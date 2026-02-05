5 trải nghiệm 'ngoài sức tưởng tượng' ở Bhutan

Tạp chí Travel + Leisure giới thiệu Bhutan nổi tiếng với những cung trekking hàng đầu thế giới, đời sống tâm linh sâu sắc và ẩm thực cay nồng, đang vươn lên trên bản đồ du lịch quốc tế.

Sau khi giành danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu Nam Á hồi tháng 9/2025, vương quốc này trở thành điểm đến hấp dẫn dành cho du khách thích khám phá thiên nhiên và văn hóa, theo tạp chí Mỹ.

Không dừng lại ở những hành trình quen thuộc, một chuyến đi Bhutan có thể mở ra những trải nghiệm "để đời". Travel + Leisure gợi ý 5 lịch trình khám phá Bhutan.