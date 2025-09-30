5 tiêu chí chọn kem cho trẻ tập đánh răng

Để giúp trẻ tập chải răng an toàn và hứng thú, cha mẹ có thể dựa vào các tiêu chí như thành phần, hương vị, độ tuổi, thương hiệu...

Độ an toàn

Trẻ mới tập đánh răng thường chưa hình thành phản xạ nhổ vì vậy dễ nuốt bọt kem. Nếu kem đánh răng chứa fluor ở nồng độ cao, chất tẩy mạnh hoặc các hóa chất bảo quản như parabens, trẻ có thể đối mặt với các nguy cơ như nhiễm fluor quá mức (fluorosis), rối loạn tiêu hóa hoặc kích ứng niêm mạc miệng.

Theo khuyến cáo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Mỹ (CDC), chỉ nên dùng kem có fluor cho trẻ dưới hai tuổi nếu có chỉ định của nha sĩ, và phải kiểm soát liều lượng nghiêm ngặt với trẻ từ hai đến 6 tuổi. Vì vậy, cha mẹ nên ưu tiên lựa chọn những loại kem đánh răng không chứa fluor hoặc chứa fluor ở mức an toàn, đồng thời không có các thành phần hóa học mạnh gây nguy cơ khi nuốt phải.

Cha mẹ đồng hành hướng dẫn con chải răng đúng cách. Ảnh: Ích Nhi

Thành phần dịu nhẹ

Răng sữa của trẻ nhỏ có men răng mỏng và nhạy cảm hơn so với răng người lớn. Vì thế, các loại kem có chất tẩy hay mài mòn mạnh hoặc tạo bọt quá nhiều dễ làm mòn men răng. Ngược lại, nếu kem có thành phần quá nhẹ, không có khả năng làm sạch mảng bám thì không thể bảo vệ răng trẻ khỏi nguy cơ sâu răng sớm.

Giải pháp được các chuyên gia gợi ý là lựa chọn kem đánh răng có thành phần thảo dược tự nhiên, vừa dịu nhẹ lại vừa có khả năng làm sạch hiệu quả. Một số thành phần được đánh giá cao trong nhóm sản phẩm lành tính cho trẻ như: keo ong giúp kháng khuẩn nhẹ, cúc la mã giúp làm dịu và phòng ngừa viêm nhiễm, hương thảo hỗ trợ giúp sát khuẩn nhẹ, muối tinh khiết làm sạch khoang miệng hay erythritol - một chất tạo ngọt không gây sâu răng, giúp duy trì độ pH ổn định trong khoang miệng.

Hương vị dễ chịu

Việc hình thành thói quen đánh răng nên bắt đầu từ sớm. Để duy trì thói quen này, trẻ cần cảm thấy đánh răng là một trải nghiệm dễ chịu, thậm chí vui vẻ. Tuy nhiên, nhiều loại kem đánh răng trên thị trường có mùi nồng, vị cay hoặc tạo nhiều bọt có thể khiến trẻ sợ và phản ứng tiêu cực. Ngược lại, nếu kem quá ngọt hoặc có mùi hấp dẫn như kẹo, trẻ lại dễ nuốt kem hoặc lệ thuộc vào hương vị. Do đó, cha mẹ nên chọn sản phẩm có vị nhẹ nhàng, tự nhiên, như dâu hoặc dưa gang dịu nhẹ, không quá gắt cũng không tạo cảm giác như đang ăn đồ ngọt. "Một loại kem đánh răng có mùi vị dễ chịu sẽ giúp trẻ hợp tác hơn, từ đó hình thành thói quen vệ sinh răng miệng đều đặn mỗi ngày", một chuyên gia cho biết.

Phù hợp độ tuổi

Sử dụng kem đánh răng người lớn hoặc sản phẩm không được nghiên cứu dành riêng cho trẻ dưới 6 tuổi là một sai lầm phổ biến. Trẻ nhỏ cần sản phẩm được thiết kế riêng biệt phù hợp với giai đoạn răng sữa, từ kết cấu, độ tạo bọt đến bảng thành phần. Các nhà sản xuất uy tín thường chia sản phẩm theo độ tuổi rõ ràng, ví dụ: dưới 6 tuổi, từ 2 đến 6 tuổi, hoặc "không chứa fluor". Vì vậy, cha mẹ nên đọc kỹ nhãn mác để đảm bảo sản phẩm được thiết kế phù hợp với con, đặc biệt là trong giai đoạn con chưa biết nhổ kem ra ngoài.

Thương hiệu uy tín

Cha mẹ nên lựa chọn các thương hiệu uy tín, có nghiên cứu bài bản, được sản xuất trên dây chuyền đạt chuẩn như GMP-WHO, có giấy phép công bố mỹ phẩm và kiểm định chất lượng rõ ràng. Một sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được cộng đồng mẹ bỉm đánh giá tốt và được các chuyên gia nha khoa khuyến nghị sẽ mang lại sự an tâm cao hơn trong quá trình sử dụng lâu dài.

"Chọn đúng kem đánh răng cho trẻ dưới 6 tuổi ngoài giúp bảo vệ men răng sữa, còn là bước khởi đầu quan trọng trong hành trình giáo dục con thói quen chăm sóc sức khỏe từ sớm", đại diện Ích Nhi cho biết.

