5 thương hiệu nệm bông ép cho gia đình Việt

Wonjun, Kim Cương, Hanvico, Liên Á và Everon sở hữu sản phẩm nệm bông ép chất lượng, mức giá đa dạng, phù hợp với mọi gia đình Việt.

Nệm bông ép là một trong những sản phẩm nệm được nhiều gia đình Việt lựa chọn nhờ độ phẳng tốt, độ bền cao, thoáng khí và khả năng nâng đỡ cơ thể ổn định. Thị trường hiện có nhiều thương hiệu sản xuất loại nệm này với đa dạng mức giá và chất lượng. Dưới đây là 5 thương hiệu nổi bật.

Wonjun

Wonjun mới gia nhập thị trường Việt Nam nhưng nhận được sự quan tâm từ người tiêu dùng nhờ uy tín và chất lượng. Nệm bông ép của thương hiệu có độ phẳng tốt, độ đàn hồi vừa phải và thiết kế tối giản, phù hợp với nhiều phong cách phòng ngủ.

Các sản phẩm của Wonjun thường sử dụng bông polyester tinh sạch, xử lý kháng khuẩn và ép cách nhiệt giúp cấu trúc nệm cứng cáp nhưng vẫn thoải mái khi nằm. Đây là lựa chọn phù hợp cho người thích nằm đệm cứng, người cao tuổi hoặc những người gặp vấn đề về cột sống cần tư thế nằm ổn định.

Nệm bông ép Wonjun tạo cảm giác nằm thoải mái, êm ái, với độ bền cao. Ảnh: Vua Nệm

Một ưu điểm khác của Wonjun là mức giá khá mềm. Các sản phẩm phân khúc phổ thông của hãng có chất lượng ổn định, độ bền cao và dễ vệ sinh, phù hợp với gia đình trẻ hoặc phòng trọ, homestay muốn tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm ngủ tốt.

Hiện nệm bông ép và các sản phẩm thuộc thương hiệu Wonjun được phân phối bởi Vua Nệm. Đơn vị sở hữu hệ thống hơn 170 showroom trên toàn quốc, mang đến sự thuận tiện khi người tiêu dùng có thể trải nghiệm sản phẩm trực tiếp, được tư vấn bởi đội ngũ chuyên nghiệp và hưởng mức giá minh bạch, nhiều ưu đãi theo mùa. Vua Nệm cũng đưa ra chính sách đổi trả linh hoạt, giao hàng nhanh và bảo hành chính hãng. Thương hiệu phù hợp cho các gia đình chọn mua nệm bông ép chất lượng, đa dạng nhu cầu, ngân sách hợp lý.

Kim Cương

Kim Cương là một trong những đơn vị sản xuất nệm nội địa lớn nhất Việt Nam. Nệm bông ép của thương hiệu có độ cứng tốt, giữ phom lâu và ít bị xẹp lún theo thời gian. Chất liệu bông ép của Kim Cương được xử lý hiện đại, đảm bảo sạch khuẩn, độ phẳng cao và hỗ trợ cơ thể tốt. Đây là lựa chọn phù hợp cho người thích nằm chắc, người có thói quen ngủ nghiêng hoặc gặp vấn đề thoái hóa cột sống.

Ngoài độ bền, nệm Kim Cương còn có mức giá cạnh tranh. Nhiều dòng sản phẩm có giá hợp lý nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Điều này khiến thương hiệu trở thành lựa chọn phổ biến của các gia đình nhiều thế hệ.

Nệm bông ép Hanvico có mẫu mã đẹp mắt và nhiều mức giá, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Ảnh: Vua Nệm

Hanvico

Hanvico là thương hiệu Việt Nam, chuyên sản xuất các sản phẩm chăn - ga - gối - nệm. Các dòng nệm bông ép của hãng sử dụng bông polyester cao cấp kháng khuẩn, được ép cách nhiệt để tạo độ phẳng và độ cứng hợp lý. Điểm mạnh của sản phẩm là sự thông thoáng và khả năng lưu thông khí tốt, phù hợp với khí hậu nóng ẩm. Sản phẩm còn được thiết kế với áo nệm đẹp mắt, phong cách trẻ trung, dễ vệ sinh và có độ bền cao.

Nệm Hanvico phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi nhờ chất liệu an toàn, thân thiện, không gây kích ứng da. Mức giá của thương hiệu cũng khá đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhiều phân khúc khách hàng.

Liên Á

Liên Á là thương hiệu Việt Nam, nổi tiếng với các dòng nệm từ cao su thiên nhiên. Tuy nhiên, nệm bông ép của hãng cũng được đánh giá cao trong phân khúc. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, lớp bông polyester tinh sạch được ép chặt giúp tạo độ phẳng tốt, độ đàn hồi vừa phải và độ bền cao.

Thiết kế áo nệm của Liên Á thường mang phong cách hiện đại, chất liệu thoáng khí và có khả năng kháng khuẩn nhẹ. Sản phẩm phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng, đặc biệt là những người mong muốn sở hữu một chiếc nệm bền, chắc và giá hợp lý.

Nệm bông ép Everon được đánh giá cao nhờ chất lượng sản phẩm trong suốt nhiều năm qua. Ảnh: Vua Nệm

Everon

Everon là thương hiệu quen thuộc với người tiêu dùng Việt. Ngoài các dòng chăn ga gối, thương hiệu Hàn Quốc này còn sở hữu nhiều mẫu nệm bông ép chất lượng cao. Các sản phẩm có cấu trúc bông xơ tinh khiết, được ép nhiệt nhiều lớp, tạo độ phẳng vững và hạn chế xẹp lún trong thời gian dài. Bên cạnh đó, thiết kế nệm của hãng thường mang phong cách tinh tế, sang trọng, đi kèm áo nệm chất lượng, đường may tỉ mỉ và an toàn cho da. Nệm có trọng lượng vừa phải, thuận tiện cho việc vệ sinh và di chuyển.

Nệm Everon phù hợp với những khách hàng ưu tiên độ bền, yêu thích sự chỉn chu trong từng chi tiết và muốn sở hữu một chiếc nệm sử dụng lâu dài mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ. Mặc dù giá thành thuộc phân khúc cao hơn so với mặt bằng nệm bông ép nhưng chất lượng sản phẩm luôn được đánh giá tương xứng.

Hải My