y tế tại các bệnh viện tuyến đầu như: Nhi Trung ương, K, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Trung ương Huế, Nhi đồng 2...

Chính thức triển khai từ tháng 3/2021, "Mặt trời Hy vọng" là sự kết hợp giữa Quỹ Hy vọng và chương trình Ông Mặt trời. Đến nay, hơn 2.800 bệnh nhi đã được hỗ trợ chi phí điều trị. Năm 2026, chương trình đặt mục tiêu tiếp tục là điểm tựa tài chính và tinh thần cho 1.000 em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo.

Mỗi sự chung tay của cộng đồng là thêm một tia sáng gửi tới thế hệ tương lai.

Tên chương trình: Ten cua ban - Mat troi Hy vong

Ten cua ban - Mat troi Hy vong ID chương trình: 22966

Thanh Thanh