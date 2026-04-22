5 trận động đất liên tiếp ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi

5 trận động đất mạnh 2,6-3,1 độ xảy ra liên tiếp sáng 22/4 tại khu vực giáp ranh Đà Nẵng - Quảng Ngãi, gần thủy điện Sông Tranh 2.

Theo Viện Các khoa học Trái đất, các rung chấn xuất hiện từ 5h đến 8h tại xã Trà Linh (Đà Nẵng) và xã Măng Bút (Quảng Ngãi), hai khu vực cách nhau khoảng 20 km. Trước đó một ngày, tại Măng Bút cũng xảy ra ba trận động đất 2,8-3,4 độ.

Trận động đất lúc 06 giờ 24 phút sáng 22/4 ở xã Trà Linh Quảng Ngãi. Ảnh: Viện trưởng Viện Các khoa học trái đất

Ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Các khoa học Trái đất, cho biết các trận động đất được ghi nhận với địa danh Đà Nẵng nhưng thực tế chủ yếu phân bố trên địa bàn Quảng Nam (cũ), không phải khu vực nội thành Đà Nẵng.

"Các trận động đất này liên quan vùng nguồn thuộc khu vực Quảng Nam (cũ), đặc biệt là Kon Plông lân cận và khu vực thủy điện Sông Tranh 2", ông nói, thêm rằng nơi đây từng ghi nhận động đất kích thích, trận lớn nhất 4,7 độ vào ngày 15/11/2012.

Lãnh đạo Viện nhận định hoạt động động đất trong khu vực chủ yếu ở mức nhỏ, trung bình đến yếu, rủi ro không cao.

Từ năm 2021 đến nay, khu vực Kon Plông (Kon Tum cũ) ghi nhận hơn 1.000 trận động đất. Theo các chuyên gia, đây là vùng động đất yếu, cường độ cực đại không vượt quá 5,5 độ. Phần lớn rung chấn được xác định là động đất kích thích, liên quan việc tích nước hồ thủy điện làm gia tăng áp lực lên các đới đứt gãy.

Một số trận có thể gây rung lắc lan rộng. Ngày 21/3, trận động đất 3,6 độ tại Măng Bút khiến nhiều người dân ven biển cảm nhận rõ trong vài giây.

Phạm Linh