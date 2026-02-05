5 trải nghiệm 'ngoài sức tưởng tượng' ở Bhutan

Tạp chí Travel + Leisure giới thiệu Bhutan nổi tiếng với những cung trekking hàng đầu thế giới, đời sống tâm linh sâu sắc và ẩm thực cay nồng, đang vươn lên trên bản đồ du lịch quốc tế.
Sau khi giành danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu Nam Á hồi tháng 9/2025, vương quốc này trở thành điểm đến hấp dẫn dành cho du khách thích khám phá thiên nhiên và văn hóa, theo tạp chí Mỹ.
Không dừng lại ở những hành trình quen thuộc, một chuyến đi Bhutan có thể mở ra những trải nghiệm "để đời". Travel + Leisure gợi ý 5 lịch trình khám phá Bhutan.
Tạp chí Travel + Leisure giới thiệu Bhutan nổi tiếng với những cung trekking hàng đầu thế giới, đời sống tâm linh sâu sắc và ẩm thực cay nồng, đang vươn lên trên bản đồ du lịch quốc tế.
Sau khi giành danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu Nam Á hồi tháng 9/2025, vương quốc này trở thành điểm đến hấp dẫn dành cho du khách thích khám phá thiên nhiên và văn hóa, theo tạp chí Mỹ.
Không dừng lại ở những hành trình quen thuộc, một chuyến đi Bhutan có thể mở ra những trải nghiệm "để đời". Travel + Leisure gợi ý 5 lịch trình khám phá Bhutan.
Xem vận mệnh tại học viện Chiêm tinh hoàng gia Bhutan
Trường chiêm tinh đầu tiên của Bhutan nằm ở phía bắc thủ đô Thimphu, mất khoảng 30 phút lái xe. Được xây dựng từ thế kỷ XVI, công trình từng là nơi ở của Zhabdrung Ngawang Namgyal - vị vua thống nhất Bhutan khi ông đặt chân đến vùng đất này năm 1616.
Ngày nay, Pangrizampa đào tạo các nhà sư chuyên sâu về các ngành khoa học tâm linh cổ xưa của Phật giáo, bao gồm chiêm tinh, thiên văn và địa lý phong thủy. Trường chịu trách nhiệm biên soạn lịch quốc gia và xác định ngày tốt cho các sự kiện quan trọng.
Du khách có thể tham quan khuôn viên, ngắm hai cây bách cổ xưa nhất Bhutan và xem chiêm tinh cá nhân, dựa trên các văn bản cổ để phân tích lá số, vận mệnh và đưa ra những khuyến nghị về nghi lễ hay thời điểm cát tường cần lưu ý.
Xem vận mệnh tại học viện Chiêm tinh hoàng gia Bhutan
Trường chiêm tinh đầu tiên của Bhutan nằm ở phía bắc thủ đô Thimphu, mất khoảng 30 phút lái xe. Được xây dựng từ thế kỷ XVI, công trình từng là nơi ở của Zhabdrung Ngawang Namgyal - vị vua thống nhất Bhutan khi ông đặt chân đến vùng đất này năm 1616.
Ngày nay, Pangrizampa đào tạo các nhà sư chuyên sâu về các ngành khoa học tâm linh cổ xưa của Phật giáo, bao gồm chiêm tinh, thiên văn và địa lý phong thủy. Trường chịu trách nhiệm biên soạn lịch quốc gia và xác định ngày tốt cho các sự kiện quan trọng.
Du khách có thể tham quan khuôn viên, ngắm hai cây bách cổ xưa nhất Bhutan và xem chiêm tinh cá nhân, dựa trên các văn bản cổ để phân tích lá số, vận mệnh và đưa ra những khuyến nghị về nghi lễ hay thời điểm cát tường cần lưu ý.
Trekking nơi an táng trên không
Theo truyền thuyết, cách đây 800 năm, Dakini (những thiên nữ trong Phật giáo Kim Cương thừa) đã hạ xuống một tảng đá thiêng ở độ cao 4.300 m và để lại dấu chân. Nơi này được gọi là Namgo La "đèo cao chạm tới bầu trời", một trong ba địa điểm an táng trên không cổ xưa của Bhutan.
An táng trên không là nghi thức tang lễ cổ, hiện không còn được thực hành, trong đó thi thể được đặt trên đỉnh núi, phó mặc cho thiên nhiên như một hành động hiến dâng cho đất trời. Địa điểm linh thiêng này nằm cách tu viện Bumdra khoảng một giờ đi bộ, có thể tiếp cận qua hành trình trekking 4 giờ mỗi chiều từ học viện Phật giáo Sang Choekor, phía trên Paro.
Du khách có thể nghỉ đêm tại Bumdra trong các lều glamping cao cấp (khoảng 150 USD/đêm), tham quan tu viện Bumdrak có niên đại từ thế kỷ VIII, rồi leo lên Namgo La vào ngày hôm sau. Hành trình quay về có thể theo lối cũ hoặc đi xuống qua tu viện Taktsang. Namgo La là nơi linh thiêng, du khách cần tuân thủ nguyên tắc "không để lại dấu vết".
Trekking nơi an táng trên không
Theo truyền thuyết, cách đây 800 năm, Dakini (những thiên nữ trong Phật giáo Kim Cương thừa) đã hạ xuống một tảng đá thiêng ở độ cao 4.300 m và để lại dấu chân. Nơi này được gọi là Namgo La "đèo cao chạm tới bầu trời", một trong ba địa điểm an táng trên không cổ xưa của Bhutan.
An táng trên không là nghi thức tang lễ cổ, hiện không còn được thực hành, trong đó thi thể được đặt trên đỉnh núi, phó mặc cho thiên nhiên như một hành động hiến dâng cho đất trời. Địa điểm linh thiêng này nằm cách tu viện Bumdra khoảng một giờ đi bộ, có thể tiếp cận qua hành trình trekking 4 giờ mỗi chiều từ học viện Phật giáo Sang Choekor, phía trên Paro.
Du khách có thể nghỉ đêm tại Bumdra trong các lều glamping cao cấp (khoảng 150 USD/đêm), tham quan tu viện Bumdrak có niên đại từ thế kỷ VIII, rồi leo lên Namgo La vào ngày hôm sau. Hành trình quay về có thể theo lối cũ hoặc đi xuống qua tu viện Taktsang. Namgo La là nơi linh thiêng, du khách cần tuân thủ nguyên tắc "không để lại dấu vết".
Nghỉ dưỡng tại khu sinh thái giữa rừng rậm
Ngoài những đường chân trời băng giá của dãy Himalaya, Bhutan còn sở hữu hệ sinh thái đa dạng trải dài xuống vùng chân núi ấm áp giáp Ấn Độ.
Ở đông nam đất nước, vườn quốc gia hoàng gia Manas - vườn quốc gia lâu đời nhất Bhutan trải rộng trên các huyện Sarpang, Zhemgang và Pemagatsel.
Tại đây, du khách có thể lưu trú ở Panbang Marangdut Eco Lodge, khu cắm trại rừng rậm đúng nghĩa đầu tiên của Bhutan. Nằm giữa rừng cận nhiệt đới của Manas, khu nghỉ dưỡng kết hợp phong cách jungle lodge với kiến trúc truyền thống của người Khenga bản địa. Các bungalow bằng đá và gỗ có ban công riêng nhìn ra sông Manas, nhà bếp sử dụng nguyên liệu từ vườn trồng tại chỗ. Hoạt động trải nghiệm gồm chèo thuyền trên sông, quan sát chim và ngắm voi hoang dã.
Nghỉ dưỡng tại khu sinh thái giữa rừng rậm
Ngoài những đường chân trời băng giá của dãy Himalaya, Bhutan còn sở hữu hệ sinh thái đa dạng trải dài xuống vùng chân núi ấm áp giáp Ấn Độ.
Ở đông nam đất nước, vườn quốc gia hoàng gia Manas - vườn quốc gia lâu đời nhất Bhutan trải rộng trên các huyện Sarpang, Zhemgang và Pemagatsel.
Tại đây, du khách có thể lưu trú ở Panbang Marangdut Eco Lodge, khu cắm trại rừng rậm đúng nghĩa đầu tiên của Bhutan. Nằm giữa rừng cận nhiệt đới của Manas, khu nghỉ dưỡng kết hợp phong cách jungle lodge với kiến trúc truyền thống của người Khenga bản địa. Các bungalow bằng đá và gỗ có ban công riêng nhìn ra sông Manas, nhà bếp sử dụng nguyên liệu từ vườn trồng tại chỗ. Hoạt động trải nghiệm gồm chèo thuyền trên sông, quan sát chim và ngắm voi hoang dã.
Ngủ qua đêm tại ngôi đền ở độ cao 3.900 m
Ít người biết đến Thujedra - một trong những công trình nằm ở độ cao lớn nhất Bhutan, tọa lạc trên vách núi và dường như lơ lửng giữa không trung, phía trên Thimphu. Ngôi đền được xây dựng từ thế kỷ XIII, hiện gồm khu thờ tự, phòng khách, bếp và khu vệ sinh.
Từ thị trấn, du khách trekking khoảng 4 giờ (qua đền Phajoding) đến Thujedra. Nghỉ đêm tại ngôi đền, du khách có thể thức dậy giữa bình minh, ngắm Thimphu dần tỉnh giấc phía dưới thung lũng. Du khách được gợi ý mang theo một lễ vật nhỏ để bày tỏ lòng tri ân và túi ngủ cá nhân đặt lên lớp đệm và chăn sẵn có.
Ngủ qua đêm tại ngôi đền ở độ cao 3.900 m
Ít người biết đến Thujedra - một trong những công trình nằm ở độ cao lớn nhất Bhutan, tọa lạc trên vách núi và dường như lơ lửng giữa không trung, phía trên Thimphu. Ngôi đền được xây dựng từ thế kỷ XIII, hiện gồm khu thờ tự, phòng khách, bếp và khu vệ sinh.
Từ thị trấn, du khách trekking khoảng 4 giờ (qua đền Phajoding) đến Thujedra. Nghỉ đêm tại ngôi đền, du khách có thể thức dậy giữa bình minh, ngắm Thimphu dần tỉnh giấc phía dưới thung lũng. Du khách được gợi ý mang theo một lễ vật nhỏ để bày tỏ lòng tri ân và túi ngủ cá nhân đặt lên lớp đệm và chăn sẵn có.
Trải nghiệm câu cá fly fishing tại thung lũng Haa
Fly fishing là kỹ thuật câu cá dùng mồi giả mô phỏng các loại côn trùng thường là ruồi. Ở miền tây xa xôi của Bhutan, thung lũng Haa được xem là "viên ngọc ẩn" dành cho những người yêu câu cá ruồi. Khu vực ít được khám phá, nơi sinh sống của gấu trúc đỏ quý hiếm và mang không khí vùng cao nguyên.
Những dòng sông tại Haa là nơi duy nhất ở Bhutan có cá hồi vân, cá hồi nâu và cá hồi tuyết. Nước sông trong vắt ngay cả mùa mưa, hai bờ rừng rậm gần như chưa bị đô thị hóa. Câu cá theo hình thức bắt - thả là quy định bắt buộc, với giấy phép dành cho du khách từ 77 USD/ngày.
Travel + Leisure là một trong những thương hiệu truyền thông có trụ sở tại Mỹ. Ra đời từ năm 1937, tạp chí được biết đến với các bài viết chuyên sâu về điểm đến, ẩm thực, khách sạn, trải nghiệm du lịch cao cấp và xu hướng dịch chuyển toàn cầu.
Trải nghiệm câu cá fly fishing tại thung lũng Haa
Fly fishing là kỹ thuật câu cá dùng mồi giả mô phỏng các loại côn trùng thường là ruồi. Ở miền tây xa xôi của Bhutan, thung lũng Haa được xem là "viên ngọc ẩn" dành cho những người yêu câu cá ruồi. Khu vực ít được khám phá, nơi sinh sống của gấu trúc đỏ quý hiếm và mang không khí vùng cao nguyên.
Những dòng sông tại Haa là nơi duy nhất ở Bhutan có cá hồi vân, cá hồi nâu và cá hồi tuyết. Nước sông trong vắt ngay cả mùa mưa, hai bờ rừng rậm gần như chưa bị đô thị hóa. Câu cá theo hình thức bắt - thả là quy định bắt buộc, với giấy phép dành cho du khách từ 77 USD/ngày.
Travel + Leisure là một trong những thương hiệu truyền thông có trụ sở tại Mỹ. Ra đời từ năm 1937, tạp chí được biết đến với các bài viết chuyên sâu về điểm đến, ẩm thực, khách sạn, trải nghiệm du lịch cao cấp và xu hướng dịch chuyển toàn cầu.
Tuấn Anh (Theo Travel + Leisure)