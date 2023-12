5 thói quen của người thực sự giàu có

Theo chuyên gia tài chính Dave Ramsey, những triệu phú không đăng ảnh ôtô sang chảnh hay chuyến du lịch đắt tiền, bởi đó không dùng làm thước đo cho sự giàu có.

Dave Ramsey là một cố vấn tài chính nổi tiếng, đặc biệt trong lĩnh vực kiểm soát tài chính và giải ngân các khoản nợ. Ông là tác giả của năm cuốn sách tài chính bán chạy tại Mỹ là: Financial Peace, More Than Enough, The Total Money Makeover, EntreLeadership và Smart Money Smart Kids.

Chương trình The Dave Ramsey Show của vị triệu phú này cũng đang được nghe với hơn 8 triệu thính giả mỗi tuần trên hơn 500 đài phát thanh trên khắp thế giới.

Theo Dave Ramsey, người giàu luôn duy trì các thói quen tốt đều đặn mỗi ngày, bởi theo họ đó là chìa khóa của thành công.

Thích đọc sách

Người giàu thường dành thời gian rảnh rỗi để đọc sách, đồng thời sắp xếp nên đọc nội dung nào trước và cố gắng hoàn thành theo danh mục đã đề ra. Chủ đề mà người giàu ưa chuộng lựa chọn là tiểu sử những nhà lãnh đạo, quản trị nhân lực hay sách của những người nổi tiếng. Họ đọc sách không phải sự tò mò mà muốn tìm hiểu thêm tri thức, kinh nghiệm của những người thành công trước đó.

Lối sống tiết kiệm

Nhiều người lo ngại không thể sánh mình với người khác nên thường sắm sửa những đồ đắt tiền nhằm tâng bốc bản thân, ví dụ như ôtô hay hàng xa xỉ. Tuy nhiên, người giàu lại thường sử dụng xe cũ, sống ở những căn nhà chỉ đủ đáp ứng nhu cầu của họ và gia đình.

Các số liệu thống kê tại Mỹ cũng minh chứng điều này. 64% triệu phú trong số 233 người có tài sản trung bình 4,3 triệu USD cho biết họ sống trong những căn nhà khiêm tốn. 56% nói rằng nhà của họ có tuổi đời ít nhất 20 năm và 55% cho biết họ mua ôtô cũ. Ngoài ra, họ cũng tiết kiệm trong những việc khác. 96% cho biết họ chi ít hơn 6.000 USD mỗi năm cho các kỳ nghỉ và 84% nói không bao giờ đánh bạc.

Người giàu không thích những thứ xa hoa, khoe mẽ mà chỉ tập trung kiếm tiền và tiết kiệm để chuẩn bị cho tương lai. Đó có thể là đạt tới mục tiêu tự do tài chính sớm và có một cuộc sống hưu trí thoải mái.

Không mắc nợ

Dave Ramsey chỉ ra rằng, hiểu lầm phổ biến nhất của nhiều người là nghĩ người giàu coi nợ nần như một công cụ. Tuy nhiên thực tế không phải vậy.

Nợ nần là trở ngại số một trong việc tiến tới giàu có, vì vậy người giàu không để mình mắc nợ. Nếu người giàu muốn sở hữu một thứ gì đó nhưng hiện tại không đủ khả năng chi trả, họ sẽ không vay nợ để được sở hữu nó. Thay vào đó họ sẽ cố gắng kiếm tiền, tiết kiệm để mua được nó.

Lập ngân sách

Ramsay phân tích, nhiều người ngại lập ngân sách vì họ không thích cảm giác bị hạn chế và cảm thấy sự lựa chọn của mình ngày càng ít đi. Nhưng việc lập ngân sách có thể giúp mọi người có được kế hoạch tài chính rõ ràng. Sau khi có kế hoạch, ai cũng có thể kiểm soát tiền và đạt được mục tiêu tài chính của mình.

Người giàu là nhóm luôn chuẩn bị kế hoạch ngân sách, người bình thường cũng có thể làm theo và coi kế hoạch ngân sách là cơ sở để tạo ra khối tài sản sau này.

Từ thiện hào phóng

Ramsay chỉ ra, những nhà tài trợ lớn nhất đều là người giàu có. Người giàu biết rằng điều quan trọng nhất khi trở nên giàu có là nên giúp đỡ người khác, bởi vậy họ sẵn sàng quên góp tiền làm từ thiện và luôn hào phóng vì điều này.

Ngoài việc quyên góp cho những người gặp khó khăn, người giàu còn giúp đỡ cho các thành viên trong gia đình để có thể duy trì sự giàu có từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Trang Vy (Theo aboluowang)