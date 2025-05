5 tour quốc tế dịp hè dưới 15 triệu đồng cho gia đình có trẻ nhỏ

Tour Singapore, Thái Lan, hay Hàn Quốc có nhiều trải nghiệm cảnh quan và văn hóa, giá phải chăng, phù hợp cho các gia đình muốn đưa con đi du lịch hè.

Các tour quốc tế được đại diện một số công ty lữ hành gợi ý cho gia đình có con nhỏ du lịch hè. Tiêu chí lựa chọn gồm các điểm đến thân thiện với trẻ nhỏ, đồ dễ ăn, an toàn, giá cả phải chăng (dưới 15 triệu đồng) phù hợp cho gia đình 4 người, hành trình không quá vất vả và dành cho khách đi lần đầu.

Du khách có thể đi theo tour để được hỗ trợ, có người hướng dẫn hoặc tham khảo lịch trình để đi tự túc. Giá đi tự túc thường sẽ đắt hơn theo tour, nhưng du khách tự chủ được lịch trình theo ý muốn.

Du khách ngồi thuyền trên sông Chao Phraya, Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Hotels

Singapore - Malaysia

Hành trình: 5 ngày 4 đêm hoặc 6 ngày 5 đêm. Giá từ 12,9 triệu đồng.

Điểm tham quan: Khám phá Singapore hiện đại với hai biểu tượng nổi tiếng Marina Bay Sands và Gardens by the Bay, ghé thăm đảo Sentosa - nơi có công viên giải trí Universal Studios và S.E.A Aquarium. Ngoài ra, du khách có thể trải nghiệm đi du thuyền đêm trên sông Singapore, chùa Răng Phật, phố Tàu, phố Ấn.

Tham quan khu phố cổ Malacca, Malaysia với kiến trúc và di sản văn hóa độc đáo, tham quan thủ đô Kuala Lumpur cùng tòa tháp đôi Petronas, quảng trường Merdeka.

Mua sắm tại các trung tâm thương mại nổi tiếng như Orchard Road (Singapore) và Bukit Bintang (Malaysia).

Ngoài ra, du khách có thể đi riêng từng nước cho mỗi hành trình.

Bà Hà Anh, đại diện Vietravel tư vấn du khách có thể chia thời gian hai đêm lưu trú tại Singapore và hai, ba đêm tại Malaysia. Từ việc dạo bước trên cầu Helix, ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ Marina Bay Sands Sky Park, đến việc thưởng thức ẩm thực đường phố tại khu phố Tàu hay tiểu Ấn, mỗi trải nghiệm đều mang đến những cảm xúc đặc biệt. Du khách nên đi ít nhất 4-5 ngày, thời gian lưu trú dài cho phép du khách thư giãn và khám phá các điểm đến, tham gia các hoạt động giải trí về đêm thoải mái.

Thái Lan

Hành trình: Bangkok - Pattaya 5 ngày 4 đêm, giá từ 6,99 triệu đồng

Điểm tham quan: bảo tàng ánh sáng Lighting Art với đủ các góc "sống ảo", tắm biển Jomtien, khám phá văn hóa Thái tại khu du lịch Suan Thai Pattaya, ghé thăm thành cổ Ancient City Muang Boran, Hoàng Cung Thái Lan, chùa Phật Ngọc, đi du thuyền trên sông Chao Phraya.

Phó Tổng giám đốc Du lịch Việt Phạm Anh Vũ cho biết với hành trình này, du khách có thể khám phá thủ đô Bangkok hiện đại và thành phố biển Pattaya náo nhiệt. Các điểm đến trong tour phù hợp với các hoạt động vui chơi, thư giãn, phù hợp để cả gia đình cùng nhau tạo nên những kỷ niệm hè đáng nhớ. Đối với các khách nhí, đây cũng là cơ hội để luyện tập tiếng Anh - ngôn ngữ thông dụng tại Thái.

Đảo Đài Loan

Hành trình: 5 ngày 4 đêm, giá tour từ 12,99 triệu đồng

Các điểm tham quan: ghé thăm các thành phố lớn trên đảo như Đài Bắc, Đài Trung, Cao Hùng. Ngoài ra, khách có thể ghé biển Kending, đền Văn Võ và Phật Sơn Quang - trung tâm Phật giáo lớn nhất trên đảo.

Theo ông Vũ, khi tham gia tour này, các gia đình sẽ có những giây phút ấm áp khi cùng nhau thả đèn trời ở Phố cổ Thập Phần cầu bình an, dạo thuyền trên hồ Nhật Nguyệt. Điểm nhấn của hành trình là các thành viên nhí của mỗi gia đình sẽ có khoảnh khắc vui chơi "cháy hết mình" tại công viên "Window on the world" (Cửa sổ Thế giới).

Hàn Quốc

Hành trình: 5 ngày 4 đêm, giá tour từ 12,9 triệu đồng

Điểm tham quan: Seoul, công viên Everland, làng cổ Bukchon Hanok, đảo Nami.

Bà Hà Anh cho biết điểm cộng của tour này là du khách có cơ hội xem Hero Painting Show, trải nghiệm nghệ thuật độc đáo chỉ có ở Hàn Quốc.

Du khách cũng có cơ hội khám phá những điểm đến nổi bật nhất của quốc gia này như ghé thăm cung điện Gyeongbok và làng cổ Bukchon Hanok cũng như tận hưởng không gian lãng mạn tại đảo Nami, nơi nổi tiếng với bộ phim "Bản tình ca mùa đông".

Đảo Bali

Hành trình: 4 ngày 3 đêm hoặc 5 ngày 4 đêm, giá tour từ 12 triệu đồng.

Các điểm tham quan: sống lưng khủng long, cổng trời, ruộng bậc thang Tegalalang, trải nghiệm xích đu bay (Bali swing), biển Karon.

Giám đốc truyền thông Vietluxtour Trần Thị Bảo Thu cho biết Bali, Indonesia là thiên đường nghỉ dưỡng nhiệt đới tại châu Á. Điểm đến phù hợp với các gia đình có trẻ từ 10 tuổi vì thời gian bay gần gấp đôi chặng Thái Lan hay Singapore. Đổi lại, chuyến đi mang đến cho du khách trải nghiệm chìm đắm vào thiên nhiên hùng vĩ của hòn đảo như ngắm núi lửa Batur hùng vĩ, khám phá sự yên bình của làng cổ Penglipuran, vượt thác (tùy chọn mức độ phù hợp với thành viên đoàn).

Anh Minh