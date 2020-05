5 tủ lạnh hai cánh giá dưới 5 triệu đồng

Các sản phẩm từ Toshiba, Sharp, LG, Samsung hay Aqua đều dùng công nghệ máy nén biến tần Inverter, dung tích khoảng 200 lít.

LG GN-L205S (5 triệu đồng)

LG GN-L205S.

Có dung tích thực dùng không lớn so với các model trong cùng tầm giá (187 lít) nhưng model của LG lại có dung tích ngăn đá lớn nhất (70 lít). Ngoài sử dụng máy nén biến tần Inverter, sản phẩm còn có ngăn cân bằng độ ẩm (lưu trữ hoa quả tươi lâu hơn), công nghệ khử mùi diệt khuẩn Nano Carbon. Khay đá của LG GN-L205S cũng có cơ chế xoay lấy đá nhanh và hộc đựng tương tự các loại tủ dung tích 300 lít.

Samsung RT19M300BGS/SV (4,7 triệu đồng)

Samsung RT19M300BGS/SV có lớp sơn tĩnh điện màu xám bắt mắt bên ngoài.

Đây là một trong mẫu tủ lạnh rẻ nhất của Samsung tại Việt Nam. Tủ có dung tích tổng 216 lít, dung tích thực dùng 208 lít. Tủ sử dụng ngăn đá bên trên như truyền thống với dung tích 60 lít, tặng kèm khay làm đá nhưng không có khay xoay lấy đá và hộp để như các mẫu khoảng 300 lít.

RT19M300BGS/SV có kích thước 55,5 x 63,7 x 144,5 cm, khay dưới ngăn mát làm bằng kính chịu lực, có dùng công nghệ biến tần Inverter với công suất khoảng 0,9 kW mỗi ngày.

Sharp SJ-X201E-SL (4,9 triệu đồng)

Sharp SJ-X201E-SL có khay xoay lấy đá nhanh.

So với sản phẩm của Samsung, tủ lạnh của Sharp có thiết kế "cổ điển" hơn với phần chân đế, lớp vỏ màu bạc thường thấy. Tuy nhiên, sản phẩm vẫn sử dụng công nghệ máy nén biến tần Inverter, được lắp ráp và nhập khẩu từ Thái Lan. SJ-X201E-SL có dung tích nhỏ hơn một chút so với đối thủ (196 lít), trong đó ngăn đá là 41 lít. Ưu điểm tủ của Sharp so với tủ của Samsung là có thêm khay đá xoay lấy ngay và ngăn giữ tươi linh động phía dưới.

Toshiba GR-B22VU-UKG (4,7 triệu đồng)

Toshiba GR-B22VU-UKG có điểm mạnh về thiết kế với bề mặt kính.

Giống model của Sharp, GR-B22VU-UKG đến từ thương hiệu Nhật - Toshiba. Sản phẩm được nhập nguyên chiếc từ Thái Lan. Tủ có dung tích thấp hơn hai đối thủ (180 lít) nhưng ngăn đá lại lớn hơn so với Sharp (61 lít). Ngoài ra, điểm mạnh của GR-B22VU-UKG là thiết kế hiện đại với mặt ngoài bằng kính chịu lực - hiếm thấy trong phân khúc giá dưới 5 triệu đồng.

Toshiba GR-B22VU-UKG cũng sử dụng máy nén biến tần Inverter, kích thước 128,5 x 54,5 x 61,5 cm. Theo nhà sản xuất, tủ lạnh còn có thêm công nghệ kháng khuẩn và khử mùi Ag+ Bio, ngăn cấp đông mềm với nhiệt độ -1 độ C.

Aqua AQR-I209DN-DC (4,6 triệu đồng)

Aqua AQR-I209DN-DC.

Aqua AQR-I209DN-DC có chân đế giống sản phẩm của Sharp nhưng nhỏ gọn hơn, dung tích thấp hơn một chút so với đối thủ (186 lít). Mặt ngoài sản phẩm có vân phay xước bắt mắt, tay cầm lớn dễ thao tác. Dung tích khay đá chỉ ở mức trung bình (50 lít) và cũng không có cơ chế xoay lấy đá nhanh.

Tủ lạnh của Aqua sử dụng máy nén biến tần Inverter, công nghệ khử khuẩn và mùi Nano Fresh Ag+, đèn chiếu sáng bằng công nghệ LED.

Tuấn Hưng