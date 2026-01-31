5 tiêu chí sắp xếp, tổ chức lại các trường đại học

Việc sắp xếp lại các trường đại học không căn cứ mức độ tự chủ tài chính mà dựa trên mức độ đáp ứng các điều kiện và đạt chuẩn, có tính đến yếu tố thương hiệu, theo Bộ Giáo dục.

Nội dung trên nằm trong định hướng sắp xếp, tổ chức lại cơ sở giáo dục đại học công lập và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi các Bộ, ngành, địa phương.

Cụ thể, nguyên tắc sắp xếp, tổ chức lại các trường phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới do Chính phủ phê duyệt năm ngoái.

Việc sắp xếp không căn cứ vào mức độ tự chủ tài chính mà cần căn cứ vào vị trí địa lý, không gian, tình hình kinh tế - xã hội, nhu cầu nhân lực của địa phương, cả nước.

Ngoài ra, khi sắp xếp, các Bộ, ngành, địa phương căn cứ vào ngành nghề đào tạo, thực tế hoạt động của các trường; có đánh giá tới yếu tố thương hiệu, tầm ảnh hưởng trong nước, quốc tế.

Bộ khuyến khích tự sắp xếp, tổ chức lại các phân hiệu, địa điểm, cơ sở đào tạo của các trường nhằm hạn chế những cơ sở có diện tích nhỏ, manh mún.

Về tiêu chí, Bộ đưa ra 5 tiêu chí để xác định trường nào thuộc diện phải sắp xếp, tổ chức lại.

Đầu tiên là dựa trên mức độ đáp ứng các điều kiện và đạt chuẩn. Các trường không đảm bảo chuẩn cơ sở giáo dục đại học, điều kiện thành lập hoặc điều kiện duy trì ngành sẽ thuộc diện sắp xếp.

Chuẩn cơ sở giáo dục đại học

Thứ hai là về ngành và lĩnh vực đào tạo, cần chú ý đến các trường đào tạo và nghiên cứu nhiều lĩnh vực nhưng tỷ trọng quy mô đào tạo, thành tích nghiên cứu trong một lĩnh vực rất nhỏ (trừ khối ngành quốc phòng và an ninh, sức khỏe và nghệ thuật). Bộ cho biết sẽ tiến tới giảm số lượng đại học đơn ngành.

Thứ ba là tính phục vụ chức năng quản lý nhà nước. Các trường phải sắp xếp lại khi đào tạo các lĩnh vực không cung cấp nguồn nhân lực để phục vụ chức năng quản lý nhà nước, hoạt động nghề nghiệp đặc thù, có tính riêng biệt, phức tạp cao, chuyên môn sâu của Bộ, ngành, địa phương.

Tiêu chí tiếp theo là tính thiết yếu. Những trường đào tạo các lĩnh vực không đóng vai trò thiết yếu (không thể thay thế), không thể tuyển sinh, xã hội không có nhu cầu thì cần sắp xếp, tổ chức lại.

Cuối cùng là tính đặc thù. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tự rà soát và quyết định phương án, lộ trình sắp xếp, tổ chức lại trường trực thuộc, phù hợp với yêu cầu của đơn vị, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tương tự, quyết định phương án với các trường trực thuộc.

Các hình thức sắp xếp gồm tái cấu trúc; tiếp tục duy trì nhưng phải có phương án phát triển; chuyển giao về Bộ, ngành, địa phương phù hợp; hợp nhất với trường khác (sáp nhập hoặc tổ chức lại thành phân hiệu); giải thể.

Với nhóm trường không đạt chuẩn nhưng được tiếp tục duy trì, Bộ, ngành, địa phương phải có phương án, lộ trình đầu tư, cam kết đến năm 2030 đạt điều kiện, tiêu chuẩn. Sau năm 2030, nếu chưa đạt, các trường này sẽ buộc phải sắp xếp lại.

Các trường không thuộc diện phải sắp xếp, tổ chức lại cần tự rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy bên trong, xóa bỏ cấp trung gian.

Bộ đề nghị các cơ quan, đơn vị hoàn thiện hồ sơ về việc này và trình cấp có thẩm quyền quyết định trước 30/6.

