5 tỉnh ở Cuba mất điện cùng lúc

5 tỉnh ở miền đông Cuba đồng loạt mất điện trong ngày 7/9, khi quốc gia này đang trải qua cuộc khủng hoảng năng lượng giữa lệnh cấm vận của Mỹ.

Liên minh Điện lực Cuba (UNE) trực thuộc Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba ngày 7/9 cho biết đường dây điện 220 kV bị ngắt ở miền đông nước này, khiến hệ thống cung cấp điện ngừng hoạt động tại 5 tỉnh Las Tunas, Granma, Holguin, Santiago de Cuba và Guantanamo.

"Nguyên nhân sự cố đang được điều tra và quá trình khôi phục hệ thống đang diễn ra", UNE thông báo trên mạng xã hội X.

Tại Santiago de Cuba, thành phố lớn thứ hai đất nước với hơn một triệu dân, cư dân Javier Garcia, 60 tuổi, cho biết gia đình ông không nắm được ngay thông tin về sự cố mất điện. "Trước đó chúng tôi đã bị mất điện, nên chỉ biết về sự cố lần này thông qua những người xung quanh", ông Garcia nói.

Người dân đi bộ trên đường phố Havana, Cuba, trong lúc mất điện hồi tháng 10/2024. Ảnh: Reuters

Tại tỉnh Holguin, cư dân Maritza Saldivar cho biết nhà bà đã trải qua nhiều ngày chỉ được cung cấp điện khoảng ba tiếng ban ngày và ba tiếng ban đêm.

"Trong ba tiếng đó, tôi phải chạy đôn chạy đáo làm mọi việc từ nấu nướng, sử dụng máy móc. Nếu không có ba tiếng đó, chẳng thể làm gì khi không có điện", Saldivar nói, thêm rằng gia đình bà cũng thiếu gas, phải mua than đá để nấu nướng với giá rất đắt đỏ.

Nguồn cung điện ở Cuba thiếu hụt nghiêm trọng hồi tuần trước. Ngày 8/9, nguồn cung điện là 1.930 MW, trong khi nhu cầu là 3.750 MW, gây ra mức thiếu hụt 1.960 MW vào giờ cao điểm buổi tối.

Kể từ tháng 10 năm ngoái, Cuba đã trải qua 4 lần mất điện diện rộng, một số lần kéo dài vài ngày, khi các nhà máy nhiệt điện ở nước này xuống cấp và thường xuyên thiếu nhiên liệu để chạy máy phát điện do lệnh cấm vận kéo dài của Mỹ. Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã thừa nhận tình trạng mất điện thường xuyên là một trong những thách thức lớn nhất mà chính phủ đang đối mặt.

28 trang trại năng lượng mặt trời do Trung Quốc hỗ trợ đã được xây dựng, nhưng chưa thể giúp Cuba giảm thiểu tình trạng mất điện. Mùa hè năm nay, tình trạng cắt điện kéo dài ở nước này, thậm chí ngay cả ở thủ đô Havana, có những khu vực chịu cảnh mất điện hơn 10 tiếng mỗi ngày.

