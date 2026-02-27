5 thượng tướng quân đội nghỉ công tác

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Lê Huy Vịnh, Võ Minh Lương, Vũ Hải Sản và Huỳnh Chiến Thắng, sẽ thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác từ 1/3.

Theo các quyết định ngày 26/2 của Thủ tướng, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Lê Huy Vịnh, Võ Minh Lương và Vũ Hải Sản sẽ thôi giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng. Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng thôi giữ chức Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. 5 thượng tướng đều là Ủy viên Trung ương khóa 12, 13 và không tái cử khóa 14.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến. Ảnh: Hoàng Phong

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến 65 tuổi, quê Hưng Yên; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13; tiến sĩ Luật. Ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Quốc phòng tháng 7/2020 và được thăng quân hàm từ trung tướng lên thượng tướng tháng 10 cùng năm. Trước đó, ông làm Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Thượng tướng Vũ Hải Sản. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Thượng tướng Vũ Hải Sản 65 tuổi, quê Ninh Bình; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13; trình độ cử nhân Quân sự. Trước khi làm Thứ trưởng Quốc phòng tháng 7/2020, ông từng làm Tư lệnh Quân khu 3.

Tháng 9/2025, hai ông Hoàng Xuân Chiến và Vũ Hải Sản được Thủ tướng kéo dài thời gian giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng.

Thượng tướng Võ Minh Lương. Ảnh: Thành Nguyễn

Thượng tướng Võ Minh Lương 63 tuổi, quê Quảng Trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, trình độ cử nhân quân sự. Ông từng là Tư lệnh Quân khu 7 trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Quốc phòng tháng 10/2020.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Thượng tướng Lê Huy Vịnh 65 tuổi, quê Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, trình độ tiến sĩ quân sự. Ông từng là Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Quốc phòng.

Tháng 10/2025, hai ông Võ Minh Lương và Lê Huy Vịnh được Thủ tướng kéo dài thời gian giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng 61 tuổi, quê Vĩnh Long; trình độ cử nhân Quân sự; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13. Ông từng làm Phó chính ủy, Chính ủy Quân khu 9 trước khi giữ chức Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam từ tháng 11/2020.

Theo Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan cấp tướng được quy định theo cấp bậc: đại tướng 65 tuổi, thượng tướng hoặc đô đốc hải quân 63 tuổi, trung tướng hoặc phó đô đốc 61 tuổi, thiếu tướng hoặc chuẩn đô đốc 60 tuổi. Trường hợp cần thiết, sĩ quan có thể được kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ nhưng không quá 5 năm so với tuổi phục vụ cao nhất theo cấp bậc quân hàm.

Vũ Tuân